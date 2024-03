CLOSE UP ¬ A Cuauhtémoc le urge ser Diputado: fantasmas lo persiguen desde Morelos

Desde el inicio de su carrera política surgieron polémicas entorno a Cuauhtémoc Blanco: que un partido pequeño le dio millones de pesos para que fuera su candidato en Cuernavaca, que violó el requisito de residencia, que se tomó una foto con narcotraficantes… Él todo lo atribuye a inventos. Lo cierto es que en estas elecciones busca una diputación, un cargo que le brinda fuero.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– Cuauhtémoc Blanco Bravo, respaldado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador tras ser abucheado en un reciente evento, solicitó licencia temporal como Gobernador de Morelos (2018-2024) para poder postularse a Diputado plurinominal por Morena, cargo que le daría el fuero frente a las acusaciones de presunto nexos con el narco y enriquecimiento ilícito.

“Cuauhtémoc Blanco es el único Gobernador de Morena que busca fuero, pues no solo es el peor evaluado a nivel nacional, sino porque ha sido señalado por las auditorías de desviar recursos en salud, educación y seguridad; por lo que la rendición de cuentas tendría que esperar más o ser olvidada”, planteó en un comunicado la coalición PRI-PAN-PRD y Redes Sociales Progresistas de Morelos.

El Gobernador no tiene mayoría en el Congreso de Morelos, que se perfila a negarle la licencia temporal para que no pueda refugiarse en una diputación y a partir de octubre pierda el fuero. Pero si reúne los 14 votos necesarios y obtiene el permiso, del 4 de abril al 2 de junio Blanco no tendría esa protección, por lo que el analista local Marcos Pineda no descartó –basado en que ha sido un “Gobernador ausente”– que se vaya al extranjero para evadir las carpetas de investigación en su contra y regrese a México hasta retomar la gubernatura y luego en automático sea plurinominal.

“No veo a Cuauhtémoc Blanco apoyando campañas ni llendo a caminar las calles de la Ciudad de México ni echándose cascaritas. Eso lo hace mientras tiene fuero, pero una vez que ya no tenga fuero, no lo veo exhibiéndose públicamente. Al contrario, podría irse a Brasil (donde vacacionó durante las fiestas decembrinas de 2021), tener algún tipo de protección fuera del país y regresar para rendir protesta como Diputado federal”, dijo.

PRIORIDADES ESTATALES

La coalición que pidió al Congreso no aprobarle la licencia es opositora a Morena y a Encuentro Social, que fue el partido conservador que lo invitó en agosto de 2017 a ser su candidato a la gubernatura tras ser Alcalde de Cuernavaca (2016-2018). Pero en enero de 2023, el dirigente del PES Hugo Eric Flores rompió con él por “mentiroso”, por amenazarlo y por hacer “negocios sucios” desde la casa de Gobierno.

“El estado de Morelos está a la deriva, mucha de la violencia que vemos hoy se genera desde las oficinas de la residencia oficial, donde despacha. Una casa que se ha convertido en su guarida y una cueva de ladrones donde planea y ejecuta todas sus atrocidades”, acusó en rueda de prensa su expadrino político.

Respecto a la amenaza, detalló: “Cuauhtémoc me pidió que me fuera del estado, me dijo que de lo contrario me iba a mandar en cachitos con mi mamá”.

No obstante, la tarde de febrero pasado en que el Gobernador Blanco fue abucheado por los morelenses durante un evento en Cuernavaca, el Presidente López Obrador lo defendió:

“A lo mejor no les va a gustar, lo quieran o no lo quieran –ya saben que yo siempre digo lo que pienso y que mi pecho no es bodega, y no podemos pensar todos de la misma manera–, pero les quiero decir cómo pienso yo con relación al Gobernador de Morelos, yo pienso que es un gran Gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y me consta, porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos”.

En contraste, el 57 por ciento de los consultados en marzo por Campaigns and Elections desaprueba la gestión del exfutbolista, lo que lo ubica como el penúltimo Gobernador peor evaluado a nivel nacional.

DEL BARRIO AL SALÓN DE LA FAMA

Cuauhtémoc Blanco creció en la Alcaldía Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México. Es conocido a nivel internacional por su carrera como futbolista profesional, en la cual jugó para el club América y asistió a mundiales para representar a México, país que dice amar mucho y donde desea morir.

Aunque se retiró del futbol en el 2015, el número 10 no ha dejado de echarse cascaritas a la par de ser Gobernador de Morelos. En octubre de 2023 fue investido en el Salón de la Fama, una ceremonia que reconoce a ídolos del deporte del balonpie.

Entre lágrimas, dijo que era un gran honor ser distinguido de esa manera y recibió aplausos de los invitados, entre ellos, el dueño de Televisa y del América, Emilio Azcárraga; su esposa y presidenta del DIF Morelos, Natalia Rezende, y su madre.

“Agradezco al futbol los grandes momentos que me permitió vivir dentro y fuera de la cancha. Como siempre lo he dicho, si le falté el respeto a alguien, hoy es momento de pedir disculpas”, aseguró durante su mensaje en alusión al golpe que dio al periodista deportivo David Faitelson y respecto al puñetazo que le propinó al Zurdo Robles en un partido contra Chivas en el 99, y demás actos indisciplinados en la cancha.

Cuauhtémoc vivió en casa de lámina, “no tenía ni pa’ los camiones”, pero jugaba fútbol en torneos entre delegaciones. Ahí lo descubrió el cazatalentos Ángel González “El Coca”, quien lo impulsó para llegar al América a los 17 años.

“Venimos desde abajo, de la lucha, de ayudar a los más necesitados, de apoyar a los chavos. Como siempre lo he dicho, los chavos son lo más importante y necesitan una oportunidad que es estar en el barrio, sufrir cosas difíciles, pero lo más importante es ser disciplinados”, afirmó en el evento del Salón de la Fama.

Después de dejar la política, desea volver a las canchas para ser entrenador del América y luego de la Selección Mexicana, equipos donde brilló durante dos décadas por sus particulares jugadas.

LA HUELGA DE HAMBRE

Cuando era un ídolo del futbol, Cuauhtémoc Blanco era solicitado para hacer propaganda a favor de gobernadores y alcaldes con pagos exorbitantes, pero rechazaba las ofertas porque, planteó en una entrevista con N+, en esos momentos no se sentía atraído por la política.

Fue hasta después de su retiro que el Partido Social Demócrata (PSD) le ofreció abanderarlo para Alcalde de Cuernavaca (2016-2018) pese a no contar con la residencia mínima. La opinión pública creía que no ganaría y lo veía como un chiste.

Pero ganó y en agosto de 2016 el exsecretario de Ayuntamiento de Cuernavaca, Roberto Yáñez, confesó que el PSD le pagó a Blanco, una figura popular y carismática, 7 millones de pesos para que fuera su candidato.

Sumado a ello, el Congreso estatal le inició un juicio político para destituirlo del cargo por presentar documentación falsa sobre el requisito de residencia mínima en la entidad. Pero el exfutbolista respondió con una huelga de hambre en vísperas navideñas de 2016 afuera de la catedral de Cuernavaca para exigir que se respetara el voto ciudadano.

“No me voy a rajar”, aseveró. “Voy a defender el voto de toda la gente que confió en que yo podía gobernar para ellos. Sé que la gente comparte mi impotencia y que me va a apoyar hasta las últimas consecuencias”.

Más de 30 horas después, Blanco levantó su huelga ya que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) frenó el juicio político en su contra por considerarlo inconstitucional.

LA FOTO CON CRIMINALES

Cuauhtémoc Blanco tomó protesta como Gobernador de Morelos el 3 de octubre de 2018, durante el periodo de transición entre el peñismo y el obradorismo. Durante su discurso se definió como una persona correcta, sencilla y humilde, y ofreció su lealtad al Presidente electo López Obrador.

Entre los invitados, acudió su esposa, su madre, el exfutbolista Zague, la Senadora Olga Sánchez Cordero, el exgobernador de Chiapas Manuel Velasco y el dirigente del PES, Hugo Eric Flores. Frente a ellos, declaró:

“A nuestro Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, le reitero mi lealtad, compromiso, por luchar siempre para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Especialmente, agradezco a todos los morelenses que votaron por mi persona a través del Partido Encuentro Social y la coalición Juntos Haremos Historia”.

Pero el Morelos “seguro” y “próspero” que prometió ese día no existe.

Los morelenses enfrentan una ola de homicidios y extorsiones al alza ante los ojos del Fiscal Uriel Carmona, designado por el exmandatario perredista Graco Ramírez. Estuvo preso en el Altiplano por las irregularidades en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda y el Gobernador Cuauhtémoc Blanco intentó destituirlo de su cargo, pero no contó con el apoyo del Congreso estatal, donde no tiene mayoría.

Hace un par de días, el Fiscal acudió al lugar donde fue asesinado Marco Antonio Alvear, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Morelos.

Blanco reconoce la inseguridad en la entidad y se coordina con las fuerzas federales. Pero la atribuye a las administraciones pasadas porque el Gobierno anterior “pactó con un cartel, que se llama ‘El Carrete'”, dijo durante una entrevista con Televisa en abril de 2022. Sin embargo, una foto y una narcomanta lo han vinculado también con el crimen.

El periódico El Sol de México publicó en enero de 2022 una fotografía donde se ve al mandatario estatal en una iglesia de Yautepec con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Guerreros Unidos, entre ellos Homero Figueroa, “La tripa”; Irving Solano, “El profe” y Raymundo Isidro Castro, “El Ray”.

–Aunque les duela se los voy a decir, hay personajes en este estado que se han enriquecido durante mucho tiempo, hay gente que está involucrada con el narcotráfico, hay narcopolíticos que ojalá algún día caigan; algunos gobernadores pactaban, algunos secretarios de seguridad. Aquí no se está pactando con nadie –planteó Blanco en la entrevista televisiva.

–¿Quiénes son estos personajes y no es su caso? Se lo pregunto por las acusaciones que hay en su contra, de enriquecimiento ilícito y por las fotografías de usted con líderes del crimen organizado– le preguntó la conductora de Televisa (N+).

–No te puedo decir porque hay una investigación. Las fotografías, ya se los he dicho muchas veces. Me he sacado con hijos de gente… y siempre me voy a seguir sacando. Me han encontrado en restaurantes otros personajes a nivel muy alto. Porque a mí no me gusta ser grosero, me voy a seguir sacando fotos. Créeme que yo no estoy involucrado con estos personajes. De esos personajes de esas fotografías agarramos a dos. Uno falleció en un penal por una riña, el otro está detenido y el otro está prófugo. El que nada debe nada teme.

Además de la foto tomada en 2018, apareció en calles morelenses una narcomanta en la que le advertían no desconocer los acuerdos. “Tú sabes dónde es esa foto y salúdame mucho a Hugo Eric (presidente del PES)”, dice parte del mensaje.

“Son muchos los momentos en que se ha vinculado a Cuauhtémoc Blanco con grupos de dudosa procedencia. Es algo que se debe de tomar con el mayor profesionalismo, que le corresponde a las instituciones hacer las indagatorias porque es muy fácil decir que ‘soy famoso, me tomo fotos con quien sea’, pero la ola delictiva, lo que está viviendo la ciudadanía en Morelos es muy complejo, es muy difícil”, aseguró el analista local Marcos Pineda.

En ese contexto de inseguridad, “la gente ya quiere que se vaya Cuauhtémoc, ya quieren que se vaya, pero además de eso está que rinda cuentas”.

En octubre de 2024, Blanco culmina su administración de una entidad en la que no nació. Por un momento fugaz, anheló ser el candidato a la jefatura de Gobierno de la CDMX. En la antesala, salió en la lista de diputados plurinominales de Morena para la futura Legislatura.

Este martes solicitó licencia temporal al Congreso de Morelos para contender por ese cargo político. De momento, sigue posponiendo su deseo de volver a las canchas para ser el entrenador de su amado equipo, el América, al que ha vuelto una y otra vez.

