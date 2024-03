Jesús Corona, aspirante a la Alcaldía de Cuautla, es atacado a balazos; resulta ileso

El aspirante había solicitado la misma tarde de ayer protección de las autoridades debido a amenazas previas.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– Jesús Corona Damián, exalcalde y aspirante a la Presidencial Municipal de Cuautla por el Frente Amplio de México, fue víctima de un atentado anoche cerca de su casa de campaña, ubicada en la colonia Vicente Guerrero.

De acuerdo con los reportes, su camioneta recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego, pero resultó ileso del ataque, por lo que pudo pedir la intervención de las autoridades de seguridad ante la ola de violencia que se vive en el municipio.

El exalcalde fue sorprendido por sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes habrían disparado al menos siete veces en contra del vehículo blindado.

Quieren que me baje de la campaña: Corona Damián

La muerte de funcionarios y candidatos no afecta la democracia: @lopezobrador_ #Morelos al filo de las 20:20 horas se reportó un ataque armado contra la camioneta donde se trasladaba Jesús Corona Damián, aspirante a la alcaldía…

“Sé que mucha gente está preocupada por lo que me pasó y desde aquí les digo: ‘No nos vamos a rajar’. Vamos a seguir buscando la Alcaldía de Cuautla. Ahorita fui yo, pero ahorita me pasó a mí al igual que a muchos cuautlenses que quieren un cambio y desde aquí les digo: ‘Vamos a seguir en la lucha. No me van a parar'”, dijo en un encuentro con medios de comunicación.

“Quieren que me baje de la campaña, pero una cosa le digo a mi ciudad: ‘Ya basta de vivir con miedo, no me bajo, y a donde toque, voy con todo’. Tengo el respaldo del pueblo y creo que todos estamos hasta la madre de lo que estamos viviendo. Le exijo al señor Gobernador [Cuauhtémoc Blanco] que ya basta, que ya haga lo que le pedimos los morelenses, darnos la seguridad que pedimos”, agregó.

Ayer por la tarde, Corona Damián había solicitado protección ante las amenazas recibidas previamente, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos había girado un oficio a la Comisión Estatal de Seguridad para que una unidad policiaca lo custodiara.

Condeno enérgicamente el atentado contra el candidato a Presidente Municipal del @PRDMexico y la Coalición opositora de Cuautla Morelos. Jesús Corona Damián, la tarde de este "lunes santo", después de haber presentado una denuncia por amenazas de muerte. Terrible la inseguridad…

Por su parte, Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), condenó el atentado y criticó la “terrible inseguridad” que vive el estado de Morelos, donde gobierna el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

“Terrible la inseguridad solapada por el Gobierno federal e impulsada por el Gobernador Cuauhtémoc Blanco, las corporaciones policiales estatales y el Presidente Municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo. Ellos son los responsables”, escribió.

“Se sienten perdidos porque Lucy Meza será la próxima Gobernadora y ahí estaremos con ella el próximo domingo [31 de marzo] a las 17:00 horas en su arranque de campaña”, concluyó.

ASPIRANTES BAJO ACECHO

El mapa de la violencia electoral en este proceso se amplía casi a diario. Se trata de una de las elecciones más grandes en la historia del país: además de nueva Presidenta de la República, los mexicanos asistirán a las urnas el 2 de junio para elegir 20 mil 708 cargos a nivel federal y local, incluidas nueve gubernaturas. El país tendrá un total de 99 millones 117 mil 292 personas en su Lista Nominal.

Ante ese panorama, desde el 4 de junio de 2023 y con corte hasta el 19 de marzo de este año, se acumulan 125 casos de agresiones contra políticos, de acuerdo con el recuento que realiza la organización Laboratorio Electoral.

Esa cifra incluye 46 asesinatos –40 hombres y seis mujeres–, aunque la cifra aumentará con el asesinato de Jesús Corona Damián, aún no considerado en el conteo. Al menos 24 de estos homicidios fueron realizados contra aspirantes a una candidatura y de todos los partidos políticos, sin excepción.

El resto de los casos que contabiliza la organización también considera al menos 19 atentados y seis secuestros, así como 54 casos de amenazas, 51 de ellas denunciadas por los mismos partidos políticos que cobijan a las personas. Sin contar este último apartado, los agredidos son un 72 por ciento hombres y un 28 por ciento mujeres. No hay por ahora denuncias de candidates no binarios.

El Laboratorio Electoral indicó que, para construir su base de datos, realizó “un mapeo de los principales medios y periodistas locales cuyo trabajo de investigación y denuncia es fundamental. Con este mapeo hemos realizado semanalmente búsquedas intensivas sobre cada uno de estos casos, corroborando en todo momento la veracidad de las fuentes y que se hubiese retomado el tema en al menos otro medio de comunicación. Nuestra segunda fuente de información se centra tanto en los comunicados oficiales de los partidos políticos como en las redes sociales de las y los principales afectados”.

La organización ya realizó este tipo de reportes en las últimas dos grandes elecciones: las presidenciales de 2018, donde registraron un total de 145 personas asesinadas; y las elecciones intermedias de 2021, llamadas “las más grandes de la historia”, aunque con menor concurrencia a nivel nacional, debido a la falta de una elección para la Presidencia: en este caso, enlistaron 88 muertes en total.

Al término de las precampañas, 11 de febrero en 2018, 31 de enero en 2021, y 18 de enero de 2024, los casos por asesinato se presentaron de la siguiente manera: 65 en 2018; 31 en 2021 y 26 casos este año, reportó la organización. El pico sigue siendo la elección presidencial anterior, aunque faltan por comparar las campañas oficiales una vez que terminen las de 2024.

Por otra parte, en un desglose de los datos de base del proyecto Votar entre Balas, de la organización Data Cívica, se obtiene que se han registrado documentado al menos 185 eventos de violencia desde el 7 de septiembre de 2023, fecha en que el INE en sesión extraordinaria dio inicio formal al Proceso Electoral Federal 2023-2024, hasta el 3 de febrero del presente año.

Estos incidentes abarcan desde amenazas, ataques armados, secuestros y asesinatos dirigidos a diversos actores, como políticos en activo, excandidatos, funcionarios de los tres niveles de gobierno e incluso elementos policiacos de seguridad.

La documentación de la organización también ha incluido en sus registros asesinatos y ataques contra familiares de candidatos o aspirantes a un cargo público. Sumando los siete eventos registrados en estas dos semanas (no incluídos en dicha base de datos), se contabilizan al menos 191 incidentes de violencia durante el actual proceso electoral.