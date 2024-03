Van 125 casos de agresiones a políticos en el último año: reporte; 46 son asesinatos

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– Humberto Amezcua, Presidente municipal de Pihuamo, Jalisco, y quien buscaba reelegirse, fue asesinado el viernes 15 de marzo en un ataque directo. Cuatro días después, Joaquín Martínez López, Alcalde de Chahuites, Oaxaca, municipio ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, fue asesinado a balazos frente a su domicilio.

Estos son apenas dos de las últimas agresiones contra políticos en el último año, un fenómeno que se ha intensificado con el inicio de las campañas electorales en México, donde se han reportado al menos 125 casos en total.

El mapa de la violencia electoral en este proceso se amplía casi a diario. Se trata de una de las elecciones más grandes en la historia del país: además de nueva Presidenta de la República, los mexicanos asistirán a las urnas el 2 de junio para elegir 20 mil 708 cargos a nivel federal y local, incluidas 9 gubernaturas. El país tendrá un total de 99 millones 117 mil 292 personas en su Lista Nominal.

Ante ese panorama, desde el 4 de junio de 2023 y con corte hasta el 19 de marzo de este año, se acumulan 125 casos de agresiones contra políticos, de acuerdo con el recuento que realiza la organización Laboratorio Electoral.

Esa cifra incluye 46 asesinatos –40 hombres y 6 mujeres–, aunque la cifra aumentará con el asesinato de Martínez López, aún no considerado en el conteo. Al menos 24 de estos homicidios fueron realizados contra aspirantes a una candidatura y de todos los partidos políticos, sin excepción.

El resto de los casos que contabiliza la organización también considera al menos 19 atentados y 6 secuestros, así como 54 casos de amenazas, 51 de ellas denunciadas por los mismos partidos políticos que cobijan a las personas. Sin contar este último apartado, los agredidos son un 72 por ciento hombres y un 28 por ciento mujeres. No hay por ahora denuncias de candidates no binarios.

“Dentro del monitoreo no podemos dejar de lado otros casos de violencia que a pesar de no ir enfocados en candidaturas, sí afectan el clima de violencia del proceso electoral y evidencian un contexto adverso. Estas categorías hacen referencia a asesinatos de perfiles políticos que no buscaban un cargo (funcionariado), asesinatos de excandidaturas y exfuncionarios/as de los poderes ejecutivo y/o legislativo que no buscaban un cargo, y ataques a miembros de las autoridades electorales”, explican en su primer informe, publicado a principios de febrero, y que se irá actualizando conforme avance el proceso electoral en estos meses de campañas.