Los ¬RADICALES analizan qué significará para Salinas Pliego su pleito con el Gobierno

En esta edición de ¬RADICALES, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado Gómez, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar hablaron sobre Ricardo Salinas Pliego, su origen y el de su fortuna, lo que representa para la democracia mexicana y sobre lo que se perfila en el futuro para este empresario que forma parte del poder económico y mediático.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego se ha convertido en uno de los principales personajes opositores del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador debido a los constantes choques que han protagonizado en los últimos meses. A esta situación se suman los señalamientos públicos del mandatario al magnate por sus adeudos millonarios a Hacienda.

En esta entrega de ¬RADICALES, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado Gómez, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar analizaron a este personaje que en un principio parecía cercano al tabasqueño, pero que con su llegada a la Presidencia en 2018 y con el paso de los años se ha convertido en uno de sus más grandes detractores.

“Ricardo Salinas Pliego no nació ayer, no aparece de manera repentina, sino que tiene una muy peculiar trayectoria originada, no él como empresario emprendedor, es un junior que heredó la fortuna de su padre, que a su vez heredó la fortuna de su abuelo, no es alguien que de pronto haya trabajado duro, él ya llegó a tomar el control primero de Elektra en 1988, llegó de hecho a trabajar en 1980 a la empresa dirigida por su padre Hugo Salinas Price”, señaló Álvaro Delgado.

El periodista recordó que Salinas Pliego, heredó su fortuna de su padre, Hugo Salinas Price, un personaje marcado también por un oscuro historial. “Es importante ir también a los orígenes y a los orígenes inclusive del padre de Ricardo Salinas Pliego, Hugo Salinas Price, un personaje que financió el grupo fascista de choque Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, El Muro, que creó un partido político en los 60 también, el Partido Nacionalista Mexicano, y un personaje clave para entender cómo las grandes fortunas de México no se explican sin su vínculo con el poder político”.

Por su parte, Carlos Pérez Ricart indicó que Ricardo Salinas Pliego es la representación del empresario que es arrogante, grosero, usurero, misógino, que obtuvo su riqueza resultado del esfuerzo de otros, en este caso de su padre, que no paga impuestos y que todavía se de lujo de “estar de insidioso” en contra del Estado.

“Ricardo Salinas Pliego representa todo esto y una pregunta que lanzó a la mesa que espero que podamos discutir hoy es ¿Por qué tarda tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en ponerle un alto a este señor, a sus empresas, en obligarlo a pagar y por qué la dependencia de tantos años de Televisión Azteca por parte de este gobierno? Creo que estamos ante el rol principal opositor al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en más de un sentido representa también el mayor reto que heredará, Claudia Sheinbaum después de la elección del 2 de julio”.

En tanto, Alejandro Páez expresó su gusto porque sea Salinas Pliego quien asuma el protagonismo porque representa justamente todos los males de la oligarquía mexicana.

“Me gusta mucho que sea él quien sustituya a Claudio X. González quien ha ido escondiéndose y que este bocón sea el representante de estas oligarquías. Estamos frente a un personaje que se creció impune, se hizo impune, es impune pues porque hay alguien que otorga ese certificado de impunidad, los últimos presidentes, incluyendo desgraciadamente el Presidente López Obrador”.

Páez Varela señaló que Salinas Pliego es un hombre que ha construido su discurso desde las derechas, un personaje radical que encontró en su padre un modelo a seguir.

“Es un hombre muy poco educado que se ha agarrado de tres, cuatro ganchitos nada más para construir un discurso desde las derechas, es un personaje radical que encontró a dos tres lecturas que le fascinaron y encontró en su padre un modelo a seguir y eso es a lo que fundamenta ideológicamente, su reclamo hacia el gobierno. Claro, no hacía los mismos reclamos a los gobiernos del PRI y el PAN con los que se sentía muy cómodos, ahora ha tenido que salir a hacer propaganda porque tiene que defender lo que es”.

En su intervención Héctor Alejandro Quintar recordó que tras el triunfo de López Obrador en 2018 muchos de los empresarios que estaban en su contra terminaron cumpliendo sus obligaciones fiscales, sin embargo, hubo quien como Salinas Pliego se rehusó a pagar y comenzó su disputa con el mandatario.

“Muchos de ellos a ponerse en regla a pagar impuestos, pues ya la situación se mantuvo relativamente cordial con ciertos personajes de este grupo, y ahí el que sobresale como una figura única es el señor Salinas Pliego porque a pesar de que parecía ser un ser pragmático, parecía que había ahí un empresario evasor y un junior prepotente a cargo de diversas empresas, pero que tarde o temprano con pragmatismo iba a sumarse a la misma línea que estos otros empresarios y me parece que por una razón, que por alguna razón que todavía no alcanzamos a dilucidar decidió no hacerlo”.

Héctor Alejandro Quintar agregó que además Ricardo Salinas Pliego le ha declarado la guerra ideológica, política y económica al Gobierno de López Obrador.

“Económica en el sentido de evadir impuestos, ideológica y política, en el sentido de que ha sido constante este enfrentamiento no solo con las vulgaridades y groserías que ya recordaban también en cuestiones abiertamente negacionistas y peligrosas como durante la pandemia de acuerdo debe Azteca hizo un llamado a no obedecer las medidas sanitarias que en ese momento eran cruciales para todos”.

Y agregó: “Esta relación histórica que habíamos observado llegó a una a una a un exabrupto que no se esperaba o al menos no de este personaje con todo y que tiene un historial oscuro como. Sí, sorprendió que se convirtiera en este ser beligerante en estos tres frentes”.

