La ASF detecta anomalías de 1,038 millones en 2021; estados y municipios las lideran

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó la tarde de este jueves a la Cámara de Diputados la primera parte de la Cuenta Pública 2021, en la cual detectó irregularidades por mil 038 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 201.9 millones y otros 836.2 millones quedan pendientes de aclarar.

El monto total observado es la cuantificación económica de las observaciones determinadas en el marco de la revisión de la Cuenta Pública efectuada por la Auditoría Superior de la Federación, de las que con motivo de la promoción efectuada por este Órgano Fiscalizador se pueden realizar reintegros a la Tesorería de la Federación, a los fondos, proyectos o programas de origen, con el fin de resarcir los recursos observados, los cuales se conocen como recuperaciones operadas, y en caso de no reintegrase o justificarse se determinan montos por aclarar.

En este sentido, en la revisión de los recursos de la Cuenta Pública 2021, de manera inicial se observó un monto que ascendió a 1,546.2 mdp, de los cuales 1,176.9 mdp fueron aclarados o justificados documentalmente por las entidades fiscalizadas, durante el desarrollo de la auditoría.

No obstante, el importe restante de 369.3 mdp se cuantificó como monto observado en las auditorías del fondo, compuesto por 183.1 mdp pendientes por aclarar y 186.2 mdp de recuperaciones operadas por la intervención de la ASF, obtenidas principalmente por la identificación de recursos no comprometidos o no ejercidos.

Cabe señalar que por cada peso cuantificado como monto observado se recuperaron por intervención de la ASF 50 centavos.