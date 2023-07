AMLO NO ofreció apoyo a Putin | Pemex NO reparte dinero | Suplemento NO es del IMSS

El Presidente López Obrador no ofreció enviar a jóvener mexicanos a Rusia para apoyar a su homólogo ruso Vladímir Putín; ni Pemex está otorgando un apoyo social a través de un plan de inversiones.

Por León Ramírez y Marcos Martínez Chacón

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- Un resumen de las historias e imágenes más populares pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

PRESIDENTE MEXICANO NO PIDIÓ APOYO PARA PUTIN TRAS ALZAMIENTO EN RUSIA

LA AFIRMACIÓN: El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró en un tuit el 23 de junio que se comprometió en una llamada con su homólogo ruso Vladimir Putin a brindarle apoyo tras un “golpe de Estado”. En el tuit López Obrador ofreció enviar a jóvenes mexicanos a luchar a favor de Rusia tras el alzamiento en ese país.

LOS HECHOS: El mandatario mexicano no difundió un tuit como ese ni ha hecho una declaración así. La cuenta desde la cual fue publicado el texto proviene del usuario @lopezobra_, distinta a la cuenta oficial del mandatario, @lopezobrador_.

El líder de la compañía militar rusa Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, encabezó el 23 de junio una breve revuelta militar en ese país en contra de la cúpula militar.

Prigozhin había ordenado a sus efectivos marchar hacia Moscú y dijo que sus acciones eran para evitar la destrucción del Grupo Wagner por parte de la cúpula militar rusa.

Tras el breve alzamiento, el comandante paramilitar alcanzó un súbito acuerdo con el Kremlin para irse al exilio, reportó AP.

Después de la rebelión, Putin arremetió contra los organizadores de la insurrección, la amenaza más grave a su poder hasta la fecha, llamándolos “traidores” que beneficiaron al Gobierno de Ucrania y a sus aliados.

Horas antes,Prigozhin había defendido su breve alzamiento. Volvió a burlarse de los militares rusos, pero señaló que no había pretendido dar un golpe de Estado contra Putin. El viernes había declarado que su intención era echar a la cúpula militar.

“Iniciamos nuestra marcha por una injusticia”, manifestó en una declaración de 11 minutos el lunes, sin dar detalles sobre su paradero ni cuáles son sus planes.

Publicaciones que circulan en Facebook muestran el tuit del usuario @lopezobra_, para decir erróneamente que el Presidente mexicano manifestó su apoyo a Putin en ese tuit tras el supuesto “golpe de Estado” contra el Gobierno ruso.

Pero la cuenta de la cual proviene ese texto no es la oficial utilizada por el mandatario mexicano, @lopezobrador_, que despliega una paloma de verificación. Al buscar la cuenta @lopezobra— en Twitter, AP encontró que ésta aparece como suspendida en la red social.

Tampoco existe ninguna evidencia en los comunicados oficiales del Gobierno mexicano, en las declaraciones hechas por el mandatario en sus cuentas verificadas en las redes sociales ni en sus conferencias matutinas diarias, de que haya ofrecido apoyo a Putin en una llamada tras el alzamiento en Rusia.

Además, una vocera de la Presidencia mexicana dijo a AP en un mensaje de WhatsApp que no es verdad que López Obrador haya hecho un ofrecimiento así al mandatario ruso.

El tuit incluye, por otra parte, una foto alterada que muestra a López Obrador estrechando la mano del mandatario ruso. Sin embargo, al analizar la foto, AP corroboró que se trata de dos imágenes distintas que fueron superpuestas para generar la apariencia de que ambos se reunieron.

Una de las fotos utilizadas en la publicación fue originalmente difundida por la Presidencia de México el 3 de julio de 2018 tras un encuentro entre el entonces Presidente saliente, Enrique Peña Nieto, y López Obrador, en su carácter de Presidente electo. López Obrador había obtenido el triunfo electoral el 1 de julio.

La imagen original mostraba a Peña Nieto y López Obrador saludándose. Peña Nieto fue eliminado de la foto y la de Putin fue superpuesta sobre esa sección de la imagen.

Desde que López Obrador asumió el poder en 2018 ni Putin ni el Presidente mexicano han sostenido un encuentro en persona.

Tras la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, en las redes sociales han circulado afirmaciones falsas en torno al conflicto que AP ha verificado.

PUBLICACIONES SOBRE INVERSIONES EN PEMEX SON APÓCRIFAS

LA AFIRMACIÓN: Pemex inició un programa de ayuda social a los ciudadanos. Gracias al programa podrán tener una ganancia de miles de pesos mensuales.

LOS HECHOS: Publicaciones que se difunden en Facebook utilizan la imagen de Pemex y de medios de comunicación mexicanos para afirmar que la empresa estatal mexicana está otorgando un apoyo social a través de un plan de inversiones.

“Pemex inició el programa de ayuda social a los ciudadanos. Gracias al programa, podrán tener una ganancia de miles de pesos mensuales. Ya hay los dichosos que han aprobado el programa y saben cómo funciona”, dice una voz. Posteriormente, afirma que invirtió cinco mil pesos mexicanos (292 dólares) y que recibió 74 mil pesos (cuatro mil 318 dólares).

En el video aparece Danielle Dithurbide, presentadora de la cadena N+ (antes Televisa), en un fragmento de un video en el que aparece el titular de Pemex, Octavio Romero, el logotipo del periódico Milenio y el video de un supuesto beneficiado.

AP hizo una búsqueda inversa de los fotogramas del video y encontró que el fragmento que muestra a Dithurbide corresponde a la transmisión del 10 de noviembre de 2022 del programa Despierta.

Sin embargo, en ese programa no se hizo mención de la supuesta ayuda gubernamental ni de alguna plataforma de inversión de Pemex.

Otro de los fragmentos del video, que muestra el supuesto testimonio de una persona que se benefició del programa, en realidad se subió a YouTube en 2018 y la persona promocionaba una aplicación móvil.

El link al que llevan las publicaciones no forma parte de algún dominio del Gobierno o Pemex. Aunque utiliza la identidad de Milenio, esa nota no se encuentra en el medio de comunicación mexicano.

Ante una consulta de AP, el área de prensa de Pemex remitió a un mensaje de Twitter en el que calificó estas publicaciones como apócrifas.

“¡ALERTA! #NoTeDejesEngañar circula en redes sociales un VIDEO APÓCRIFO sobre supuestas inversiones petroleras a través de una plataforma automática”, escribió la institución.

“La información oficial de #PEMEX la puedes consultar únicamente en http://pemex.com y a través de nuestras redes sociales verificadas”, agregó.

GOBIERNO MEXICANO NO PROMUEVE SUPLEMENTO ALIMENTICIO

LA AFIRMACIÓN: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promueve un suplemento alimenticio que “mata” la diabetes y el Gobierno ofrece descuentos en un sitio web.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación utiliza la imagen del Gobierno mexicano, pero lleva a portales ajenos al instituto. Tampoco existe registro de que haya promoción oficial de este suplemento alimenticio. El IMSS confirmó a AP que es falso el contenido de la publicación.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook confunde a usuarios de la red social al utilizar el logotipo del IMSS y una foto de su titular, Zoé Robledo, para promocionar un suplemento alimenticio que supuestamente “mata” la diabetes.

“POR FIN! LOS CIENTÍFICOS HAN ENCONTRADO UN COMPUESTO QUÍMICO QUE MATA LA DIABETES VISITE NUESTRO SITIO WEB Y CONSIGA EL PRODUCTO A UN PRECIO ESPECIAL DEL GOBIERNO”, dice la publicación, que incluye un supuesto descuento gubernamental.

En la sección de comentarios usuarios de la red social preguntaron dónde podían adquirir el producto y la manera en que se podía aplicar el supuesto apoyo del Gobierno.

Sin embargo, ninguno de los portales que utiliza la publicación corresponde al Gobierno mexicano y tampoco citan el apoyo que, según la publicación, entrega el Gobierno para adquirir el suplemento alimenticio.

En una búsqueda inversa de la imagen, AP encontró que la foto fue publicada por el IMSS en enero de 2023, durante el evento de conmemoración de sus 80 años, pero no se habló de este producto. Tampoco hay registro previo en los canales oficiales del IMSS sobre el mismo.

Ante una consulta de AP, el Instituto de Seguridad Social confirmó que la publicación contiene información falsa y que no lleva a su sitio web.

La diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) ubican esta enfermedad como la tercera causa de muerte en México, con un total de 140 mil 729 defunciones durante 2021.

AP ha verificado previamente otras publicaciones que utilizan la imagen de funcionarios de la Secretaría de Salud o médicos mexicanos de renombre para promocionar suplementos alimenticios.

FOTO NO MUESTRA A MADONNA PIDIENDO AUTÓGRAFO A ELVIS

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a la cantante estadounidense Madonna pidiéndole un autógrafo al cantante Elvis Presley.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Facebook muestra la imagen de Elvis Presley firmando autógrafos para decir falsamente que en ésta aparece Madonna entre las personas pidiendo la firma del cantante.

Usuarios han comentado en la publicación como si en realidad Madonna, llamada la “Reina del Pop”, apareciera en la foto.

Pero al hacer reversiones de la imagen en Google, AP corroboró que ésta fue publicada primero por el periódico estadounidense Detroit Times el 12 de septiembre de 1970.

La imagen fue publicada como parte de un artículo en el que se reseñaba el concierto ofrecido previamente por Presley en el Estadio Olimpia de Detroit, Michigan.

Sin embargo, Madonna, nacida el 16 de agosto de 1958, en ese momento tenía 12 años. La única mujer en la imagen que circula es mayor, no una niña de 12 años.

Además, los rasgos de la mujer en la imagen no son los de Madonna a la edad de 12 años, de acuerdo con imágenes revisadas por AP de la cantante cuando era menor.

Tampoco existen registros en las declaraciones de Madonna de que haya coincidido cuando era niña con Presley, quien falleció en agosto de 1977.

Madonna ha hablado sobre la admiración que siente por la figura de Presley pero nunca ha dicho que lo conoció personalmente.

Al momento de la publicación de este artículo la oficina de representación de Madona no había respondido a una solicitud de AP sobre la imagen que circula.

AUDIO CON GRITOS NO SE GRABÓ EN EL SUMERGIBLE TITAN DE OCEANGATE

LA AFIRMACIÓN: Se filtran audios de millonarios en el sumergible Titan.

LOS HECHOS: Las autoridades no han difundido grabaciones del sumergible Titan de OceanGate grabadas momentos antes de su implosión. El audio circula desde 2020 y corresponde a una serie ficticia, confirmó su autor a The Associated Press.

Publicaciones que se comparten en Facebook y TikTok afirman erróneamente que un audio en el que se escucha una persona gritando se grabó a bordo del sumergible Titan de OceanGate antes de su implosión la semana pasada.

Pero este sonido no tiene relación con el sumergible. AP hizo una búsqueda de esta frase y encontró un video publicado en julio de 2020 en el canal de YouTube Squimpus McGrimpus, que es parte de una serie ficticia de horror analógico basada en el videojuego Five Nights at Freddy’s.

En la descripción de este video se indica que la voz corresponde a theniftytable. Tras ser contactado por AP en Twitter, Nolan David, como se identifica theniftytable, confirmó que él grabó la voz para la serie.

Además, las autoridades de Estados Unidos y Canadá encargadas de la búsqueda no han difundido grabaciones atribuidas a las personas a bordo de la embarcación. “La Guardia Costera no ha publicado ningún audio en relación con los esfuerzos de búsqueda”, dijo el portavoz de la agencia a AP para una nota previa.

El Titan partió el domingo pasado y ese mismo día por la tarde fue reportado como retrasado aproximadamente a 700 kilómetros (435 millas) al sur de St John’s, en Terranova, en su expedición al sitio donde el Titanic se hundió hace más de un siglo, reportó AP.

Al menos 46 personas viajaron exitosamente en el sumergible de OceanGate hasta los restos del Titanic en 2021 y 2022, según cartas de la compañía presentadas en una corte federal en Norfolk, Virginia, que supervisa asuntos relacionados con el naufragio del transatlántico.

