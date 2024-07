Red Bull respalda a “Checo” Pérez; descarta recientes especulaciones sobre el piloto

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 30 de julio (AS MÉXICO).- Red Bull respalda a Sergio Pérez de cara a la segunda mitad de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Y es que, múltiples reportes en el paddock aseguraban que el mexicano quedaría fuera de la escudería en el parón veraniego, sin embargo, tras una reunión interna Christian Horner, director de Red Bull Racing, respaldó al mexicano ante el personal de la fábrica.

El medio neerlandés De Telegraaf reporta que, tras la reunión en la cúpula de Red Bull, Horner emitió las siguientes palabras en Milton Keynes: “‘Checo’ sigue siendo un piloto de Red Bull Racing, a pesar de todas las especulaciones de los últimos tiempos. Esperemos verlo rendir en circuitos donde antes lo había hecho bien, después de la parada de verano”.

A pesar de tener contrato firmado hasta 2026, el asiento de “Checo” ha sido puesto en duda de manera constante. Su pobre desempeño en la primera parte del año ha generado toda clase de rumores, ya que el mexicano sólo ha sumado 28 puntos en las últimas ocho carreras. La crisis se agrava cuando Red Bull ha perdido su poderío en la parrilla ya que es seriamente amenazado en el mundial de constructores por McLaren.

Sin embargo, de acuerdo al medio, Red Bull mantendrá la confianza en Pérez para encarar la segunda parte del año que será fundamental. Ahora mismo el equipo tiene una ventaja de 48 puntos en el mundial de constructores, por lo cual el equipo necesita de manera urgentemente los puntos de Sergio.

“CHECO” DEJA EN CLARO SU POSTURA

¿CUÁNDO REGRESA LA FÓRMULA 1?

La actividad en la F1 regresará del 23 al 25 de agosto cuando se realice el Gran Premio de Países Bajos.

Time to re-group as a team, but also to have some rest with our families.

There's still a long championship ahead, so we're going to work together to get back where we belong.

Es hora de reagruparnos como equipo, pero también de descansar un poco con nuestras familias.

Queda un… pic.twitter.com/ZruWLppEkh

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 28, 2024