“Sinaloa está tranquilo”, reafirma el Gobernador Rocha Mora tras bloqueos en Culiacán

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que los bloqueos y balaceras registradas la noche de ayer en Culiacán, Sinaloa, no tuvieron consecuencias mayores, por lo que continúa la seguridad en la entidad.

Durante su visita en Palacio Nacional, el mandatario estatal explicó que la violencia se desató por un patrullaje por parte del Ejército, donde se encontró con una camioneta de personas armada; sin embargo, “eso fue (todo de la vigilancia), no hay nada”.

“Sinaloa está tranquilo (los bloqueos), no tienen consecuencias. (…) Está tranquilo, no tiene más consecuencias (los bloqueos), se encontraron en una patrulla del Ejército con una camioneta, con gente armada, entonces eso es todo, pero ya no hay nada”, dijo el Gobernador.

El día de ayer, 30 de agosto, la entidad registró una serie de eventos similares al “culiacanazo”, lo que causó cierre de comercios, bloqueo de carreteras y avenidas, así como el despojo de sus vehículos a ciudadanos y transportistas, lo que provocó preocupación entre residentes y automovilistas

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pide calma a #Culiacán, pero lo hace desde otra zona del país, no desde #Sinaloa. Afirmó que civiles quisieron obstaculizar una acción del ejército y ahí se dio un enfrentamiento. “La situación que ha trascendido está siendo atendida”. https://t.co/rXcHGm5NrX pic.twitter.com/IhaiCNKriG — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) August 30, 2024

De acuerdo con los primeros reportes, los sucesos coinciden con la emisión de un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR),la cual vincula el caso de Ovidio Guzmán con la detención de “El Mayo” Zambada, ocurrida hace un mes. Uno de las agresiones registradas fue contra personal militar en el ejido Peñasco, donde se produjo un intercambio de disparos que culminó en un accidente, dejando a un agente herido.

Posterior a los incidentes, Rocha Moya afirmó que no hubo bajas ni heridos tras los enfrentamientos entre civiles armados y elementos de las Fuerzas Armadas, además de la quema de vehículos en la zona; sin embargo, pidió a la población de mantener la calma y seguir informados.

Versiones extraoficiales aseguraron que el motor detrás de estas intensas movilizaciones violentas tenía que ver con la presunta detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, integrante de “Los Chapitos” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sin embargo, ninguna autoridad de cualquiera de los tres niveles de Gobierno ha confirmado ese hecho. Lo que sí es verdad es la intensa ola de violencia que se desató esta tarde, luego de que un enfrentamiento entre militares y sicarios tuvo lugar en la comunidad de Paredones, en la sindicatura de Jesús María.

#Culiacán | Estudiantes esperan los camiones para volver a sus casas tras la suspensión de clases en varias universidades de Culiacán. pic.twitter.com/G3sv1QVcfn — Ríodoce (@Riodoce_mx) August 30, 2024

“Ante ese hecho, se realizó un despliegue coordinado con la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ello originó que civiles incendiaran dos vehículos, esto en la carretera México 15, a la altura de el Limón de los Ramos, con el propósito de obstaculizar la acción de la autoridad, que son las imágenes que han estado circulando en redes sociales”, indicó Gobernador sinaloense en sus redes sociales.

Posteriormente, aseguró que ya todo está en calma, debido a que “no hay bajas, no hay personas heridas ni detenciones, no existe ningún dato al respecto, de tal manera que todo está en calma hasta ahorita y esperemos que así continúe, no hay indicios de que podamos tener alguna otra situación complicada”.

Asimismo, comentó que el problema se focalizó en la zona rural de Culiacán y ya está controlado y la población puede realizar sus actividades de manera normal. Incluso señaló que una unidad del Ejército sufrió un accidente en Jesús María, pero no se derivó de enfrentamiento alguno. #Culiacán | Tras el reporte de enfrentamientos en #Paredones, sindicatura de Jesús María en #Culiacán, varios bloqueos carreteros por parte de civiles se registran al norte de la ciudad, por la carretera Internacional México 15. pic.twitter.com/y5zpVyYZv7 — Ríodoce (@Riodoce_mx) August 30, 2024

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, los militares fueron atacados a balazos cuando llegaban al poblado. Los soldados repelieron la agresión y se inició un tiroteo y persecución; sin embargo, los delincuentes arrojaron ponchallantas, provocando patrullas del Ejército dañadas.

— Con información de RíoDoce