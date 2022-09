Hace un año se declaró Alerta de Género en Chihuahua y 257 han sido asesinadas

Por Blanca Carmona

Ciudad Juárez, 30 de septiembre (La Verdad).– A un año de que se implementó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en cinco municipios de Chihuahua, entre ellos Juárez, 257 mujeres han sido asesinadas en el estado.

La violencia contra la mujeres prevalece incluso en los municipios de Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, donde especificamente el mecanismo de la alerta se activó en agosto del 2021 para evitar muertes violentas, así como la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres.

En esos cinco municipios ocurrieron más de la mitad de los homicidios contra mujeres y feminicidios durante ese periodo.

Frente a ese panorama, Néstor Armendáriz Loya, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), organismo que a petición de grupos feministas y del Congreso de Chihuahua solicitó el proceso para activar la alerta, concede que ésta aún no ha tenido un impacto directo en la disminución de la violencia contra mujeres y niñas.

Explica que esto se debe a que aún se está en la etapa donde se identifican varias áreas de oportunidad, desde la presupuestación con perspectiva de género, desde la especialización en la impartición de justicia, desde la armonización de varias legislaciones, de fortalecer algunos organismos encargados de brindar a las mujeres víctimas de violencia y sobre todo de la parte de la prevención para darle más difusión y pues ya los efectos podrían ser a mediano plazo.

En esto coincide Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez e integrante del Grupo Interinstitucional Multidisciplinario (GIM), quien asegura que durante los primeros seis meses no hubo trabajo por parte de instancias que deben intervenir en el mecanismo de la alerta.

El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, instancia que da seguimiento a la referida alerta, señala en un comunicado emitido el pasado 25 de julio, que tanto el Congreso del Estado de Chihuahua como el Tribunal Superior de Justicia han reportado acciones que “favorecen parcialmente el cumplimiento de las medidas”, en otros casos, “que no reflejan la aplicación de los principios transversales de la igualdad y no discriminación, acceso a la justicia, acceso a la información y la participación ciudadana como se establece en la declaratoria”.

Y es que a un año de haberse implementado la alerta, las instancias gubernamentales de los tres poderes apenas empiezan a entender de qué se trata el mecanismo y siguen en la etapa de ajustes y diseño de acciones.

Mientras tanto la violencia contra las mujeres prevalece, así lo exhiben la información oficial.

De agosto del 2020 a julio del 2021 en el Estado de Chihuahua fueron asesinadas 300 mujeres, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) proporcionados a través de los sistemas de transparencia.

La AVGM se emitió el 17 de agosto del 2021 para los municipios de Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y Parral.

En el periodo de agosto de 2021 a julio del 2022, han sido víctimas de homicidio 257 mujeres.

A lo largo de todo el 2020 en el Estado de Chihuahua fueron asesinadas 288 mujeres –entre los hechos clasificados como homicidios dolosos y feminicidios– y de estos el 89 por ciento ocurrieron en los cinco municipios donde esta activa la Alerta de Género, indica un reporte de la FGE.

El panorama en 2021 es muy similar. De acuerdo con las cifras oficiales 304 mujeres fueron privadas de la vida y un 86 por ciento de esos crímenes sucedieron en los municipios donde esta vigente la alerta.

Además, en el primer semestre de este año a nivel nacional el Estado de Chihuahua se ubicó el quinto lugar en la comisión de feminicidios, solo por debajo del Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Juárez encabeza la lista de los 100 municipios que concentran feminicidios en el país, de acuerdo con datos al mes de agosto en su reporte de Información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado.

DISMINUIR Y ERRADICAR VIOLENCIA FEMINICIDA, EL DESAFÍO

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Armendáriz Loya recordó que laComisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el organismo que preside, fue quien presentó la solicitud para activar la alerta en el estado de Chihuahua, el 24 de junio del 2019 y la Secretaría de Gobernación, a través la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se tardó dos años y casi dos meses en emitir la declaratoria para cinco municipios.

Armendáriz dijo que la tardanza fue porque se buscaba que la Alerta de Género fuera diferente a las implementadas en otras entidades federativas donde no ha logrado un impacto tendiente a disminuir y erradicar la violencia feminicida.

Por ello se hizo un análisis y se conformó el Grupo Interinstitucional Multidisciplinario (GIM) que está integrado por instituciones públicas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres), Conavim, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). También por cuatro académicas, así como la CEDH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, ambas tienen el carácter de invitados permanentes.

El presidente de la CEDH concedió que hasta el momento no hay un impacto de la AVGM que se refleje en la disminución de los crímenes de mujeres y otros delitos.

En esto las estadísticas le dan la razón. No solo prevalece la violencia homicida contra las mujeres, también hay otros delitos que registran repunte o se mantienen en niveles altos, como lesiones dolosas, corrupción de mejores, abuso sexual y violencia familiar.

La Alerta de Género establece que los responsables de cumplir con este mecanismo son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Chihuahua, así como las autoridades de los cinco municipios donde se implementó.

El objetivo fundamental de la alerta es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; evitar conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y RETROCESOS

En un comunicado emitido por el Grupo Interinstiucional Multidisciplinario que da seguimiento a la declaratoria de alerta para el estado de Chihuahua se señala que las autoridades encargadas de dar cumplimiento a la AVGM han dado un cumplimiento parcial, en particular se refieren al Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua han dado un cumplimiento parcial.

En ese mismo documento se indica que preocupa una reforma realizada el pasado 19 de mayo por parte del Poder Judicial porque en está no se incluyó la consolidación de los Tribunales Especializados en Violencia de Género, un proyecto que se puso en marcha en 2020 al interior del Tribunal Superior de Justicia para atender los delitos cometidos contra mujeres, pero es una instancia que no cuenta con certeza jurídica.

Imelda Marrufo menciona que las acciones se comenzaron desfasadas por instancias gubernamentales y algunas de esas estrategias no cuentan con mecanismo para evaluar su impacto.

Como ejemplo citó el caso del Ichmujeres que destacó en el informe que entregó al GIM, la distribución de tarjetas de descuento para mujeres que se denomina “Juntas podemos ahorrar” y refirió que no hay un estudio que pueda determinar que esta acción contribuye a un verdadero empoderamiento económico de las mujeres y con ello a la igualdad de género.

“No tiene indicadores que nos pudieran dar a la cuenta si el programa va a lograr el empoderamiento económico, más allá de generar un ahorro en el gasto de las mujeres. Para mí es un programa que se informa, pero que no podemos considerarlo como un avance significativo porque todavía no está evaluado.”, agregó.

A su vez, Martha González, del Movimiento Estatal de Mujeres, señaló que la gobernadora del Estado María Eugenia Campos Galván recortó el presupuesto asignado a la atención de mujeres y además ha permitido el despido de personal operativo de varias instancias, como el Centro de Justicia para las Mujeres, el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres y el Centro de Desarrollo de las Mujeres. Lo que es contrario a lo recomendado en la alerta.

“Si ha recortado presupuesto, pero además no solamente eso, el poco presupuesto que se designa es un presupuesto que se asigna con un enfoque asistencialista. Entonces ahí traen todo el tema de las tarjetas de descuento. Yo soy consejera y he preguntado en el Consejo, a mí que me expliquen ¿en qué consiste o cómo es que pretenden lograr la igualdad a través de esa acción? Claro que no me han contestado”, refirió.