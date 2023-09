Samuel decidirá en noviembre si va por la Presidencia: “Externos traerían división”

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepulveda, sostuvo este sábado que si Movimiento Ciudadano (MC) considera como candidato presidencial a una persona externa como el excanciller Marcelo Ebrard, habrá divisiones y peleas en el partido naranja. Además, adelantó que en noviembre, después de su informe por los primeros dos años de su Gobierno, dará a conocer su decisión de si participar en el proceso rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.



“No quiero quemar a la raza, pero sí podría darse una unidad en torno a un perfil naranja, como el mío, y podría haber división y peleas si se nombra a alguien que no es de nuestras filas”, advirtió.

El mandatario federal también aclaró que respeta al exsecretario de Relaciones Exteriores, a quien recordó haber conocido con el asunto de Telsa, sin embargo, no lo ve como el abanderado de su partido.

En cambio, aseguró que un perfil interno, como el suyo, podría unir a los militantes del movimiento naranja.

El Gobernador García Sepúlveda compartió que el cambio para dar a conocer los resultados del segundo año de su administración, fue cambiada para finales de octubre porque viajará a China del 13 al 23 de ese mes.

Durante ese periodo, sostuvo que deberá concluir algunos proyectos como El Cuchillo; así como ser testigo del cambio de mandos militares en la Séptima Zona y en la Cuarta Región, y tomar una decisión respecto a su futuro político.

Para el mandatario neolonés, las acciones que tome el partido y los perfiles que consideren para ganar la Presidencia, sean de MC, Morena, PRI o PAN, será lo que determine si se lanza como contendiente.

“La verdad sea dicha, inicia apenas la etapa y ponen un plazo de precampañas, que no son ni obligatorias ni necesarias, entiendo la posición del partido que no se quieren quedar atrás del adelanto inusual e ilegal que hizo Morena y el Frente, ayer tuve muchas llamadas de liderazgos de MC apoyando, regístrate, etcétera, pero yo le he dicho a Nuevo León que voy a esperar mi informe, tengo que celebrar mi informe, cerrar el tema de El Cuchillo, tengo cambios militares el lunes, viene nuevo general de zona, viene nuevo general de región, entonces tengo que estar aquí concentrado enteramente en esos temas”, detalló.