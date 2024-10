Fuerzas terrestres israelíes avanzan en el sur de Líbano en ofensiva contra Hezbollah

Jerusalén, 30 de septiembre (AP).- El ejército de Israel informó el martes que había dado inicio a una operación “limitada y focalizada” contra objetivos de Hezbollah en el sur de Líbano, abriendo un nuevo frente en su guerra contra el grupo político-paramilitar libanés.

En un breve comunicado, las fuerzas armadas israelíes señalaron que lanzaron ataques contra blancos de Hezbollah en zonas cercanas a la frontera con Israel, y que unidades de artillería y la fuerza aérea realizaban operaciones en apoyo a las fuerzas terrestres. No dio a conocer detalles sobre la duración de la operación, pero indicó que el ejército se ha estado entrenando y preparando durante meses.

“Hace unas cuantas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron operativos terrestres limitados, focalizados y dirigidos”, indicó. “Estos blancos se ubican en poblados cercanos a la frontera y representan una amenaza inmediata para las comunidades israelíes en el norte de Israel”.

La incursión se llevó a cabo poco después de que la cúpula política israelí dio su aprobación, y significa una nueva etapa en la guerra de Israel contra Hezbollah, grupo que cuenta con respaldo de Irán.

Previamente, funcionarios estadounidenses señalaron que Israel había lanzado operativos terrestres de menor dimensión contra Hezbollah y acordonó comunidades a lo largo de su frontera norte el lunes, mientras la artillería israelí atacaba el sur de Líbano.

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, dijo que Israel informó a Estados Unidos sobre los operativos, los cuales describió como “operaciones limitadas enfocadas en la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera”.

El sonido de los ataques aéreos se escuchó en distintos puntos de Beirut y, poco después de que Israel ordenó la evacuación de los residentes de tres edificios, se podían ver columnas de humo que se elevaban en los suburbios del sur de la capital, donde Hezbollah tiene gran presencia.

No hubo informes de choques directos entre soldados israelíes y combatientes de Hezbollah, quienes se enfrentaron en combate terrestre por última vez en territorio libanés durante una guerra de un mes en 2006.

Israel y Hezbollah han intercambiado hostilidades casi a diario desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, lo que ha obligado a decenas de miles de personas en ambos países a abandonar sus viviendas. Israel asegura que mantendrá sus ataques contra Hezbollah hasta que las familias puedan volver a salvo a sus viviendas ubicadas cerca de la frontera con Líbano. Hezbollah ha prometido seguir lanzando cohetes a Israel hasta que haya un cese del fuego en Gaza.

Hezbollah se comprometió el lunes a seguir luchando incluso después de que su líder Hassan Nasrallah y otros altos mandos fueron abatidos recientemente en ataques israelíes.

El líder interino de la organización, Naim Kassem, señaló en una declaración televisada que Hezbollah está preparado en caso de que Israel decida lanzar una ofensiva terrestre. Dijo también que los comandantes abatidos en las últimas semanas ya fueron reemplazados.

Se tiene previsto que Hashem Safieddine sea la persona que ocupe el puesto de Kassem de manera permanente. Safieddine es un primo de Nasrallah encargado de supervisar los asuntos políticos del grupo.

Poco después de la invasión israelí, el ejército declaró que tres comunidades ubicadas en el norte del país —cerca de la frontera con Líbano— eran “zonas militares cerradas”, indicativo de una inminente operación terrestre.

El ejército ha reforzado significativamente su presencia a lo largo de la frontera en los últimos días, y los mandos señalaron que están preparados para ingresar a Líbano en caso de recibir la orden.

Chris Coyle, residente del norte de Israel, declaró que el ejército había erigido verjas y puntos de revisión en toda la región y había apostado un gran número de tanques a lo largo de la frontera en los últimos días. “Sin duda se están preparando para entrar”, apuntó.

En los cercanos Altos del Golán, un reportero de The Associated Press escuchó fuego de artillería israelí y explosiones en el sur de Líbano. Las fuerzas israelíes también arrojaron bengalas hacia territorio libanés.

