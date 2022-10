Estudiantes de Universidad del Bienestar denuncian falta de maestros y de equipo

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– La Red Nacional Estudiantil de la Universidad del Bienestar “Benito Juárez” ha aglutinado en reuniones virtuales solicitudes de mejoras en seis de las 145 sedes universitarias, particularmente por la falta de maestros, construcción de planteles, convenios para servicio social o prácticas y abuso de autoridad, lo que ha derivado en algunas protestas en Palacio Nacional, Yucatán o Guerrero e incluso un paro en Guanajuato por opacidad en el manejo de recursos y un cierre en Chiapas por inseguridad de la zona.

Las 145 sedes de las UBBJ, coordinadas por la maestra Raquel Sosa, tienen el objetivo de formar profesionales en las comunidades más marginadas y excluidas por el sistema educativo.

En el ciclo 2021-2 registra 37 mil 585 estudiantes –en su mayoría mujeres– en carreras como Ingeniería ambiental o agroforestal, Enfermería, Medicina, Derecho, Contabilidad, Patrimonio Histórico, Formación Docente, entre otras según la necesidad de la localidad. Tienen acceso a una beca mensual de 2 mil 450 pesos. Para 2023, el programa contará con un presupuesto federal por mil 476 millones de pesos, un aumento de 44 por ciento respecto a los mil 024 millones de pesos recibidos este 2022.

En la primera reunión virtual con más de 100 asistentes, el 16 de octubre de 2021, se habló sobre represión de coordinadores por formar consejos estudiantiles, acoso sexual, despidos de profesores, falta de equipo y cuestionamientos hacia los planes de estudio, modelo del Caleidoscopio y los métodos de titulación.

Sin embargo, Joan Ramírez, estudiante de Ingeniería en Gestión Integrada del Agua en la UBBJ sede Iztapalapa, y administrador de una de las páginas de la comunidad estudiantil, dijo que no todas las sedes tienen problemas, sino solo las que se han manifestado en Ticul (Yucatán), San Agustín Iturbide (Guanajuato), Venustiano Carranza (Chiapas), Tlalpan (CDMX), Río Blanco (Veracruz) y Tixtla (Guerrero), casos en los que, consideró, la coordinadora Raquel Sosa debería ser “más conciliadora” con sus peticiones.

“Del total de sedes que hay en el país, más de la mitad no tienen problemas y están trabajando bien. Las escuelas ya están dando los títulos, acabo de subir en la página [Memes UBBJ] el caso de un compañero [de Derecho] que ya le dieron su título y ya descargó su cédula”, aclaró. “Pero sí está muy mal lo que hace la maestra [Sosa], los regaña y no les pone la debida atención a los compañeros. En la página me cuentan que la comunidad estudiantil no está tan contenta con su gestión porque va a regañar en vez de explicar y apoyar, es solo que se coordine de mejor manera”.