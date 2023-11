Fox no se disculpa por lo dicho a Mariana; justifica su tuit en entrevista con Ciro

El expresidente dijo que se malinterpretó su mensaje, y explicó que la ola de críticas que recibió fue resultado de conjuntar a una “influencer poderosa” y un movimiento feminista “a todo vapor”.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- El expresidente Vicente Fox Quesada no se disculpó este jueves con Mariana Rodríguez Cantú, empresaria y esposa del Gobernador Samuel García Sepúlveda, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, a pesar de haber sido señalado fuertemente en redes sociales por misoginia, lo que coincidió con el cierre de su cuenta de X, donde hizo los ataques.

El expresidente panista tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leyva en su programa “Por la mañana”, en donde compartió que se sorprendió por el cierre de su cuenta de X, y aseguró que era un ataque a su libertad de expresión, incluso pese a los señalamientos por los reiterativos mensajes misóginos y de odio que ha publicado.

“Me siento en cacería sin fusil, no poderse comunicar es una experiencia nueva para mí. […] Sencillamente vimos con sorpresa cómo aparece la cuenta cerrada, y esto es un verdadero atentado a la libertad de expresión, independientemente de quién lo provocó, por qué lo provocó y para qué lo provocó. Es un verdadero atentado a la libertad de expresión”, se quejó.

A pregunta expresa sobre si se disculparía con Mariana Rodríguez, Fox argumentó que no, pues no consideró que haya cometido una falta, sino que se malinterpretó y exageró por el contexto de la violencia de género que se vive en el país.

“El ‘evento de la dama de compañía’ no fue con el ánimo de ponerlo en ese contexto, así se interpretó. Fue una verdadera bomba, y claro, se entiende esa bomba cuando conjuntas esa expresión, una influencer poderosa y un movimiento feminista a todo vapor. Yo hasta pienso que pronto estaremos en un matriarcado, y bendito sea Dios, porque siempre he sido un impulsor de las mujeres, siempre he sido creador de institutos como el Instituto de la Mujer, como los microcréditos para la mujer, y como tantas y tantas cosas que hemos hecho”, declaró.

“Así se tomó y no fue afortunada por eso. No contaba yo tener enfrente esta situación tan efervescente que existe en el país, este feminismo. […] Ya me expresé en lo que para mí representó esto. Yo creo que hay mucho más que una mujer ofendida que se trepa a campaña como jefa de campaña y que ataca con todo lo que tiene, yo creo que en los procesos electorales sube mucho el tono de los mensaje porque estamos en una guerra electoral”, agregó.

En la entrevista con Gómez Leyva, el exmandatario señaló que pronto se reactivará su cuenta, y que espera con urgencia su regreso a las redes sociales, ya que, según sostuvo, quiere ser parte del triunfo electoral de Xóchitl Gálvez, quien es la precandidata del Frente Amplio por México.

“Ya me escucharán. Ya estaremos dándole a mi estilo, a mi modo. A veces cometiendo errores, a veces aciertos, pero siempre ganando. Una campaña electoral se gana, perderla no tiene sentido. […] Quiero urgentemente regresar a la actividad, quiero ser parte del triunfo de Xóchitl [Gálvez], aunque no esté en su equipo, lo que quiero es un México libertario, un México demócrata, un México republicano”, dijo.

Asimismo, respondió a las declaraciones de Samuel García, esposo de Mariana Rodríguez y Gobernador con licencia de Nuevo León, quien lo catalogó como “viejo mariguano”, y dijo que “con mucho orgullo” es un promotor de la legalización de la mariguana.

“Mucho me dicen eso [de ‘viejo mariguano’] porque ando en promotor de la apertura y la legalización de la mariguana con mucho orgullo porque es una buena medicina y legalizarla nos va a quitar muchos problemas con los criminales, con ‘Los Chapitos’ que tanto defiende mi querido Presidente [Andrés Manuel López Obrador]”, finalizó.

El pasado sábado 25 de noviembre, el expresidente de México respondió a un mensaje de Pedro Ferriz en el que compartió una fotografía de Samuel García junto a Mariana Rodríguez. En la publicación, destacó que “hay mucho” detrás de la sonrisa del precandidato emecista y se refirió a su esposa como “dama de compañía”.

Tras dicho mensaje, la reacción en redes sociales no se hizo esperar y Vicente Fox recibió, además de la respuesta de Mariana, una serie de comentarios por parte de las y los usuarios que lo acusaron de misógino.

Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. https://t.co/lUF92HtLL1 — Mariana Rodriguez Cantu (@marrdzcantu) November 25, 2023

Más tarde, el expresidente volvió a escribir del tema en redes justificando sus dichos con un mensaje lleno de faltas de ortografía.

Desde su cuenta de X, Rodríguez Cantú respondió a las declaraciones que hizo el exmandatario federal sobre su persona. En su postura, le exigió respeto respecto a su labor en la vida pública y privada, en la que mencionó que es licenciada, madre y empresaria.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre”, escribió en su perfil.

Not @samuel_garcias estigmatizando el uso de la marihuana 📽️@MLopezSanMartin pic.twitter.com/IqQjS2LxBC — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 29, 2023

En la misma publicación, la esposa del precandidato de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, escribió un segundo mensaje para pedir a Vicente Fox mantenerse al margen y no llamar a las mujer de la forma en la que lo hizo, pues aseguró que no son objetos ni accesorios.

“No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar“, concluyó.

Dos días después, el periodista Víctor Hugo Michel confirmó, a través de sus redes sociales que, luego de establecer contacto con Martha Sahagún, esposa y vocera del expresidente panista, esta le compartió una declaración emitida por Fox Quesada: “A quien corresponda: Quiero informarles que mi cuenta de Twitter ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema”, señaló.