Steven Tyler es acusado de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad

Por Liz Hernández

Saltillo, 30 de diciembre (Vanguardia).- Una disputa legal persigue al músico Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, pues una mujer declaró que sufrió abuso sexual y psicológico de su parte, cuando era ella menor de edad.

Hace meses, la reputación del artista pende de un hilo, especialmente luego de cancelar varios shows de Aerosmith para tratar su alcoholismo, que provocó su ingreso a un centro de rehabilitación.

Esta vez, fue una mujer identificada como Julia Holcomb; aseveró que procedería legalmente contra el músico. Confió a la revista Rolling Stone que Steven Tyler había abusado de ella cuando tenía 16 años, por su parte, éste superaba los 25 años de edad, en la época de los setentas, cuando ocurrió el incidente.

Holcomb reveló que Tyler se acercó a su mamá, con la intención de pedirle la tutela de la menor y que ambos pudieran vivir juntos. Así, la pareja estuvo junta por alrededor de tres años, dando como resultado el embarazo de la joven, a los 17 años.

Exclusive: In a lawsuit filed this week, Steven Tyler has been accused of sexually assaulting a minor and coercing her into getting an abortion.https://t.co/zH4v7ElRRn

— Rolling Stone (@RollingStone) December 30, 2022