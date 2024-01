Espinosa Cházaro se va del PRD después de 17 años; podría sumarse a equipo de Xóchitl

Luis Espinosa Cházaro aclaró que no se irá a algún otro partido político, y que seguirá en la alianza del Frente Amplio por México para apoyar a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Luis Espinosa Cházaro, coordinador de las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), renunció este miércoles a su militancia de 17 años por diferencias con Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del partido del sol azteca.

Espinosa Cházaro convocó a una conferencia de prensa, en la que explicó que su decisión de dejar al PRD es porque ya no cree en el liderazgo de Jesús Zambrano, y porque él le dijo que “la interlocución es imposible” entre ellos.

“La verdadera causa por la que dejo la coordinación es porque el propio [Jesús] Zambrano ha dicho que conmigo la interlocución es imposible, así lo ha dicho, y por ello, lo mejor es retirarme. Renuncio al partido porque Zambrano me pidió pelear por la candidatura, me pidió retirarme de varias encomiendas, pero no cumplió a la palabra empeñada de que habría un método. Me voy porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano”, declaró.

También aclaró que no se irá a algún otro partido, ni abandonará la alianza Va por México, pero adelantó que habló con Xóchitl Gálvez y que probablemente se adhiera a su equipo de trabajo.

“No me voy de la coalición porque yo ayudé a construirla. No me separo de Xóchitl Gálvez. Ayer hablé con ella y probablemente me uniré a su equipo”, compartió.

Asimismo, escribió en la red social X, antes Twitter, que le extrañan los cambios de criterio de Zambrano sobre el método de selección de la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, en el que pidió fuera democrático y lo mandó a “bajar” a Miguel Ángel Mancera y a Silvano Aureoles de la contienda.

Aquí mis razones para renunciar a la coordinación y al PRD. • Hoy con mucho pesar, les informo, que después de 17 años de militar en el PRD; el único partido en que he militado y siempre en la expresión de Nueva Izquierda, renuncio al cargo de coordinador y a mi militancia…

“Dirá que estoy enojado, pero en realidad lo que estoy es decepcionado de alguien que debo reconocer admiré, y para quien colaboré toda mi vida política, se haya convertido en la caricatura del político que fue”, declaró.

“Quien traiciona a un amigo, traiciona a cualquiera para lograr lo que quiere, y Zambrano durante mucho tiempo se dijo mi amigo”, finalizó.

De la misma forma, publicó un video en el que reiteró su decisión de dejar el partido tras 17 años de militancia, y que la razón principal es que no comparte las decisiones que ha tomado Jesús Zambrano como dirigente nacional, pues señaló que han sido “facciosas” y “de manera unilateral”.

Amigas y amigos después de mucho meditar he tomado la difícil decisión de renunciar al partido en el que milité por 17 años el PRD.

Amigas y amigos después de mucho meditar he tomado la difícil decisión de renunciar al partido en el que milité por 17 años el PRD.

Desafortunadamente no compaginó más con las decisiones de Jesús Zambrano y esto me ha llevado a tomar otros caminos. Gracias siempre por el apoyo…

“Amigas y amigos, les comparto que hoy he tomado la difícil decisión de dejar al partido en el que milité durante 17 años, al partido que tanto quise, pero no puedo compartir las decisiones que la dirigencia de Jesús Zambrano está tomando de manera facciosa, de manera unilateral. No acompañaré esas decisiones. No me voy de la coalición Va por México, tengo grandes amigos en este partido a nivel nacional, a lo largo y ancho del país, igual que en el PRI y en el PAN. He hablado con Xóchitl Gálvez, y vamos a seguir trabajando por México y por la Ciudad de México”, dijo.

La disputa por la designación de candidaturas del PRD en el Congreso ha provocado un enfrentamiento entre las bancadas perredistas en las dos cámaras y la dirigencia que encabeza Jesús Zambrano Grijalva, a quien los legisladores han advertido del riesgo de perder el registro en las próximas elecciones.

Tanto Miguel Ángel Mancera y Luis Espinosa Cházaro fueron relegados en las posiciones de la alianza opositora para el Congreso, una instancia a la que Jesús Zambrano ya aseguró su lugar.