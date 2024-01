ENTREVISTA | Me ofrecieron una candidatura, a Cházaro y Silvano, nada: Mancera

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Miguel Ángel Mancera Espinosa, Coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, reveló que la dirigencia del partido, encabezada por Jesús Zambrano Grijalva, le ofreció una candidatura de mayoría para una diputación federal, pero confirmó que tanto Luis Espinosa Cházaro y Silvano Aureoles Conejo no están considerados para ningún cargo.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas”, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el exjefe de Gobierno capitalino detalló que la propuesta sería para una diputación federal en la Ciudad de México en segundo lugar debido al cumplimiento de la paridad de género.

“En el caso de tu servidor hay una propuesta para estar en una candidatura de mayoría para diputación federal en un distrito de la Ciudad de México y una posición, que no es una posición de seguridad, porque es una segunda posición en la lista, dado que va género en primer lugar. En mi caso yo he dicho que a mí sí me interesa ir a territorio, me interesa poder buscar y conseguir en su caso la participación de las personas, no estoy pendiente de que me puedan dar el número 1, no se dio así, no es así como se consideró pero a mí me interesa poder ayudar hasta el final, hasta donde sean mis posibilidades al PRD”.