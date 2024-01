Los coordinadores del PRD en Senado y Diputados se quedaron fuera, sin candidaturas

Han surgido voces dentro del perredismo que han llamado a Jesús Zambrano Grijalva a no dejar fuera a los liderazgos del partido de posiciones en el proceso electoral de este año a la par que que han alertado sobre la posible pérdida de registro del Sol Azteca.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– Miguel Ángel Mancera Espinosa y Luis Espinosa Cházaro, coordinadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente,se quedaron fuera de las candidaturas de la alianza opositora para el Congreso, una instancia a la que el dirigente perredista Jesús Zambrano Grijalva ya aseguró su lugar.

En días pasados, Mancera Espinosa y Espinosa Cházaro se reunieron con el exgobernador acusado de corrupción, Silvano Aureoles Conejo, quien también ha sido relegado de los espacios en el bloque opositor que también conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Me preocupa la situación que se vive en el @PRDMexico, partido que fundé y en el que durante años hemos luchado por tener un México más democrático. pic.twitter.com/eu6OrdP6tF — Silvano Aureoles (@Silvano_A) January 23, 2024

“Donde quieran participar los compañeros (perredistas), como se den las condiciones, que participen, no puede haber ninguna imposición como lo están haciendo estos traidores del partido, Zambrano Grijalva”, acusó el fin de semana Silvano Aureoles, quien además de quedarse sin un espacio en el Congreso fue relegado por la alianza opositora de la contienda para elegir a su aspirante presidencial, un proceso que Xóchitl Gálvez Ruiz ganó luego de un acuerdo cupular entre PRI y PAN.

En ese sentido, han surgido voces dentro del perredismo que han llamado a Jesús Zambrano Grijalva a no dejar fuera a los liderazgos del partido de posiciones en el proceso electoral de este año a la par que que han alertado sobre la posible pérdida de registro del Sol Azteca.

“Hay un riesgo, no lo digo por una cuestión de carácter político, es de carácter numérico, en 2021 superamos con muy poco el 3 por ciento y en aquel entonces llevamos un tercio de las candidaturas federales, hoy llevamos prácticamente la mitad de lo que lleva el PRI y lo que lleva el PAN. Yo creo que a la dirigencia le ha faltado pelear por el “, dijo este miércoles en el Congreso, el Diputado Luis Espinosa Cházaro.

El PRD necesita votos y los votos se dan con candidaturas a PERREDISTAS, ojalá lo vea la dirigencia nacional. pic.twitter.com/gjdEpGLoC3 — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) January 24, 2024

El Senador Mancera refirió a su vez que aunque liderazgos perredistas que quieren participar en el proceso electoral no han sido tomados en cuenta por la dirigencia que encabeza Jesús Zambrano. “El llamado a la dirigencia es analizar bien las candidaturas. Quien esté mejor posicionado en las encuestas”, declaró el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien se retiró del proceso interno presidencial de la oposición al señalar irregularidades.

Lo cierto es que el PRD se encuentra en clara decadencia.

En los comicios de 2023, por ejemplo, el Sol Azteca peleó lo único que le quedaba en la disputa: su registro en el Estado de México. No contendió con un candidato propio, y en Coahuila su registro ya lo había perdido.En las demás entidades ha ido perdiendo su registro local: para el 2021 ya no lo tenía en 15 entidades, y un año después ya eran 19 estados donde no figuraba.

En poco más de una década se ha ido diluyendo. En el 2012, de la mano de Andrés Manuel López Obrador obtuvo 15.84 millones de votos. Doce años después se ha quedado sin contendiente presidencial, por segunda ocasión en seis años, al tiempo que sus cuadros se han quedado sin espacios en la alianza opositora.

A esto se suma su reducción territorial. En sus tres décadas de vida política, el PRD controló la Ciudad de México y gobernó Zacatecas, Michoacán, Tlaxcala y Baja California Sur a finales de los noventa e inicio del nuevo milenio. Pero desde la firma del Pacto por México en diciembre de 2012 con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y ya sin su estructura fundadora, ha perdido Chiapas (2012), Guerrero (2014), Ciudad de México (2018), Morelos (2018), Tabasco (2018), Puebla (2018, que ganó en alianza con el PAN), Nayarit (2021, que también ganó en alianza con PAN) y Michoacán (2021).

​​Mientras que en el Congreso en cada proceso se ha ido reduciendo. En la LX Legislatura (2006-2009) tenía 125 diputados; en la LXI Legislatura (2009-2012) bajó a 63; en la LXII Legislatura (2012-2015) subió a 99; tres años después, en la LXIII Legislatura (2015-2018), sus diputados disminuyeron a 51; en la LXIV Legislatura (2018-2021) cayó aún más a 12 diputados, y en la presente LXV Legislatura (2021-2024) cuenta con 15 legisladores.

En tanto, en el Senado en las LX y LXI legislaturas tuvo, 26 escaños; en las LXII y LXIII, empezó con 22 senadores, y acabó con siete; en la LXIV se desplomó hasta cuatro, y actualmente, en la LXV Legislatura, sólo tiene tres.

La caída también se ha dado en su militancia. En tan sólo seis años, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió al 81 por ciento de su militancia, la cual ha emigrado hacia las filas de Morena. Además, entre 2020 y 2023 su padrón de afiliados sufrió otra sensible disminución, del 19 por ciento.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.