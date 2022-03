El peso anota tres semanas de ganancias; prevén que el dólar llegue a los 19.60

El retroceso de los precios del petróleo y las señales de que el Gobierno de Estados Unidos está actuando para moderar las presiones inflacionarias contribuye parcialmente con el fortalecimiento del dólar esta mañana. Sin embargo, el peso apunta para cerrar la semana, y el mes, en terreno positivo.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- El peso se colocó en niveles no vistos en los últimos seis meses y su mejor nivel en lo que va del 2022 al cierre de la sesión de ayer, cotizando alrededor de 19.87 pesos por dólar, lo cual produjo expectativas altas dentro del mercado de cambios sobre que podía lograr ganancias que lleven al dólar hasta los 19.60 pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la moneda local anotó con la sesión del miércoles tres semanas al hilo de ganancias y se colocó en su mejor nivel del último semestre.

“El tipo de cambio se está acercando al nivel técnico de 19.80 pesos por dólar, apoyado por la entrada de dólares por exportaciones, remesas y posiblemente de inversión de cartera en capitales. Si rompe el 19.80 puede irse a niveles entre 19.50-19.60”, especificó la directora de análisis de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, quien destacó que de cualquier forma aún continúa el riesgo de depreciación por la pandemia, la guerra en Ucrania y los asuntos locales.

Pese a la apreciación del cierre de ayer, esta mañana la divisa local perdió frente a la moneda estadounidense con una depreciación de 0.32 por ciento o 6.3 centavos, cotizando alrededor de 19.94 pesos por dólar, nivel similar al que se encontraba al inicio de semana. Aún así, hasta ahora se recalca que la paridad monetaria es de baja volatilidad, por lo que se toma como una señal de que se está consolidando en niveles no vistos desde hace ocho meses.

En esa misma línea, Banco Base agregó que desde un enfoque técnico, el tipo de cambio ha perforado el soporte intermedio de 19.91 pesos por dólar y cotiza actualmente en niveles vistos por última vez entre abril y septiembre del 2021.

“El nivel de 19.80 pesos por dólar es un soporte clave que de ser perforado podría llevar al tipo de cambio hacia un nivel de 19.60 pesos por dólar, no visto desde el 9 de junio del 2021. Desde un enfoque fundamental, la apreciación del peso está sustentada en flujos de dólares hacia el país a través de remesas y exportaciones. Asimismo, en semanas previas el peso ha ganado terreno junto a divisas de países productores y exportadores de materias primas, debido a que los elevados precios en el mercado de commodities favorecen el flujo esperado de divisas hacia esos países”, recalcó Siller Pagaza.

Al cierre del 30 de marzo, el Banco de México (Banxico) anunció el FIX determinado en 19.86 pesos por dólar, mientras que en ventanillas la moneda estadounidense se encuentra hasta en 20.50 pesos (Banco Afirme).

Los datos de la penúltima sesión de la semana mostraron que esta mañana la mayoría de las divisas pierde terreno frente al dólar, siendo las más depreciadas la corona noruega (2.03 por ciento), el florín húngaro (1.04 por ciento), el zloty polaco (0.87 por ciento), la corona sueca (0.67 por ciento), el rand sudafricano con (0.62 por ciento), el dólar neozelandés con (0.56 por ciento) y el euro (0.48 por ciento). El peso mexicano se ubica en la posición 15 entre las divisas más depreciadas.

El índice ponderado del dólar inició esta mañana con un avance de 0.21 por ciento, como corrección a la pérdida de 1.06 por ciento acumulado en las dos sesiones previas.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) comenzó la jornada de este jueves con ganancias de +0.74 por ciento en su principal indicador colocándose en 56 mil 227.22, mostrando una recuperación luego de que al cierre del miércoles terminara la sesión con pérdidas ubicando al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en 55 mil 814.99 puntos

Ayer, el S&P/BMV IPC sufrió una pérdida de 296.22 puntos y al interior solamente 11 de las 35 principales emisoras que conforman el índice mostraron ganancias, destacando aumentos en los precios de las acciones de Volaris (+4.91 por ciento), Walmex (+2.24 por ciento) y Genomma Lab (+1.44 por ciento).

A pesar del retroceso de ayer, el IPC acumuló un rendimiento en lo que va del año del 4.77 por ciento. En la sesión del martes, la Bolsa Mexicana logró un cierre con un nuevo máximo histórico llegando a los 56 mil 111.21 puntos, previo a ello, en esa jornada el IPC alcanzó un máximo histórico intradía de 56 mil 276.39 puntos. Con las cifras anteriores, la BMV puede anotar su mejor mes en lo que va del año, pese a las tensiones por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

En contraste, Wall Street abrió este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0.35 por ciento en la última jornada de un mes de marzo positivo y un primer trimestre negativo.

Un cuarto de hora después del inicio de las operaciones, el Dow Jones recortaba 123.21 puntos, hasta 35 mil 105.60 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 cedía un 0.32 por ciento o 14.77 enteros, hasta 4 mil 587.68 puntos. El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, se deslizaba un 0.53 por ciento o 77.26 unidades y se situaba en 14 mil 365.01 enteros.

Los tres principales índices cerrarán el mes con ganancias de entre el 4 por ciento y el 5 por ciento gracias a las dos últimas semanas de bonanza, pero en el conjunto del trimestre parecen encaminados a sellar sus peores pérdidas en dos años.

MEZCLAS PETROLERAS SIGUEN A LA BAJA

En el mercado de materias primas se observan pérdidas, principalmente entre los energéticos. El petróleo WTI inicia la sesión con un retroceso de 5.93 por ciento, cotizando en 102.10 dólares por barril, ante la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos libere masivamente reservas estratégicas.

A las 9:02 hora local de Nueva York, los contratos futuros del WTI para entrega en mayo recortaban 5.72 dólares con respecto al cierre de la jornada previa. El crudo de referencia en EU retrocedía con fuerza a la espera de que el Presidente Joe Biden anuncie una gran liberación de reservas para mitigar la subida de precios del combustible y la inflación, que podría ser de hasta 180 millones de barriles, según medios locales.

“Se dice que el Gobierno estadounidense puede poner en el mercado cerca de un millón de barriles por día durante varios meses, por un total de hasta 180 millones de barriles de un total de 568 millones de barriles disponibles. De confirmarse esta información, el precio del petróleo podría observar presiones adicionales a la baja”, precisó Gabriela Siller sobre el tema.

Por otro lado, la OPEP y sus aliados (OPEP+) aprobó el incremento en la producción conjunta esperado de 432 mil barriles diarios, en línea con la expectativa del mercado.

Ayer, el precio del barril del crudo Brent para entrega en mayo se recuperó este jueves ligeramente hasta situarse en 109 dólares, un alza del 0.9 por ciento frente al comienzo de la sesión.

El Brent, de referencia en Europa, había empezado la jornada con fuertes caídas (4.9 por ciento hasta 108 dólares) en el mercado de futuros de Londres después de terminar la sesión del miércoles al alza, con una subida de casi el 2.8 por ciento, hasta los 113 dólares.

Aunque sigue por encima de los 100 dólares, la mezcla mexicana de petróleo también mostró un retroceso en su precio por barril. Al corte del 30 de marzo, Petróleos Mexicanos (Pemex) mostró que el crudo de México quedó en 104.04 dólares.

El precio del petróleo se ha disparado desde que comenzó hace más de un mes la invasión rusa de Ucrania, pero antes de eso ya seguía una senda alcista por la creciente demanda ligada a la reactivación económica tras la crisis de la COVID-19.

-Con información de EFE

