VIDEO: Científicos captan enorme llamarada, poderosa explosión de energía, en el Sol

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) – El Sol emitió una llamarada solar significativa el 30 de marzo, alcanzando su punto máximo a la 18:35 UTC, que ha sido clasificada como clase X, la más intensa en la escala.

La fotografía muestra un subconjunto de luz ultravioleta extrema que resalta el material extremadamente caliente en las llamaradas y que está coloreado en amarillo, informa la NASA.

Solar flares are powerful bursts of radiation. Harmful radiation from a flare cannot pass through Earth’s atmosphere to physically affect humans on the ground, however – when intense enough – they can disturb the atmosphere in the layer where GPS & communications signals travel.

