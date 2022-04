Policía halla al mayor ladrón de bicicletas del mundo gracias a Google Maps

Los Ángeles, 31 de marzo (La Opinión).- La frase de que el crimen perfecto no existe podría retomarse en este caso, donde un hombre de 54 años quedó al descubierto gracias a las imágenes que Google Maps mostró de su casa, donde se encontró decenas de bicicletas robadas.

Tras las denuncias por las ratas, la policía decidió acudir a verificar la situación, en la investigación hicieron uso de la tecnología, donde se observaban imágenes de un cúmulo de lo que parecían bicicletas.

🚨 Arrest made following warrant 🚔

A man from Oxford has been arrested following a warrant in Littlemore this morning.

A number of bicycles, believed to be stolen, have been recovered from the property.

Full release ➡

— TVP Oxford (@TVP_Oxford) March 17, 2022