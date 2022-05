Los intereses particulares no van a detenernos, advierte AMLO sobre el Tren Maya

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que los intereses particulares estaban acostumbrados a mandar pero que “ahora no van a poder detenernos”, en referencia a la decisión de un Juez de parar un tramo del Tren Maya, alegando razones ambientales.

El mandatario dijo esta mañana desde Palacio Nacional que en su Gobierno están seguros de que la obra va a continuar. “No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la nación”.

Ayer se informó que un Juez federal de Mérida concedió la primera suspensión definitiva para que se detengan las obras de construcción del Tramo 5 del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum.

La suspensión definitiva en el amparo 883/2022, otorgada por el Juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Novelo, es una de al menos cinco solicitadas por defensores y grupos ambientalistas que se oponen al recorrido del tren por la selva.

El Presidente López Obrador calificó de “pseudo ambientalistas” a quienes se oponen a la obra y adelantó que desde el Gobierno presentarán recursos legales para defenderla.

“Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para qué no proceda el amparo porque no tiene fundamento, este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudo ambientalistas, financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros”, opinó hoy el Jefe del Ejecutivo.