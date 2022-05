México reporta en abril su menor tasa de desempleo desde el 2005: 3.1%, dice el Inegi

Antes del registro publicado esta mañana, la cifra más baja para abril se observó en 2018, cuando el desempleo se ubicó en 3.4 por ciento, con cifras desestacionalizadas. De acuerdo con la presidenta del Inegi, Graciela Márquez, la PEA de abril se situó en 59. 46 millones de personas.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– La tasa de la población desocupada en México se contrajo en el cuarto mes del 2022 hasta colocarse en 3.1 por ciento, lo que representó no sólo la mejor cifra en lo que va del año, sino el número más bajo para el desempleo desde 2005, según el registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el instituto dio cuenta que a nivel nacional la población desocupada en abril fue de 1.8 millones de personas, es decir una reducción anual de 872 mil en comparación con el mismo mes de un año antes. Además, mientras que en abril de 2022, la población desocupada representó 3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), en el mismo periodo de 2021 era de 4.6 puntos porcentuales.

Por sexo, la población masculina desocupada fue de 1.8 y 1.1 millones de personas en abril de 2021 y de 2022, respectivamente; mientras que la femenina pasó de 911 mil a 709 mil personas en el mismo lapso. Las Tasa de Desocupación (TD) en los hombres se estableció en 3.1 puntos y en las mujeres en 3 por ciento en el cuarto mes del año en curso.

También en abril de este año, el 12.6 por ciento de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria, en tanto que aquellos con mayor nivel de instrucción representaron 87.3 por ciento. Por rangos de edad, el grupo de 25 a 44 años concentró 47.4 por ciento de la población desocupada, 7.8 puntos porcentuales más respecto al mismo mes del año anterior.

El grupo de 15 a 24 años representó 31.8 por ciento de los desempleados, 6.4 puntos porcentuales por debajo de lo reportado en 2021, y el de 45 a 64 años agrupó 19.3 por ciento, que significó una reducción de 1.2 puntos porcentuales.

Por duración del desempleo, en abril de 2022, 18.8 por ciento de las personas desocupadas buscó un empleo por más de tres meses, 34.9 por ciento duró desempleada más de un mes y hasta tres meses, y 41.9 por ciento buscó empleo hasta por un mes.

Según el informe del Inegi, a cargo de Graciela Márquez Colín, la PEA fue de 59.5 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 60.1 por ciento de la población. Con ello se reportó un incremento de 1.9 millones de empleos más que en de abril de 2021.

“La PEA muestra la siguiente distribución: 57.66 millones de personas están ocupadas; 1.80 millones de personas están desocupadas; 5.2 millones son subocupados, es decir declararon tener necesidad y disponibilidad de trabajar más horas”, expuso la presidenta del Instituto estadístico en su cuenta de Twitter.

Julio Santaella, expresidenta del Inegi, enfatizó a su vez que, según los datos desestacionalizados, a nivel nacional el cuarto mes del año en curso registró una tasa de ocupación al alza con 96.9 por ciento, es decir, un aumento anual de 2.8 millones, ya que en el mismo mes de 2021 fue de 54.8 millones. La ocupación de hombres fue de 34.6 millones y la de mujeres fue de 23.1 millones,990 mil y 1.8 millones más que en el mismo periodo de comparación.

Buenos días, les comparto algunos resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, Nueva Edición, de abril 2022: 🔹 59.46 millones 👩🏻‍🤝‍👨🏽, Población Económicamente Activa #PEA 🔹 39.53 millones 👩🏻‍🤝‍👨🏽, Población No Económicamente Activa #PNEA (1/3) pic.twitter.com/ftO44rtlSC — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) May 31, 2022

En detalle, del total de ocupados, 39.6 millones de personas (68.7 por ciento) operaron como trabajadores subordinados y remunerados ocupando una plaza o puesto de trabajo, lo que representó un alza anual de 1.8 millones de personas. Además, 12.9 millones (22.3 por ciento) trabajaron de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados, un incremento de 528 mil. Por su parte, 3 millones (5.2 por ciento) fueron patrones o empleadores, cifra que se elevó en 400 mil. Asimismo, 2.1 millones de personas (3.7 por ciento) se desempeñaron en los negocios o en las parcelas familiares, es decir, contribuyeron de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración monetaria, 72 mil personas más que en abril de 2021.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente manera:

-En los servicios se concentraron 25 millones de personas (43.3 por ciento del total).

-En el comercio 11.2 millones (19.5 por ciento).

-En la industria manufacturera, 9.5 millones (16.5 por ciento).

-En las actividades agropecuarias, 6.7 millones (11.7 por ciento).

-En la construcción, 4.5 millones (7.8 por ciento).

-En “otras actividades económicas” (incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas), 427 mil (0.7 por ciento).

-Un total de 352 mil personas (0.6 por ciento) no especificaron su actividad.

En comparación con el mismo mes de 2021, el sector con mayor incremento en su población ocupada fue el de restaurantes y servicios de alojamiento, con 776 mil personas. Le siguieron el comercio y la industria manufacturera con aumentos de 719 mil y 513 mil personas, respectivamente.

Por otro lado, las personas subocupadas representaron 9 por ciento de la población ocupada, por lo que el Inegi precisó que este indicador tuvo una reducción de 2.3 millones con relación al mes de abril de 2021.

¿Cómo han sido los mayores cambios en ocupación de abril 2021 a abril 2022?

-La ocupación subió en 2.8 millones de personas (1.2 formales y 1.5 informales).

-Ocupados en comercio subieron 719 mil y en restaurantes y alojam otros 776 mil.

-En micronegocios se ocuparon 1.3 mill

4/4 pic.twitter.com/vUS1caa6oB — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) May 31, 2022

La Población No Económicamente Activa (PNEA) que se dedica al hogar, estudia, está jubilada o pensionada, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades, fue de 39.5 millones de personas (39.9 por ciento de la población de 15 años y más), 345 mil menos que en abril de 2021. De esta categoría, 7.7 millones se declararon disponibles para trabajar, pero no llevaron a cabo acciones para hacerlo, por lo que constituyen el sector que eventualmente podría participar en el mercado. Esto significó un aumento de 65 mil personas con relación al mes de abril de un año antes. En términos relativos, la PNEA disponible representó 19.6 por cientode la PNEA, en tanto que en el cuarto mes de 2021 fue 19.2%.

El reporte de la ENOE mostró que en el sector informal se contabilizó un total de 32 millones de trabajadores, lo que situó la tasa de informalidad en el 55.5 por ciento, 0.1 puntos porcentuales por debajo del registro de abril de un año antes.

Por otra parte, el Inegi precisó que “la ocupación en el sector informal considera a todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar, o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa. De este modo, la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y, por lo mismo, tiende a concretarse en una escala de operación muy pequeña”, por lo que en abril de 2022, esta población fue de 16.6 millones de personas y significó 28.8 por ciento de la población ocupada (Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1)— porcentaje mayor que el 28 por ciento de abril de 2021.

