Los candidatos Armando Guadiana, Manolo, Mejía y Lenin cierran campañas en Coahuila

Los candidatos tuvieron actividades por las distintas regiones de la entidad. Aquí lo más importante: ¿qué hicieron y dijeron?

Saltillo, 31 de mayo (Vanguardia).- Lenin Pérez, Armando Guadiana, Manolo Jiménez y Ricardo Mejía finalizaron su campaña electoral en Coahuila, luego de 59 días de hacer recorridos y mitines.

Manolo Jiménez Salinas aseguró que ganará la elección por la gubernatura el próximo domingo, sin embargo, pidió a los militantes y simpatizantes que lo apoyan no confiarse y convocó a los coahuilenses a salir a votar por su candidatura y por las candidatas y candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por PRI-PAN-PRD, para obtener un triunfo contundente.

“Les pido su apoyo para que me permitan servirles, ser el próximo Gobernador de Coahuila. Este domingo el amor le va a ganar al odio; el trabajo le va a ganar a la grilla; la experiencia y los resultados le van a ganar a las improvisaciones; el presente y el futuro de nuestros hijos le va a ganar a todo”.

“Este 4 de junio vamos todos juntos, como la gran familia que somos, a seguir construyendo la grandeza de esta tierra bendita, porque si Dios y la gente con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí en Coahuila, puro pa’delante porque pa’tras, ni pa’agarrar vuelo”, expresó en el cierre de campaña realizado en terrenos de la Feria, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López.

Ante miles de simpatizantes y militantes de los tres partidos, señaló que gracias a la gente de las colonias, los barrios y los ejidos, y de los diferentes sectores, se consolidó una gran Alianza Ciudadana por la Seguridad, teniendo como base al PRI, PAN y PRD, además de diferentes organizaciones.

Acompañado por Santiago Creel, diputado federal del PAN, agradeció a las familias coahuilenses el apoyo que le brindaron durante los días de campaña, atendiendo sus propuestas, compromisos y soluciones a las necesidades.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, tras definir a Manolo como un hombre de familia, de trabajo, comprometido, de carácter y de valores, indicó que es la hora de demostrar de qué está hecho el pueblo de Coahuila y Manolo será el próximo Gobernador del estado porque garantiza la seguridad, el empleo y oportunidades, con lo que el PRI de Coahuila seguirá siendo el mejor de México.

Jesús Zambrano Grijalba, dirigente nacional del PRD, indicó que Jiménez Salinas triunfará en las elecciones del próximo domingo y los coahuilenses tendrán un gran Gobernador, respaldado por los diputados y diputadas de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, que ganarán sus respectivos distritos.

ARMANDO GUADIANA

El candidato de Morena por la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, realizó este miércoles su cierre general de campaña en Saltillo donde aseveró que las encuestas le favorecen y dijo que en su llegada al Ejecutivo del Estado, buscará castigo para los culpables de la deuda del Estado.

¡Este 4 de junio vamos a ganar! Muchas gracias #Coahuila. Hoy cerramos una campaña de esperanza y mucho corazón. Quiero agradecerles por acompañarnos en el camino hacia el #CambioVerdadero. Este 4 de Junio haremos historia logrando que llegue la Transformación que tanto hemos… pic.twitter.com/UsDDN54W0o — Armando Guadiana (@aguadiana) June 1, 2023

El mensaje lo rindió junto a militancia de Morena, así como senadores, candidatos a diputados locales y diputados federales, y en él aseveró que de acuerdo con las encuestas que ha realizado su equipo, la intención del voto en los coahuilenses es favorable para Morena.

Advirtió que, sin embargo, habrá que defender el voto en las casillas, y llamó a procurar el crecimiento en la participación ciudadana.

“Tenemos que ponernos bien listos. Tenemos la intención a nuestro favor según las encuestas por distritos, pero necesitamos que esa intención se haga en las urnas, para lo cual tenemos que votar desde el más joven hasta los de más de 100 años. Necesitamos votar todos para sacar al PRI dinosaurio de Coahuila”, manifestó Guadiana Tijerina.

Durante su mensaje nuevamente hizo un llamado a la base militante del Partido del Trabajo, del PAN, del PVEM y de UDC a reflexionar el voto y hacerlo “útil” hacia su proyecto.

Para cerrar su mensaje, dijo que durante su Gobierno, buscará el castigo para los implicados en la contratación ilegal de la deuda en Coahuila.

“Vamos a abrir los documentos y vamos a castigar a los implicados que se hayan robado dinero de Coahuila. Se acabaron las arterias, el mal Gobierno, la gente que despilfarraba dinero”, expresó.

Por otro lado, diputados federales informaron durante el evento, que Guadiana Tijerina tiene “una sorpresa” para que los emprendedores del estado no tengan necesidad del Gobierno.

Además el senador Ricardo Monreal celebró el trabajo que realizó el partido en la entidad, y dijo que después de 93 años, el PRI dejará el poder en la entidad: “Lo han hecho muy bien, han herido a la bestia y al dinosaurio. Que no les quede duda, Armando Guadiana desató un movimiento social nunca antes visto en Coahuila. La izquierda va a gobernar Coahuila”.

Aquí se vive un estado de ánimo contagioso; MORENA dará la sorpresa este domingo 4 de junio. ¡Que viva Coahuila! pic.twitter.com/NsIXP5ZOHl — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 1, 2023

El evento de cierre general, fue amenizado con la Banda de origen texano, Kumbia Kings.

LENIN PÉREZ RIVERA

Lenin Pérez Rivera, candidato a la gubernatura de Coahuila, por la alianza UDC-Verde, tuvo sus últimas actividades de campaña en el municipio de Monclova y ahí declaró que la Coalición “Rescatemos Coahuila” no tuvo un rompimiento legal, sino mediático, en tanto que llamó a la población de Coahuila a no confundirse, porque la alianza continúa y los votos de su partido irán para los candidatos postulados por estos partidos y no para Morena.

“El llamado es a decirles que estamos en la boleta ciudadanos, que no se equivoquen, y todos aquellos que a lo largo de la campaña simpatizaron por Griselda, por Carmen, por Lenin, los votos de ese día se van a computar para nosotros, no para Morena”.

Explicó que la alianza con el Partido Verde no se cayó legalmente, sólo fue de forma mediática, toda vez que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, está realizando operaciones porque su candidato Armando Guadiana va en caída libre y no tiene ninguna posibilidad de triunfar.

Hoy desde monclova cerramos esta campaña de miles y miles de almas que abrieron las puertas de sus casas para escuchar nuestras propuestas y seguir de cerca nuestro trabajo. ¡Nos reencontramos este 4 de junio en las elecciones! ¡Gracias, Coahuila! #VotaUDC #LeninGobernador… pic.twitter.com/xA7KYn3KuW — Lenin Pérez (@leninperezr) June 1, 2023

Pidió a Monclova que comprenda que la elección no está definida y que deben de salir a votar para marcar un cambio. Además reconoció que esta elección es compleja por la pulverización de la izquierda, sin embargo se espera que el 48 por ciento de los que no salen a votar en la elección, analicen y salgan a emitir su voto por un verdadero cambio. Ahí reiteró a los ciudadanos el otorgar su voto por el partido UDC.

Mencionó que en caso de no ser favorecido por los votos de los ciudadanos, seguirá luchando como desde el 2011 para mejorar a Coahuila y sus municipios: “Yo hoy podría tener asegurada una diputación plurinominal para el año que entra, me la han ofrecido una y otra vez, yo podría caer asegurado una chamba, algunos cargos o posiciones para mi equipo político, esa es la diferencia de equipo de nosotros y los de enfrente”.

Dijo que tiene energía, ánimo y fuerza para no renunciar a esta lucha. “No sé hacer otra cosa, soy dueño de unos negocios pero mi fuerte es vivir servir, trabajar, organizar y coordinar, quiero seguir convirtiendo a UDC en un partido protagonista, que es el partido estatal más antiguo de este país”, agregó.

Finalmente, comentó que esta elección le ha dado un crecimiento al partido Unidad Democrática de Coahuila.

Este 4 de junio vamos a salir a votar rebeldes, por el único cambio real, porque somos coahuilenses, chingao, ¡hijos de revolucionarios! Desde Monclova lo decimos fuerte: ¡ESTE 4 DE JUNIO VAMOS CON TODO!

¡Vota Lenin Gobernador! ¡VOTA UDC! pic.twitter.com/nUT2RfJ0La — Lenin Pérez (@leninperezr) June 1, 2023

RICARDO MEJÍA BERDEJA

En un diálogo con estudiantes universitarios de Torreón, el candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, se comprometió a impulsar el desarrollo económico de manera sustentable y generar mejores oportunidades para los jóvenes.

En lo que fue el último día de campaña, Mejía Berdeja, tuvo reuniones con empresarios de la Canacintra y estudiantes del Tec de Monterrey en la Laguna. En esta reunión firmó compromisos con los industriales para cuando gane las elecciones a la gubernatura el próximo 4 de junio; y explicó que verá por los empresarios de Torreón y de la región Laguna.

El sector empresarial solicitó un trato justo por parte de su Gobierno, el cual pidieron que debe ser transparente, con oportunidades para todos y que no privilegie a las empresas de los mandatarios y sus familiares.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Vanguardia de Saltillo https://www.sinembargo.mx/author/vanguardia