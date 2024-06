Comisión de Quejas sanciona a Claudio X. y a Fox por violar veda en favor de Xóchitl

El Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, también contó con una denuncia por violación a la veda electoral; sin embargo, esta no procedió al eliminar la publicación reclamada previo a la reunión del Consejo de Quejas y Denuncias del INE.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) ha interpuesto, dos días antes de las elecciones, medidas cautelares en contra de diversos personajes de la escena política por violar la veda electoral. Entre ellos se encuentran el empresario Claudio X. González; el expresidente Vicente Fox Quesada; y el candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez.

Durante una sesión urgente extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, fueron resueltos cuatro asuntos relativos a los mencionados personajes. Igualmente se trató uno más referente al Vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, caso por el cual no procedió.

En el caso del aspirante presidencial emecista, el INE señaló que este violó la veda electoral luego de que subiera un video en X donde señalaba a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León, dependencia que aseguró ser controlada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de “fabricar un caso penal en plena veda” en su contra por la tragedia ocurrida durante su mitin en San Pedro Garza García, donde hubo nueve muertes y decenas de heridos.

“Se trata de un posicionamiento frente a un acto que él considera que resulta ilegal y que resulta armado en su contra para poder generarle perjuicio. Por el otro lado, también tienen contenido del enfoque la Unida Técnica, en el sentido de hablar de cuestiones que han sido posicionadas como parte de la campaña”, argumentó la Consejera Claudia Zavala.

La veda incumplida por Máynez, precisa la Comisión de Quejas, tiene que ver con la mención de palabras como “voto” y referir frases que utilizó durante su camapaña.

En el caso del expresidente panista Vicente Fox, el INE atendió y procedió con la denuncia presentada por Morena, esto a raíz de seis publicaciones hechas por el exmandatario el día de ayer, mismas en donde emite juicios y opiniones vinculadas a las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz.

Es por ello que Fox se le ordenó retirar cuatro de las seis publicaciones impugnadas por Morena. Dichos mensajes incluyen frases como “el segundo piso como propuesta es equivalente a la caída del metro como realidad”; “está claro el futuro es Xóchitl”; “es una campeona en campaña y ahora será presidente de México”; y “López destruiste nuestro país vaya descaro ahora pretendes endilgarnos a Claudia. Eso es poca madre”.

“A quien tenemos aquí como parte denunciada es Vicente Fox Quesada, no sólo tiene la calidad de expresidente de la República, sino que es notorio y público de que ha asumido una posición a favor de una fuerza política y de una candidatura”, comentó al respecto Claudia Zavala.

En ese mismo, sentido el empresario Claudio X. González Guajardo, fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), también recibió la orden por parte del INE para que elimine dos publicaciones colgadas en sus redes sociales donde expresa simpatía por la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

“Evitemos el segundo piso de la gran mentira que ha montado Morena. Este 2 de junio, VOTA” y “los desastrosos resultados del presente Gobierno -el peor que hayamos padecido- merecen nuestro rotundo rechazo. Más allá de los retrocesos sufridos, la Sra. Sheinbaum y su ‘segundo piso’ no sólo aseguran la falta de resultados futuros, sino que amenazan con arrebatarnos democracia, libertades y justicia. Piensa bien tu voto, y este 2 de junio: #InundemosLasUrnas” fueron las frases publicadas en su cuenta de X.

Finalmente, con respecto al caso del Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, el INE determinó por no proceder con la imposición de una medida cautelar, pues Ramírez Cuevas borró una publicación en X donde presumía el nivel de aprobación de Andrés Manuel López Obrador antes de que diera comienzo a la sesión extraordinaria del órgano electoral.

SinEmbargo reportó ayer cómo, apenas unas horas después de que comenzara la veda electoral, ambos personajes ligados a la oposición conjuntada en los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el PRI, violaron dicho principio electoral para hacer un llamado a votar en contra de Morena.

Al filo de las 9 de la mañana de este jueves 30 de mayo, por ejemplo, Claudio X. González publicó en su cuenta de X, antes Twitter, una serie de mensajes en contra de la aspirante oficialista con el propósito de llamar al voto en favor de Gálvez, acción que replicó Fox Quesada, también a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), a partir de las 00:00 de este 30 de mayo, dio inicio la veda electoral 2024, periodo que concluye el próximo 2 de junio, en el cual “queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer, por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales o cualquier tipo de propaganda gubernamental”, señala el organismo.

Dicho lapso también es conocido como periodo de reflexión, mismo que tiene el propósito de que “la ciudadanía razone su voto, valore las propuestas de las candidaturas y ejerza su derecho al sufragio de manera libre y secreta”. “El INE convoca a las y los ciudadanos a analizar la oferta política que les permita emitir un voto libre y razonado el próximo 2 de junio”, indicó el Instituto mediante una nota informativa.

Además, en el Artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que se impondrá de 50 a 100 días multa, y prisión de seis meses a tres años, a quien publique o difunda, por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos.

Aunque Claudio X. Gónzález no es dirigente partidista, ni candidato, ni autoridad, es dirigente político de una organización que impulsa un proyecto político electoral. Sólo hay que recordar que el empresario fue quien llamó y unió en un sólo bloque al PRI, PAN y PRD para ir en contra de Morena y del Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sociedad Civil México, que encabeza la panista Ana Lucía Medina Galindo, también difundió este jueves, en plena veda, un video en el que llama a votar el 2 de junio y en el que comparte imágenes de su última concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, en las que se llama a votar por Xóchitl Gálvez.

Uno de los integrantes que se ha manifestado en contra de Morena y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo en el Gobierno de Felipe Calderón, quien escribió: “¡La cuenta regresiva sigue en marcha para poner fin a la pesadilla de López Obrador y Morena! ¡Ya falta menos para recuperar la esperanza y el progreso para México!”.

Por su parte, el publicista Carlos Alazraki, la mañana de este jueves publicó un video de opinión en el que llama a los ciudadanos a votar en favor de Xóchitl Gálvez, quien, aseguró Alazraki, ganará con amplia ventaja sobre Sheimbaum. “Este domingo 2 de junio, regresaremos a la libertad, este 2 de junio se acabará la dictadura para siempre la dictadura en México”, sostuvo Alazraki.

“EL PRI-NL ME PERSIGUE”

Jorge Álvarez Máynez acusó este viernes a la Fiscalía de Nuevo León, a la que señaló de estar controlada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de “fabricar un caso penal en plena veda electoral” en su contra por la tragedia ocurrida durante su mitin en San Pedro, Nuevo León, que dejó nueve muertos y docenas de heridos.

“La vieja política es capaz de todo, de utilizar cualquier tragedia. Desde hace días tenemos información de que la Fiscalía de Nuevo León, que controla el PRI, que no hizo justicia en los últimos casos de impunidad, está intentando fabricar un caso después del accidente, donde lamentablemente perdieron la vida 9 personas, donde se derrumbó el escenario donde estaba”, aseguró en un video publicado en redes sociales.

“Es Fiscalía quiere usar el caso políticamente e incluso llegar a meterme a la cárcel en vísperas de la elección. Lo único que les interesa en estos momentos son los votos. El PRI de Nuevo León, que tiene una estrecha relación con el PRI nacional, van a utilizar este caso para lastimarme y hacerme daño”, añadió, son dar más detalles.

Álvarez Máynez, sin embargo, dijo que no tenía ningún miedo y enfrentará “cualquier acusación que venga”. “Ojalá que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se deslinden las responsabilidades, porque estoy completamente convencido que, en mi caso particular, no hay nada que haya podido hacer mejor ese día. Lo lamento, ha sido el día más triste de mi vida, ha sido el día más difícil de mi vida, con los días más complejos de mi vida”, completó. Pero, dijo, el PRI “no tiene límites”.

El PRI no tiene límites ni escrúpulos. Este miércoles, en el contexto de la visita de su candidata presidencial a Nuevo León, acordaron fabricar un caso penal en mi contra durante la veda electoral para que no me pudiera defender. Yo no le tengo miedo a nada que puedan hacerme.… pic.twitter.com/faEI4PevUq — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 31, 2024

Por último, se dirigió directamente al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, así como a otros priistas candidatos en la entidad. “Aquí estoy, ‘Alito’, Cienfuegos, Adrián de la Garza: de pie, de frente, con dignidad. Ustedes son unos verdaderos criminales, en toda la extensión de la palabra, y precisamente por combatirles a ustedes, por lograr una política que signifique otra cosa distinta a lo que representan ustedes, aquí estoy. No van a poder, porque a nosotros nos definen cosas muy distintas. La guerra sucia arreciará en los próximos días”, finalizó el emecista.

— Con información de Nora Nancy Gaspar Resendiz