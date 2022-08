11 millones de mexicanos viven en áreas con carencias en salud y educación: Coneval

La clasificación de un área urbana en grado de rezago social “muy alto” o “alto” implica que su población vive con condiciones de mayor desventaja social, al reportar no tener acceso a algunos elementos como la eduación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda.

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- Alrededor de 11 millones 546 mil 977 de personas en México vivían hasta 2020 en zonas urbanas (donde habita un 78.6 por ciento de la población total del país) que son catalogadas con rezago social “alto” y “muy alto”, lo que quiere decir que residen en lugares con carencias sociales como educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda, dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con el informe del Consejo, del total de las 61 mil 430 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) de las zonas urbanas del país, 3 mil 947 están catalogadas con “muy alto” grado de rezago social y 10 mil 264 con “alto” grado de rezago social, lo que representa 6.4 por ciento y 16.7 por ciento del total de las áreas urbanas, respectivamente. En total, de la población que habita en zonas urbanas, el 11.7 por ciento residen en AGEB urbanas clasificadas con Grados de rezago social (GRS), es decir, aproximadamente uno de cada 10 personas viven en áreas con este nivel del índice.

Por otro lado, en las AGEB urbanas que presentan Grado de Rezago Social “Bajo” o “Medio” habitan 72.7 por ciento de las personas en zonas urbanas del país. Las AGEB con “bajo” son las que tienen mayor población con 39 millones 472 mil 350 personas, lo que representa 39.8 por ciento de la población urbana. Mientras que a nivel nacional, 15.7 por ciento de la población urbana en el país habita en AGEB urbanas catalogadas con grado “muy bajo” (en ese sentido, sólo el 14.3 por ciento del total de zonas urbanas en el país están catalogadas con “muy bajo” grado de rezago).

Sin embargo, el hecho de que más del 10 por ciento de las personas en localidades urbanas habitan en áreas geoestadísticas básicas urbanas clasificadas con “Alto” o “Muy alto” grado de rezago social muestra un problema en la falta de atención e intervención de la política pública, por ejemplo, para la asignación de programas enfocados al desarrollo social.

El Coneval describe al Índice de rezago social como una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda) en un sólo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales.

Al interior del indicador de rezago, el Consejo mostró que existen brechas importantes en las cuatro dimensiones mencionadas anteriormente y en la disponibilidad de bienes en los hogares entre las áreas urbanas que van desde lo “muy alto” hasta las de “muy bajo” grados de rezago social. Sin embargo, la mayor brecha se observa en el porcentaje de viviendas que no disponen de Internet: mientras que las áreas urbanas con grados de rezago social “muy bajo” y “bajo” presentan en promedio 12.5 por ciento y 33.2 por ciento de sus viviendas en esta situación, respectivamente, las viviendas en las áreas urbanas con grados “alto” y “muy alto” tienen niveles de hasta 79.4 por ciento y 90.2 por ciento, cada una.

Sobre los indicadores relacionados con los derechos sociales, el Coneval destacó que el porcentaje de la población de 15 años o más con educación básica incompleta es de 8.4 por ciento y 21.0 por ciento en las AGEB urbanas con GRS “muy bajo” y “bajo”, respectivamente. En contraste, en las AGEB urbanas con GRS “alto” el promedio fue de 45.8 por ciento, mientras que para las catalogadas con GRS “muy alto” fue de 60.9 por ciento.

Asimismo, entre los resultados se observó que en las AGEB urbanas con GRS “muy alto”, aproximadamente uno de cada 5 viviendas no cuentan con elementos de calidad y servicios básicos, ya que 29.6 por ciento no disponen de drenaje, 23.2 por ciento cuentan con pisos de tierra y 20.5 por ciento no disponen de agua entubada a la red pública.

REZAGO SOCIAL EN ENTIDADES Y MUNICIPIOS

De acuerdo con las estimaciones del Coneval, en el 2020 cinco estados del país tuvieron el mayor porcentaje Áreas Geoestadísticas Básicas urbanas con rezagos altos y muy altos, es decir, que su población vive con condiciones de mayor desventaja social.

Chiapas se encuentra a la cabeza con 52.1 por ciento, lo equivalente a a un millón 404 mil 206 de personas; le sigue Oaxaca con 48 por ciento (un millón 172 mil 506), y Guerrero con 39.1 por ciento de su población (828 mil 270 personas).

En cuarto y quinto lugar se encuentran Puebla con 35.9 por ciento (un millón 776 mil 046) y Yucatán con 29.3 por ciento (596 mil 697).

Por otro lado, la Ciudad de México, Baja California, Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes presentan el mayor porcentaje de AGEB urbanas en GRS muy bajo o bajo, y en éstas áreas urbanas habita más de 65.8 por ciento de la población total de cada entidad.

Particularmente, en la Ciudad de México el 90.5 por ciento de sus AGEB urbanas están clasificadas en “muy bajo” o “bajo” GRS mientras que en las otras cuatro entidades este porcentaje ronda entre 63.4 por ciento y 65.2 por ciento.

En el caso de los municipios y alcaldías, según datos del Censo 2020, existen un total de 2 mil 469 municipios, incluídas las demarcaciones de Ciudad de México. En 297 municipios, el total de su población habita en AGEB urbanas clasificadas con “muy alto” GRS, lo que representa un total de 562 mil 415 personas. Estos municipios contienen a 629 del total de 61 mil 430 AGEB urbanas y se encuentran distribuidos en seis entidades: Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Yucatán. El Coneval expresó que se destaca Oaxaca, pues 213 de sus 570 municipios concentran 381 AGEB urbanas clasificadas en “Muy alto” Grado de Rezago Social, en las cuales residen 279 mil 752 personas.

Por otra parte, en 249 municipios todas sus AGEB urbanas se encuentran clasificadas con “alto” GRS, y se encuentran en 11 entidades federativas las cuales son Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Chihuahua y Guerrero. En estos municipios habitan un total de 597 mil 221 personas.

En contraste, la demarcación territorial Benito Juárez, en Ciudad de México, es el único municipio o alcaldía a nivel nacional, cuya totalidad de AGEB urbanas (102) se encuentran clasificadas únicamente en “Muy bajo” GRS, con una población total de 434 mil 153 personas.

Según el Coneval, la estimación de este Índice tiene como fuente de información la base de datos de los “Principales Resultados por Localidad” (ITER) para 2000, 2005, 2010 y 2020, así como la Encuesta Intercensal 2015. La técnica que se aplicó para la estimación del Índice fue la de Análisis de Componentes Principales, la cual permite resumir en un indicador agregado las diferentes dimensiones del fenómeno en estudio.

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.