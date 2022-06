Siete de cada 10 productos que empujan inflación en México son de origen alimenticio

En esta primera mitad del mes se registró un alza en los precios de refrescos envasados, artículo que no se incluía en la lista desde septiembre de 2021, y del pan dulce. Esta vez, sólo tres mercancías de alimentos correspondieron al campo, y el resto correspondió a procesados y comida ya preparada.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- La inflación de la primera quincena de junio, se que situó en 7.88 por ciento, se vio impulsada una vez más por productos alimenticios principalmente, ya que 7 de los 10 artículos revisados al alza correspondieron a este rubro. De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tanto las loncherías, fondas, torterías y taquerías junto con el pollo acumularon cinco quincenas con subida de precios.

De acuerdo con el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera mitad del sexto mes de 2022, la papa y otros tubérculos encabezaron la lista de mercancías genéricas con mayor incidencia inflacionaria, con una variación quincenal de 16.79 puntos y una incidencia inflacionaria de 0.063 por ciento. Le siguió el pollo con una aportación a la inflación de 0.042 puntos porcentuales, pero sólo una variación quincenal de 2.28 por ciento.

La electricidad volvió a registrar un alza en estos primeros 15 días de junio ubicándose en tercer lugar del listado con una variación quincenal de 2.59 por ciento y una incidencia de 0.037 puntos porcentuales.

La energía eléctrica sólo había aparecido en el reporte de la primera quincena de enero, según los reportes quincenales publicados por el Instituto.

En cuarto lugar de la lista se ubicaron refrescos envasados (variación quincenal de 1.13 por ciento e incidencia de 0.024 puntos), los cuales entraron en la categoría por primera vez desde la primera quincena de septiembre de 2021. En la quinta posición se encontró la naranja, que fue el segundo genérico con mayor variación quincenal, con un 13.13 por ciento, pero una aportación inflacionaria de 0.024 puntos porcentuales.

En la sexta y séptima posición se encontró a las loncherías, fondas, torterías y taquerías y los restaurantes y similares; cada una tuvo incidencias a la inflación de 0.023 y 0.018 por ciento, respectivamente.

Los últimos tres lugares de la lista los ocuparon la vivienda propia, el transporte aéreo y el pan dulce. La variación quincenal más alta de ésta triada de artículos la obtuvo el transporte aéreo con un 6.62 por ciento; en cambio, sus aportaciones inflacionarias fueron de 0.017, 0.015 y 0.014 por ciento, respectivamente.

Pese a que en esta ocasión el pollo y las loncherías, fondas, torterías y taquerías ocuparon el segundo y el sexto lugar del listado productos genéricos más caros de los primeros 15 días de junio, los registros del Inegi mostraron que ambas mercancías se ubicaron en esta tabla en cinco de los seis reportes quincenales publicados en lo que va del año, y entre los primeros siete números de la lista.

Para las loncherías, la quincena en que tuvo mayor aportación inflacionaria fue en enero, con un 0.044 por ciento; mientras que en el caso de la carne de ave fue ahora en junio, con 0.042 puntos porcentuales. El único mes en el que estuvieron exentos de la revisión al alza fue marzo.

En la revisión de los informes mensuales de la inflación en México se detectó que ambos productos (loncherías y pollo) llevan al alza desde diciembre de 2021 y hasta mayo de 2022 (publicación mensual más reciente del Instituto estadístico) y únicamente se vio interrumpida la progresión de sus precios en el tercer mes de este 2022.

Otros de los productos que han aparecido en más de un reporte quincenal de inflación en México son los restaurantes y similares –excepto en febrero y abril–, la gasolina de bajo octanaje, que no se registró en la primera quincena de mayo y en la de junio, (sin embargo, en la revisión mensual del quinto mes de 2022 si se anunció al alza), el Aguacate (en las quincenas de marzo, abril y mayo), las Tortillas de maíz (febrero, marzo y abril), la Vivienda propia (febrero, abril y junio) y el Transporte aéreo (marzo, mayo y junio).

De acuerdo con el informe del Inegi, en la primera quincena de junio del año en curso el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo tuvo un incremento quincenal de 0.56 por ciento y anual de 8.44 por ciento. En el mismo periodo de 2021 las cifras correspondientes fueron de 0.43 y 7.23 por ciento, respectivamente.

Además, la clasificación de consumo individual por finalidades tuvo diferencias porcentuales de 0.49 por ciento frente a la segunda quincena de mayo, de 0.80 por ciento respecto a la primera quincena del mes anterior inmediato y de 7.88 por ciento en su comparación con junio de 2021. El documento también mostró que los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron variaciones de 0.81, 1.48 y 13.26 por ciento, respectivamente –las cuales fueron las más altas de todas las categorías incluidas–.

INPC QUINCENAL SUBE 0.49 POR CIENTO

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incremento de 0.49 por ciento en la primera quincena de junio de 2022 respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual se ubicó en 7.88 por ciento, informó este jueves el Instituto encabezado por Graciela Márquez Colín.

En el informe del INPC, publicado esta mañana por el organismo, se dio a conocer que en el mismo periodo de 2021 la inflación general quincenal fue de 0.34 por ciento y de 6.02 por ciento anual.

Por componentes, el precio subyacente tuvo un incremento de 0.50 por ciento quincenal y de 7.47 por ciento anual. Mientras que el índice de precios No Subyacente aumentó 0.49 por ciento quincenal y 9.13 por ciento anual. Sus porcentajes en 2021 se ubicaban en 0.35 (quincenal) y 4.58 (mensual) para la inflación Subyacente, y en 0.31 (quincenal) y 10.61 (mensual) puntos porcentuales en la No Subyacente.

La inflación subyacente presentó los siguientes resultados: ⬆️ 0.50% quincenal ⬆️ 7.47% anual Por su parte, las variaciones de la inflación no subyacente fueron: ⬆️ 0.49% quincenal ⬆️ 9.13% anual Les invito a consultar el comunicado de prensa: https://t.co/rzdrNxOFCu (2/2) — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) June 23, 2022

Al interior del índice de precios subyacentes, a tasa quincenal, los precios de las Mercancías subieron 0.64 por ciento y los de los Servicios en 0.33 por ciento. En sus comparaciones anuales también se incrementaron: hasta 9.85 y 4.77 por ciento, respectivamente. En la revisión de precios subyacentes, los Alimentos, bebidas y tabaco reportaron la variación anual más alta, con un 11.71 por ciento y su aportación en la inflación general fue de 2.452 puntos porcentuales (la incidencia más alta de ambos componentes).

Dentro del índice de precios No Subyacente, los costos de los productos agropecuarios obtuvieron una variación 0.85 por ciento en comparación quincenal y anual de 14.31 por ciento. Dentro de éstos las Frutas y Verduras y los Pecuarios tuvieron variaciones de 13.29 y 15.12 por ciento, respectivamente, en comparación con la primera quincena de junio de 2021. En el caso de los de los Energéticos y Tarifas autorizadas por el Gobierno tuvieron una variación de 0.19 por ciento a tasa quincenal y de 5.15 puntos porcentuales a tasa anual.

