La burbuja de precios se alimenta de la granja: pegan tomate, aguacate, chile, huevo

Algunos alimentos básicos de la dieta mexicana registraron varios meses seguidos dentro de la lista de genéricos más caros. Fue el caso del aguacate y las tortillas de maíz, que llevan la mayoría de lo que va del 2022 con precios por encima del promedio del año anterior.

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).- Seis de los 10 productos que impulsaron hasta el 7.68 por ciento la inflación de abril fueron alimentos de la canasta básica, siendo los primeros de la lista el jitomate, pollo y aguacate. Sin embargo, también la gasolina y la vivienda propia fueron incluidos en la lista como genéricos que lideraron la carestía del mes.

De acuerdo con el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la tasa mensual de inflación aumentó un 0.54 por ciento frente a marzo y un 7.68 por ciento respecto de abril de 2021.

En el cuarto mes del 2022, seis de los productos más caros pertenecen a la clasificación de la inflación no subyacente (donde se engloban los productos del campo y los energéticos) la cual se contrajo un 0.14 por ciento frente al mes anterior, pero creció a 9.07 por ciento a tasa anual; mientras que cuatro productos se enmarcaron en la inflación subyacente, que aumentó a 0.78 por ciento mensual y de 7.22 por ciento anual.

Según la lista de productos genéricos con mayor y menor incidencia en el INPC, el jitomate fue el artículo más costoso con una variación mensual de 20.23 por ciento y una aportación a la inflación de 0.092 puntos porcentuales, seguido de la gasolina de bajo octanaje con un cambio mensual de 1.36 por ciento y una incidencia de 0.069 por ciento, y del pollo, que aunque tuvo una mayor variación mensual (2.94 por ciento), su incidencia en la inflación sólo fue de 0.052 puntos. Los otros productos que forman parte de los genéricos más caros son:

-Aguacate (variación mensual de 13.94 por ciento, incidencia de 0.045 por ciento)

-Tortilla de maíz (variación mensual de 2.18 por ciento, incidencia de 0.045 por ciento)

-Loncherías, fondas, torterías y taquerías (variación mensual de 0.74 por ciento, incidencia de 0.035 por ciento)

-Chile serrano (variación mensual de 25.65 por ciento, incidencia de 0.029 por ciento)

-Servicios turísticos en paquete (variación mensual de 7.63 por ciento, incidencia de 0.026 por ciento)

-Vivienda propia (variación mensual de 0.20 por ciento, incidencia de 0.022 por ciento)

-Huevo (variación mensual de 2.36 por ciento, incidencia de 0.021 por ciento)

De acuerdo con el histórico inflacionario del Inegi, desde diciembre de 2021 la gasolina de bajo octanaje se ha posicionado como uno de los productos más caros.

En el último mes del año anterior, este energético se encontraba en el sexto lugar de la lista, sin embargo, en lo que va de 2022 en tres meses se colocó como el segundo artículo con mayor incidencia inflacionaria: estos meses fueron enero (0.083 puntos a la inflación), marzo (0.100 puntos porcentuales al INPC) y abril (0.069 puntos a la inflación); mientras que en febrero la gasolina de bajo octanaje registró su segunda aportación inflacionaria más baja de los últimos cinco meses, con 0.052 puntos porcentuales.

Otro de los productos que continúa al alza a pesar de los meses es el aguacate, que en abril sumó cuatro meses (de enero a abril) seguidos en la tabla de genéricos con precios más altos.

También el pollo es uno de los productos que anotó cuatro meses con carestía, siendo marzo el único periodo en el que no estuvo en la lista de artículos más caros, teniendo el mismo patrón las Loncherías, fondas, torterías y taquerías.

Por otro lado, la tortilla de maíz anotó tres meses consecutivos dentro de los 10 productos de mayor carestía. El jitomate y el huevo hilaron dos meses al alza.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, presentó un aumento del 0.44 por ciento mensual y del 8.31 por ciento interanual. En el mismo periodo de 2021, las cifras correspondientes fueron de 0.22 y 7.47 por ciento, en ese orden.

Al interior del índice subyacente, las mercancías —compuestas por alimentos, bebidas y tabaco y mercancías no alimentarias— aumentaron el 1.03 por ciento mensual y 9.33 anual, y los servicios —conformados por vivienda, educación (colegiaturas) y otros servicios (incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros)— crecieron un 0.48 por ciento en un mes y un 4.83 por ciento en un año.

Por su parte, en los componentes de la inflación no subyacente, los agropecuarios aumentaron un 1.05 por ciento respecto al mes anterior, y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno cayeron un 1.07 por ciento. Dentro de los agropecuarios, los precios de los productos pecuarios (ganaderos) aumentaron un sustancial 1.58 por ciento mensual. Mientras que los energéticos cayeron en abril un 1.53 por ciento mensual.

A nivel anual, los precios de los agropecuarios aumentaron un 14.36 por ciento, mientras que las tarifas energéticas se elevaron un 5.18 por ciento.

PLAN CONTRA LA INFLACIÓN

El pasado 4 de mayo, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, presentó durante la conferencia de prensa matutina el nuevo Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el cual será un plan con distintos puntos para enfrentar la escalada de precios en insumos básicos a raíz de la pandemia de COVID-19 y de la guerra en Ucrania.

El paquete antiinflacionario contará con 4 puntos básicos para desarrollar distintas medidas, los cuales son estrategia de producción, estrategia de distribución, estrategia de comercio exterior y otras medidas.

El titular de la Hacienda Pública explicó que además de que se continuará con la medida para que el precio de la gasolina –al igual que el gas LP y la electricidad– “no aumente más allá de la inflación”, también se planteará un aumento en la producción de granos básicos, en específico tres granos estratégicos: maíz, frijol y arroz.

La estrategia sobre los granos fue presentada a las empresas privadas como adicional a los esfuerzos de los programas ya existentes de “Sembrando Vida” y “Producción para el Bienestar”. Además habrá un Programa emergente de producción de fertilizantes orgánicos y se eliminará por un año la cuota compensatoria del sulfato de amonio.

En el segundo punto del plan contra la inflación, Ramírez de la O señaló que las medidas serán el fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras, el no incremento en peajes de carreteras a cargo de la Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y de Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) durante todo el 2022; la exención de Carta Porte por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a productos básicos e insumos en sus transportes (medida que se tiene prevista termine hasta el 1° de octubre de 2022, pero de ser necesario se prolongaría por otro periodo), el no incremento de tarifas ferroviarias ni de contraprestación por interconexión. Esta medida será implementada por 6 meses y aplicará para transporte de alimentos, fertilizantes e hidrocarburos; entre otras.

El Gobierno mexicano comentó que habrá “aranceles cero” a la importación de básicos e insumos, en donde se contemplan 21 de 24 productos de la canasta básica y 5 insumos estratégicos. Esta medida será ejecutada sólo por seis meses.

Los productos que se contemplan en esta medida son los siguientes:

– Alimentos: Aceite de maíz, arroz en grano, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, zanahoria.

– Insumos: Harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo, trigo.

Ramírez de la O presentó cuatro medidas adicionales que se llevarán a cabo en este Paquete contra la Inflación y la Carestía, el primero de ellos es la constitución de una reserva estratégica de maíz (medida de emergencia), con una compra de 800 mil a un millón toneladas de maíz con recursos de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).

Otra de las medidas serán los precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche, al mismo tiempo que SEGALMEX continuará implementando el Programa de Precios de Garantía que establece un precio mínimo de compra a pequeños productores. El Secretario apuntó que esta medida afianzará sobre todo la producción de los pequeños productores. Además se fortalecerá el programa abasto de DICONSA y LICONSA, que son estratégicos en áreas vulnerables del país.

Uno de nuestros objetivos es incrementar las prácticas de producción sostenibles en los sectores agropecuario, acuícola y pesquero para hacer frente a los riesgos agroclimáticos.

👉🏽https://t.co/A4hiXmQhog#ElCampoOrgulloDeMéxico pic.twitter.com/lNK2gxxSuc — Agricultura (@Agricultura_mex) May 4, 2022

Rogelio Ramírez de la O también añadió que habrá participación privada en el PACIC por un periodo de seis meses, pero podría ser extensible luego de que se evalúe la situación culminado el periodo.

México enfrenta las presiones inflacionarias en medio de un débil desempeño de su economía que creció en los primeros tres meses del año 0.9 por ciento en comparación con el último trimestre del año pasado.

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.