Seguridad, pobreza y rezago, los retos a afrontar de los nuevos gobernadores

El pasado 5 de junio se definieron a los gobernadores que por seis años encabezarán los estados de Oaxaca, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Aguascalientes, entidades en las que los mandatarios deberán asumir diversos compromisos con el fin de combatir las problemáticas que afectan a sus respectivas entidades, la mayoría en materia de inseguridad, violencia y rezago social.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- Pobreza, inseguridad, violencia y rezago social son algunos de los retos que tendrán que enfrentar los seis nuevos gobernadores que fueron elegidos hace una semana.

El 5 de junio se definieron a los gobernadores que por seis años encabezarán los estados de Oaxaca, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Aguascalientes, cuatro de los cuales quedaron en manos de Morena, el partido oficialista, uno en las del Partido Acción Nacional (PAN) y uno en las del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que fueron en alianza.

Por Morena, Salomón Jara se quedó con Oaxaca, Mara Lezama con Quintana Roo, Julio Menchaca con Hidalgo, y Américo Villarreal con Tamaulipas. En tanto la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), obtuvo dos gubernaturas, Durango, que quedó en manos del priista Alejandro Villegas, y Aguascalientes, que fue para la panista Teresa Jiménez.

Al asumir sus respectivos gobiernos, los mandatarios estatales deberán atender diversos retos, la mayoría en cuestiones de inseguridad, violencia y rezago social, que afectan a los habitantes de cada entidad.

OAXACA Y EL REZAGO SOCIAL

En Oaxaca, el morenista Salomón Jara tendrá el reto de sacar a la entidad del rezago social, ya que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la entidad está en el segundo lugar con mayor Índice de Rezago Social (IRS), que mide las carencias de la población en materia de educación, salud, servicios básicos y de calidad, así como las condiciones de las viviendas de los habitantes.

Con una población total de cuatro millones 091 mil 380 habitantes, según el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 del Gobierno federal, en Oaxaca un millón 107 mil 153 personas se encuentran con rezago educativo; 665 mil 124 no tienen acceso a los servicios de salud; tres millones 116 mil 628 de personas no cuentan con seguridad social

En el mismo reporte se indicó que un millón 027 mil 550 personas no cuentan con calidad y espacios dignos en sus viviendas; dos millones 384 mil 381 no tiene servicios básicos en sus vivienda; y un millón 142 mil 224 personas no tiene acceso a la alimentación.

El informe detalló que existen 126 mil 991 viviendas con pisos de tierra; cinco mil 931 viviendas con techos de material endeble; 62 mil 27 viviendas con muros de material endeble. Además de 104 mil 474 viviendas que están en condiciones de hacinamiento; 168 mil 956 viviendas no cuentan con acceso al agua; 303 mil 804 viviendas no tienen drenaje; en 11 mil 762 viviendas no hay electricidad; y 487 mil 533 no tienen chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar.

Respecto a los índices de pobreza, el informe del Gobierno federal señaló que hasta 2021 había 951 mil 848 personas en situación de pobreza extrema; un millón 762 mil 849 en pobreza moderada; 920 mil 902 personas vulnerables por carencias; y 107 mil 803 ciudadanos considerados vulnerables por ingresos.

En materia de seguridad y violencia, durante el mandato del Gobernador Alejandro Murat Hinojos no hubo un descenso considerable en delitos relacionados a éste ámbito, ya que en algunos se mantuvieron las cifras y en otros hubo incrementos. Por ejemplo, de 847 homicidios dolosos que hubo en 2016, al inicio del sexenio del priista, en 2021 se registraron 826, sólo 21 víctimas menos.

Los delitos contra la libertad personal, que contemplan los diversos tipos de secuestros, raptos, pasaron de 217, en 2016, a 302, en 2021, un incremento del 39 por ciento. En tanto, las extorsiones aumentaron 169 por ciento, al pasar de 53 a 143 en cinco años. El único delito que presentó una reducción fueron los feminicidios, que pasaron de 88, en 2016, a 45 en 2021, según datos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Además, ante la alza de extorsiones, el pasado 18 de enero, Congreso de Oaxaca solicitó al Gobernador Alejandro Murat que se reforzara la seguridad en seis municipios de la entidad: Juárez, Huajuapan de León, San Juan Bautista Tuxtepec, Juchitán de Zaragoza, Santa Cruz Xoxocotlán y Salina Cruz.

QROO FRENTE A LA VIOLENCIA

En Quintana Roo una de las principales problemáticas a las que se enfrentará, Mara Lezama, candidata por Morena y virtual ganadora de la gubernatura del estado, es la violencia e inseguridad, ya que en cinco años, de 2016 a 2021, la entidad tuvo un incremento significativo en diversos delitos, como los homicidios dolosos, que pasaron de 165 a 651, una alza de 294 por ciento.

En tanto, los delitos que atentan contra la libertad de las personas, como el secuestro y el rapto, incrementaron 496 por ciento, al pasar de 174, en 2016, a mil 038, en 2021. Las extorsiones también subieron 224 por ciento, ya que al inicio del mandato del Gobernador Carlos Manuel Joaquín González, quien ganó la gubernatura del estado al representar a la coalición formada por el PAN y el Partido de la Revolución Democrática PRD, hubo sólo 41 extorsiones, en comparación con las 113 que se registraron tan sólo en 2021.

Por ejemplo, el 4 de noviembre de 2021, se difundieron videos en redes sociales el tiroteo que tuvo lugar en el hotel Hyatt Ziva Riviera, al sur de Cancún, a plena luz del día y en medio de decenas de turistas, lo que dejó un saldo de dos presuntos narcomenudistas muertos, según confirmó la Fiscalía del Estado.

Aunque el rezago social no es una problemática generalizada en la entidad, el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 señala que en Quintana Roo aún existen 259 mil 057 personas que presentan rezago educativo; 269 mil 332 ciudadanos sin acceso a los servicios de salud; 891 mil 205 sin seguridad social; 361 mil 519 sin calidad y espacios dignos en sus viviendas; 375 mil 146 no cuentan con servicios básicos en sus viviendas; y 308 mil 714 persona aún tienen problemas con el acceso a la alimentación.

Además, de un total de un millón 761 mil 389 habitantes en la entidad caribeña, 59 mil 783 personas se encuentran en pobreza extrema en la entidad; 415 mil 050 en pobreza moderada; 709 mil 993 son consideradas vulnerables por carencias; y 70 mil 454 son vulnerables por ingresos, refiere el informe del Gobierno federal.

El rezago educativo en ese estado aumentó 34.70 por ciento de 2016 a 2020. De 2016 a 2022, la cobertura de Educación Básica pasó de 74.5 a 75 por ciento y tiene 10.2 grados promedio de escolaridad, ocupando el octavo lugar a nivel nacional. El gasto educativo estatal ha permanecido constante, alrededor de 29 por ciento del gasto total, sin embargo, en 2020 representó 18 por ciento.

En cuanto a la carencia por acceso a los servicios de salud, ésta subió 62.16 por ciento de 2016 a 2020.

TAMAULIPAS Y EL RETO DE AMÉRICO

Tamaulipas va a representar un gran reto para Américo Villarreal, abanderado por Morena, ya que durante años, la violencia en el estado es una problemática que se ha mantenido. Según datos registrados por el SESNSP, durante la administración del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca apenas presentaron una ligera reducción, ya que de los 852 crímenes de 2016, en 2021 bajaron a 703.

Lo mismo pasó con las extorsiones, que de 107 que hubo en 2016, el año pasado se registraron 96. Sólo los delitos contra la libertad personal, secuestros y raptos, disminuyeron, al pasar de 993 a 619.

Con tres millones 679 mil 623 habitantes, en Tamaulipas hay 121 mil 812 personas que se encuentran en la pobreza extrema; un millón 166 mil 083 que están en pobreza moderada; 943 mil 410 habitantes son considerados vulnerables por carencia, que de acuerdo con el Coneval es la población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar; y 485 mil 355 fueron considerados como vulnerables por Ingresos, en donde se consigan a la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar, define el Coneval.

Villarreal tendrá que combatir el Índice de Rezago Social (IRS) que persiste en la entidad, en donde datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 afirman que aún hay 528 mil 482 personas con rezago educativo: 439 mil 991 sin acceso a los servicios de salud; un millón 592 mil 411 ciudadanos sin seguridad social; 282 mil 600 personas con carencias en la calidad y espacios dignos en sus viviendas. Además, 326 mil 587 sin servicios básicos en sus viviendas y 614 mil 468 con problemas para acceder a la alimentación.

El pasado 14 de marzo, el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra quien pesa una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública reforzar la seguridad en Nuevo Laredo luego de que esta madrugada se registraran balaceras y narcobloqueos en las principales avenidas de la ciudad fronteriza.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el mandatario estatal señaló que mantiene comunicación constante con autoridades federales ante los enfrentamientos que comenzaron pasada la medianoche.

En redes sociales, usuarios reportaron balaceras en diversos puntos de Nuevo Laredo, así como bloqueos de avenidas con decenas de vehículos incendiados.

De acuerdo con los primeros reportes, los enfrentamientos a balazos se dieron entre el Cártel del Noreste (CDN) y el Ejército mexicano tras la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias “El Huevo”, máximo líder del Cártel del Noreste.

A nuestras familias de #NuevoLaredo, les informó que mantengo comunicación constante con autoridades federales, ante los hechos registrados por la madrugada de este lunes, he girado instrucciones a @SSP_GobTam reforzar nuestro apoyo a la ciudadanía. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) March 14, 2022

LA HERENCIA DE FAYAD

Durante la administración del Gobernador priista Omar Fayad Meneses, la inseguridad y violencia también cobró relevancia en Hidalgo, ya que los homicidios dolosos aumentaron 79 por ciento, ya que de los 156 que se registraron en 2016, en 2021, hubo 280. Los delitos contra la libertad personal, secuestros y raptos, subieron 19 por ciento, al pasar de mil 427 a mil 704 en cinco años. El mismo caso para las extorsiones, que pasaron de 81 a 108, un incremento del 33 por ciento.

Por ello, Julio Mencha, virtual Gobernador electo emanado de Morena, tendrá el reto de disminuir los índices de violencia e inseguridad en el territorio hidalguense.

Respecto a la línea del bienestar en el estado, el informe del Gobierno de México señala que con una población de tres millones 121 mil 355 habitantes, en Hidalgo hay 181 mil 473 personas en pobreza extrema; un millón 129 mil 630 en pobreza moderada; un millón 162 mil 111 fueron considerados como vulnerables por carencias; y 113 mil 609 como vulnerables por ingresos.

Asimismo, en la entidad el rezago educativo afecta a 523 mil 408 personas; 431 mil 584 no tienen acceso a los servicios de salud; dos millones 117 mil 528 no tiene seguridad social; otras 291 mil 745 personas se ven afectadas por falta de calidad y espacios dignos en sus viviendas; 766 mil 412 padecen la falta de servicios básicos en sus viviendas; y 679 mil 777 tienen dificultades para acceder a la alimentación.

AGUASCALIENTES, INSEGURIDAD Y VIOLENCIA

Aguascalientes fue la única entidad que en estas elecciones logró mantener el PAN con su candidata y virtual Gobernadora electa, Tereza Jiménez, en donde el reto para la blanquiazul también es en materia de seguridad, ya que en casi seis años, su antecesor, el también panista Martín Orozco Sandoval, no logró contener delitos relacionados con la inseguridad y la violencia.

Por ejemplo, de 42 homicidios dolosos que se registraron en 2016, al inicio de la administración de Orozco, en 2021 hubo 42, lo que significa un incremento del 102 por ciento. Mientras que los delitos contra la libertad personal, secuestros y raptos, fueron los que más incrementaron, 1400 por ciento, ya que de 25 pasaron a 391. Las extorsiones también presentaron un incremento, de 70 a 94, lo que significa una alza del 34 por ciento.

El pasado mes de octubre, medios locales reportaron que en menos de 24 horas se registraron dos asesinatos en la entidad hidrocálida, además del asesinato de un bombero y el de un policía, todos con arma de fuego. Además, al inicio de este 2022, se registró el primer homicidio doloso contra un joven de 20 años de edad

Otro de los temas que Jiménez deberá atender es el IRS, ya que según el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021, en Aguascalientes aún hay 175 mil 471 personas que padecen rezago educativo; 153 mil 113 no tiene acceso a la salud; 568 mil 166 no cuentan con seguridad social; 61 mil 456 padecen carencias en la calidad y espacios dignos en sus viviendas; 33 mil 443 no tiene servicios básicos en su vivienda; y 174 mil 374 tiene dificultades para acceder a la alimentación.

Aguascalientes cuenta con un total de un millón 453 mil 452 habitantes, de los cuales 15 mil 649 aún están en pobreza extrema; 335 mil 880 en pobreza moderada; 397 mil 763 son vulnerables por carencias; y 138 mil 033 son vulnerables por ingresos.

DURANGO, ATENDER LOS SECUESTROS

Durango fue otra de las entidades que mantuvo la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, específicamente el priista Alejandro Villegas, quien deberá mantener, y en algunos casos combatir, problemáticas en materia de seguridad. Durante el mandato del panista José Rosas Aispuro Torres los homicidios dolosos presentaron una disminución del 33 por ciento, ya que de los 236 que se registraron al inicio de la actual administración local, en 2021 hubo 158, según datos registrados por el SESNSP.

No obstante, los delitos contra la libertad personal, secuestros y raptos, aumentaron 134 por ciento, al pasar en casi seis años, de 85 a 199, lo mismo que las extorsiones, que de 51, en 2016, pasaron a 97, en 2021, un incremento del 90 por ciento.

Con una población de un millón 884 mil 622 habitantes, Durango aún cuenta con 40 mil 412 personas en extrema pobreza; 639 mil 630 en pobreza moderada; mientras que 492 mil 855 ciudadanos fueron clasificados como vulnerables por carencias; y 186 mil 898 vulnerables por ingresos en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021.

Viilegas también deberá atender el IRS, ya que en la entidad aún hay 246 mil 856 personas que sufren rezago educativo; 237 mil 839 que no tiene acceso a los servicios de salud; 875 mil 738 personas no cuentan con seguridad social; 86 mil 996 habitantes carecen de calidad y espacios dignos en sus viviendas; la falta de servicios básicos en sus viviendas afecta 102 mil 980; y 341 mil 694 personas tiene problemas para acceder a la alimentación.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.