EU y México revelan fichas de búsqueda de 5 “coyotes” y traficantes de drogas

Los Ángeles, 31 de agosto (LaOpinión).- La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio a conocer las fotografías de cinco contrabandistas de personas y traficantes de drogas, en un esfuerzo conjunto de persecución con autoridades mexicanas como parte de la campaña “Se Busca Información”.

Los Gobiernos del Presidente Joe Biden y del mexicano Andrés Manuel López Obrador han intensificado su trabajo de colaboración en asuntos migratorios y de persecución de “coyotes”, así como traficantes de drogas, un esfuerzo confirmado en la Declaración de Los Ángeles, en el marco de la Cumbre de las Américas.

La campaña fue lanzada en 2016, a fin de identificar a personas asociadas con organizaciones criminales transnacionales buscadas por delitos asociados con el contrabando de personas y drogas en ambos lados de la frontera.

“Este es otro ejemplo del trabajo que están realizando los Estados Unidos y México para continuar administrando la frontera de manera segura, ordenada y protegida”, agregó.

The U.S. and Mexico have announced 5 criminal targets wanted for crimes associated with human and drug smuggling on both sides of the border as part of the “Se Busca Información” initiative.

