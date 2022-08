Presidente del TEPJF se citó con Viggiano: Morena; pide no vote elección de Hidalgo

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Morena solicitó la abstención de Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la votación del proyecto de sentencia sobre las elecciones en el estado de Hidalgo, luego de que tuvo una reunión con Carolina Viggiano, secretaria del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y excandidata a la gubernatura por ese estado.

En un comunicado, el partido gobernante argumentó la solicitud de abstención al señalar que tanto Rodríguez Mondragón como Viggiano sostuvieron una reunión “fuera de un contexto institucional”.

Asimismo, depositaron su confianza en el TEPJF para que se “respete la decisión de más de 650 mil hidalguenses” que votaron el pasado 5 de junio, donde ganó el candidato morenista Julo Menchaca tras “93 años de priísmo” gobernando el estado.

“Al ser Morena un movimiento pacífico, legal, incluyente y heredero de la lucha por la democracia, vamos a defender con firmeza la voluntad del pueblo de Hidalgo. No vamos a permitir que las viejas prácticas —que se niegan a desaparecer— intenten anular el deseo de cambio de la gente”, añadió.

El día de ayer, Carolina Viggiano comentó en su cuenta de Twitter que Morena la “persigue y asedia”, aunque expresó tranquilidad al decir que se condució “con rectitud y apego a la ley”.

Al puro estilo de una dictadura, Morena me persigue y asedia. No tienen nada de qué preocuparse, toda mi vida me he conducido con rectitud y apego a la ley.

🧵Abro hilo:

— Carolina Viggiano (@caroviggiano) August 30, 2022