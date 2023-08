Noroña a Ebrard: “Aquí no bajan a la mala a nadie. Hay que saber ganar y perder”

Mario Delgado, dirigente de Morena, admitió ayer que hubo confusiones en traslados y en los puntos de encuentro; sin embargo, destacó que lograron sacar adelante la primera jornada.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Diputado Gerardo Fernández Noroña criticó esta tarde que Marcelo Ebrard Casaubón rompiera la veda electoral del proceso interno de Morena para seleccionar a su candidata o candidato presidencial para 2024, y que lo acusara de que va a declinar a favor de Claudia Sheinbaum Pardo.

El Diputado y aspirante a la candidatura presidencial de Morena denunció que Ebrard ocupó un call center para llamar a las zonas donde se estaban realizando las encuestas para que votaran a su favor.

“Cada que salgo a decir algo de sus posiciones incorrectas me manda a sus carranclanes a agredirme, a decir majaderías. La última injuria es que voy a inclinarme por Claudia [Sheinbaum]. Les voy a ganar, estoy buscando la Coordinación Nacional, y si intervengo a mitad del proceso es porque están tratando de descarrilarlo. Es una actitud irresponsable”, dijo.

Fernández Noroña señaló que Ebrard lejos de exponer las dificultades, busca descarrilar el proceso interno. “Me parece una actitud irresponsable cuando la humildad debe privar, cuando la derecha hizo un proceso de simulación, ya lo había anunciado el compañero Presidente: ‘Xóchitl Gálvez va a ser’, y pues fue. Bajaron a la mala a Beatriz Paredes, y aquí no bajan a la mala a nadie”.

Asimismo, le reclamó al excanciller tratarlo con respeto como él lo ha hecho: “Si me quieres responder alguna cosa, Marcelo, no me mandes emisarios. Sal a decir y toma la estatura que yo te reconocía”.

Además le dijo que “hay que saber ganar y hay que saber perder. Asume las consecuencias de tu mala campaña y asume el resultado. Si ganas, yo te apoyaré. Pero si no ganas, dejar de estarnos chantajeando. No lo tolero”.

https://t.co/doJ76ol3zk. ¿Qué le pasa a Marcelo? — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 31, 2023

EBRARD DENUNCIA IRREGULARIDADES

Ayer, Ebrard Casaubón expresó su preocupación por el levantamiento de la encuesta interna durante la primera jornada que empezó este miércoles, por lo que, ante las irregularidades denunciadas, Morena decidió ampliar el levantamiento del sondeo hasta el lunes 4 de septiembre.

A través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, el excanciller aseguró que durante la realización de los sondeos para definir quién representará al partido gobernante en 2024, ha habido un “gran desorden”.

Ebrard compartió en redes el informe de Malú Michel y Martha Delgado, representantes suyas en el proceso interno de Morena, sobre los problemas en la encuesta.

Les comparto informe de Malú Micher y Martha Delgado. Que todo mundo pueda participar libremente es el objetivo de todo el esfuerzo. pic.twitter.com/RI3t0dMLp4 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 30, 2023

“Hemos tenido carencia de boletas o urnas, de representantes o de lugares específicos donde se levantará la encuesta el día de hoy”, explicó Martha Delgado en un videomensaje.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, reconoció ayer que hubo complicaciones y confusionesdurante el primer día de la encuesta del proceso interno que definirá al Coordinador o Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el líder morenista aseguró que el proceso “va bien”; sin embargo, admitió que también se presentaron algunas dificultades durante el sondeo, similares a las que fueron denunciadas ayer por el aspirante Marcelo Ebrard Casaubón.

El líder de Morena definió este primer día como “un reto logístico extraordinario” con la participación de cuatro casas encuestadoras, la Comisión de Encuestas del partido y más de mil 500 representantes de los aspirantes que han acompañado “en todo momento” el proceso interno.

Asimismo, hizo un llamado a la y los aspirantes a respetar la veda, restricción que incluye a dirigentes, militantes y simpatizantes. “Deberán abstenerse de cualquier acción o de formular declaraciones relacionadas con el proceso, en los términos de este manual”, según señalaron las reglas publicadas por el partido.