Red Bull sufre en clasificación del GP de Italia: Checo saldrá en el 8 y Max en el 7

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 31 de agosto (AS MÉXICO).– Complicado fin de semana para Red Bull en Monza. El GP de Italia ha sido un dolor de cabeza para la escudería austríaca que no logra encontrar responder al buen nivel de Mclaren. A pesar de los problemas en las prácticas libres, Sergio Pérez logró meterse a Q3 en la que consiguió el octavo lugar en la parrilla de salida.

Con muchos problemas en las prácticas libres, el panorama para Sergio Pérez no era muy promisorio en la clasificación en Monza. ‘Checo’ fue de los primeros en salir de los Red Bull pero su primer giro no le fue nada bien al quedar a casi dos segundos del líder. Este tiempo lo mandó a las últimas posiciones y por ende Pérez fue a pits a cambiar gomas.

A tough Qualifying session in Monza 🇮🇹 But the points are handed out tomorrow.

Durante su estadía en boxes, Sergio continuó reportando problemas en el monoplaza. A pesar de ello salió a la pista y mejoró su tiempo a 1.20.598 para meterse en la Q2 en la novena posición.

“CHECO” EN LA Q3

Para la segunda parte de la clasificación ‘Checo’ se vio regular pero tampoco como para pelear las primera posiciones. En sus dos salidas a pista se mantuvo en el octavo puesto. En la primera tanda salió con goma blanda usada con la cual se quedó a siete décimas del líder, Hamilton.

Para la su segunda vuelta rápida mejoró su tiempo a 1.20.216 con el cual no le sirvió para escalar posiciones en el clasificador, pero le fue suficiente para avanzar a Q3.

An absolutely BREATHTAKING qualifying session 😮‍💨

And here's the result at the end of it! 👇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/iX9mO7W5ck

— Formula 1 (@F1) August 31, 2024