El plan de 3 días de vacunación contra la polio en Gaza beneficiará a 640 mil niños

Por Julia Frankel

Jerusalén, 31 de agosto (AP).- La agencia de salud de Naciones Unidas y sus socios iniciarán el domingo una campaña para vacunar a 640 mil niños palestinos contra la polio en Gaza, un esfuerzo ambicioso en medio de una devastadora guerra que ha destruido el sistema de atención médica del territorio.

La campaña se produce luego de que se registrara el primer caso de polio en Gaza en 25 años, en un bebé de 10 meses que ahora tiene una pierna paralizada. La Organización Mundial de la Salud dice que la presencia de un caso de parálisis indica que podría haber cientos de infectados más que no han mostrado síntomas.

La mayoría de la gente que padece polio no experimenta síntomas, y aquellos que lo hacen suelen recuperarse en alrededor de una semana. Pero no hay cura, y cuando causa parálisis ésta suele ser permanente. Si la parálisis afecta al sistema respiratorio, la enfermedad puede ser letal.

La campaña de vacunación no será fácil: las carreteras de Gaza están en su mayoría destruidas, los hospitales tienen graves daños y la población está dispersa en zonas aisladas.

La OMS dijo el jueves que llegó a un acuerdo con Israel para pausas limitadas en los combates que permitan llevar a cabo la campaña de vacunación. Aún así, una operación a esa escala planteará grandes dificultades en un territorio cubierto de escombros y donde el 90 por ciento de los palestinos están desplazados.

¿CUÁNTO DURARÁ?

La campaña de vacunación de tres días en el centro de Gaza comenzará el domingo, durante una “pausa humanitaria” entre las 06:00 y las 15:00 horas, y podrá añadirse un día más si fuese necesario, según el doctor Rik Peeperkorn, representante de la OMS en los territorios palestinos.

En coordinación con las autoridades israelíes, la campaña se trasladará después al sur y al norte del enclave durante pausas similares, explicó en una videoconferencia desde Deir al-Balah, en el centro de la Franja.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LA VACUNA?

La campaña está dirigida a 640 mil niños de menos de 10 años, según la OMS, Cada uno recibirá dos gotas de una vacuna antipoliomielítica oral en dos rondas, y la segunda dosis se administrará cuatro semanas después de la primera.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 29, 2024

10-month-old Abdul Rahman is #Gaza ’s first polio case in 25 years—a stark reminder of how war steals futures. WHO & partners are planning a two-round vaccination campaign to protect 640 000 kids.

¿DÓNDE ESTÁN LOS CENTROS DE VACUNACIÓN?

Los centros de vacunación se extienden por toda Gaza, tanto dentro como fuera de las zonas de evacuación israelíes, desde Rafah, en el sur, al extremo norte.

El Ministerio de Salud palestino, con sede en Ramallah, dijo el viernes que habrá más de 400 puntos de vacunación “fijos”, la mayoría en Jan Yunis, donde hay una mayor densidad de población y 239 mil 300 menores de 10 años. Estos puestos estarán en centros de salud, hospitales, clínicas y hospitales de campaña.

En el resto del territorio, se distribuirá también en alrededor de 230 puntos habilitados en lugares de reunión comunitarios que no son centros médicos al uso.

¿DÓNDE ESTÁN AHORA LAS VACUNAS?

Alrededor de 1.3 millones de dosis de la vacuna pasaron por el puesto de control de Kerem Shalom y están guardadas en “cadena de frío” en un almacén en Deir al-Balah. Esto significa que las instalaciones pueden mantener la temperatura correcta para que el fármaco no pierda su eficacia.

Está previsto que se entregue otro cargamento de 400 mil dosis pronto.

Las vacunas serán trasladas en camiones a los puntos de distribución por un equipo de más de dos mil voluntarios médicos, indicó Ammar Ammar, vocero de UNICEF.

¿QUÉ DESAFÍOS SE PRESENTAN?

Organizar cualquier tipo de campaña que requiera atravesar Gaza e interactuar con su sistema de salud está destinada a platear dificultades.

Naciones Unidas estima que aproximadamente el 65 por ciento de la red de carreteras del enclave ha sufrido daños. Diecinueve de los 36 hospitales de la Franja están fuera de servicio.

El norte del territorio está aislado del sur y viajar entre las dos zonas ha sido complicado durante la guerra debido a las operaciones militares israelíes. Los grupos de ayuda han tenido que suspender viajes por motivos de seguridad, luego de que sus convoyes fuesen objeto de ataques del ejército.

Peeperkorn dijo el viernes que la OMS no puede llevar a cabo una campaña de vacunación puerta por puerta en Gaza como ha hecho en otros lugares. Preguntado por la viabilidad del esfuerzo, apuntó que la entidad cree que “es factible si todas las piezas del rompecabezas están en su lugar”.

🔴

Israel has agreed to a humanitarian ceasefire in Gaza in order to vaccinate the Gazan population against polio.

This is after Israel entered over 280,000 Polio vaccines packages (over 1.5M doses) into Gaza. pic.twitter.com/qHw9JR3GHC

— Voice from the East (@easternvoices) August 28, 2024