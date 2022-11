El peso mexicano avanza 1.57% y el IPC de la Bolsa tiene su mejor octubre desde 1999

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– Las bolsas de valores de México tuvieron este mes su mejor desempeño en años. En particular, el empuje de octubre del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es el mejor desde el mismo mes de 1999, mientras que el peso acumuló casi 1.6 (1.57) por ciento en los últimos 31 días, de acuerdo con datos al cierre de hoy.

La estabilidad del mercado bursátil mexicano y del monetario contrasta con un panorama internacional adverso por la guerra en Ucrania y por la inflación. De hecho, hoy mismo se anunció que la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) mostró un incremento de uno por ciento durante el tercer trimestre de 2022 en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad.

Además, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el PIB oportuno de las actividades primarias avanzó 1.8 por ciento; el de las terciarias, 1.2 por ciento y el de las secundarias, 0.9 por ciento en el tercer trimestre de 2022. A tasa anual y con series ajustadas, durante el trimestre de julio a septiembre de 2022, el PIB tuvo un crecimiento real de 4.3 por ciento.

La inflación anual alcanzó 10.7 por ciento en octubre, según dijo el lunes la agencia de estadística de la Unión Europea, Eurostat. Es un aumento desde el 9.9 por ciento de septiembre y el dato más alto desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de la eurozona en 1997. El precio del gas natural se disparó tras la invasión en Ucrania, ya que Rusia redujo de forma drástica el suministro en sus gasoductos. Europa ha tenido que recurrir a costosos cargamentos de gas licuado, que llegan en barco desde Estados Unidos y Qatar, para generar electricidad y calentar viviendas.

🆕⚡Average household #electricity prices in the EU increased from €22.0 per 100 kWh in the first half of 2021 to €25.3 per 100 kWh in the first half of 2022.

🛢️Average #gas prices also increased from €6.4 per 100 kWh to €8.6 per 100 kWh.

👉https://t.co/XEzlFSkvI7 pic.twitter.com/QeIYOosQaB

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 31, 2022