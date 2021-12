Sam Jones, leyenda de los Celtics de Boston en la NBA, muere a los 88 años de edad

Los Ángeles, 31 de diciembre (EFE).- Sam Jones, leyenda de los Boston Celtics y ganador de 10 anillos de la NBA, falleció este jueves a los 88 años.

The Jones family is in our thoughts as we mourn the loss of Sam Jones and fondly remember the life and career of one of the greatest champions in American sports.

