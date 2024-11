Nuevos ataques de Israel en Beirut dejan por lo menos 11 muertos y decenas de heridos

Por Abby Sewell y Bassem Mroue

BEIRUT, Líbano (AP) — Ataques aéreos israelíes perpetrados el sábado causaron la muerte de por lo menos 11 personas y heridas a decenas en el centro de Beirut, mientras los diplomáticos se apresuraban a negociar un cese del fuego.

Protección civil del Líbano dijo que el número de muertos era provisional ya que los equipos de emergencia aún estaban removiendo los escombros en busca de sobrevivientes. Es la cuarta ocasión que Israel ataca la capital libanesa en menos de una semana.

La escalada ocurre después de que el enviado de Estados Unidos, Amos Hochstein, viajara a la región esta semana en un intento de negociar un acuerdo de cese del fuego para poner fin a más de 13 meses de combates entre Israel y Hezbollah, que se ha convertido en una guerra abierta en los últimos dos meses.

El bombardeo israelí ha matado a más de tres mil 500 personas en el Líbano y ha herido a más de 15 mil, según el Ministerio de Salud libanés. Ha desplazado a aproximadamente 1.2 millones, o un cuarto de la población del Líbano. Del lado israelí, unos 90 soldados y casi 50 civiles han sido asesinados por cohetes, drones y misiles en el norte de Israel y en los combates en el Líbano.

Los ataques ocurrieron a las 4 a.m. hora local, destruyendo un edificio de ocho pisos y dejando un cráter en el suelo. También el sábado, un ataque de dron mató a una persona e hirió a otra en la ciudad portuaria sureña de Tiro, según la Agencia Nacional de Noticias.

La agencia dijo que las personas muertas y heridas en Tiro eran pescadores. Un periodista de The Associated Press, que vio el ataque desde un hotel cercano con vista a la playa, dijo que había observado a los pescadores preparar sus redes de antemano y parecían ser ambos adolescentes jóvenes.

Los ataques ocurrieron un día después del intenso bombardeo de los suburbios del sur de Beirut y mientras continúan los intensos combates terrestres entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hezbollah en el sur del Líbano, con tropas israelíes avanzando más allá de la frontera.

El ejército de Israel no emitió una advertencia para que los residentes evacuaran antes de los ataques en el centro de Beirut y no quiso comentar sobre esos ataques ni sobre el de Tiro.

This is Mamoun Street in central Beirut. Today Israel committed a massacre here on this street where my family’s house is.

Israel is a criminal state. Every Israeli citizen who supports this is a criminal. pic.twitter.com/8il0g6462W

— Linda Mamoun (@mamoun_linda) November 23, 2024