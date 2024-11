Noroña: Más de 10 mil anotados para la elección del PJ. Aquí nadie se raja: Sheinbaum

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– A unas horas de que concluya el plazo de inscripción para la elección de jueces, magistrados y ministros, suman al menos 19 mil personas inscritas, 10 mil desde la convocatoria del Legislativo y 9 mil en el Ejecutivo. El proceso electoral del Poder Judicial se realizará por primera vez en junio de 2025.

Desde Álvaro Obregón, Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que entre los candidatos registrados hay muchos jóvenes.

“Fíjense ahora, el 1 de junio vamos a elegir a jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte. Creían los adversarios que protegen privilegios que al entrar nosotros nos íbamos a echar para atrás, no, aquí no se raja nadie, nunca vamos a traicionar al pueblo. Me informó hace rato el grupo que nombramos de personas que van a ser parte de la Comisión de Evaluación del Poder Judicial que se han inscrito, solo desde el Poder Ejecutivo, más de 9 mil jóvenes en todo el país que quieren ser jueces honestos. Esa es la Cuarta Transformación, tiene principios y causas que nunca debemos de traicionar”, destacó al presentar el programa “Pensión Mujeres Bienestar”.