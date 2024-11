¡Adiós a sirena mexicana! Nuria Diosdado anuncia su retiro de la natación artística

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 26 de noviembre (ASMéxico).- Una de las deportistas mexicanas más reconocidas en los últimos años fue la nadadora Nuria Diosdado, quien tuvo destacadas actuaciones en la natación artística para darle una alegría a México. Ahora, la nacida en la ciudad de Guadalajara anunció su retiro para ponerle fin a su carrera.

“Me agradezco por haber aguantado, por haberme dedicado a la natación artística, por saber que lo di todo, siempre estuve con una sonrisa en el agua, que lo gocé, que lo disfruté y que me siento completamente plena. Me sentía en horas extras desde hace muchos años, todo fue como un regalo, cada año era mucho más, entonces le agradezco a Nuria por siempre seguir su intuición porque algo me decía que algo me faltaba y eso fue la historia en París”, comentó.