El Departamento del Tesoro emite sanciones a 5 integrantes del Cártel del Golfo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes sanciones a cinco mexicanos presuntamente ligados al Cártel del Golfo que llevaban a cabo pesca ilegal y traficaban con migrantes y droga en Playa Bagdad, el extremo más oriental de la frontera entre México y Estados Unidos.

Según las autoridades estadounidenses, el Cártel del Golfo se dedica al comercio ilícito de pargo rojo y especies de tiburón pescadas en aguas estadounidenses y que luego son exportadas a Estados Unidos obteniendo ganancias millonarias.

.@USTreasury’s Office of Foreign Assets Control is sanctioning five Mexican individuals associated with the Gulf Cartel, one of Mexico’s most dangerous criminal organizations. https://t.co/vXI1DVfUCJ

— Treasury Department (@USTreasury) November 26, 2024