VERSUS ¬ Trump culpa a otros por los problemas de EU y usa aranceles para presionar

En esta entrega de VERSUS se expuso cómo Donald Trump ha recurrido a la fórmula de los aranceles para que sus aliados comerciales, México y Canadá, se sienten en la mesa de negociación de cara al inicio de su Gobierno el próximo 20 de enero. Lo cierto es que las amenazas no tienen sustento en lo que muestran las propias cifras de EU y sólo son una medida de presión.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente electo Donald Trump ha usado los aranceles para presionar a México, China y Canadá por los problemas que aquejan a Estados Unidos, como son la migración y el tráfico de drogas, en los cuales, en realidad, este país no ha asumido su responsabilidad, plantearon Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel.

“Estados Unidos es responsable en su infinita mayoría de los flujos migratorios en América Latina y hay que tenerlo claro. A partir de la instauración de la Doctrina Monroe 200 años atrás ha buscado expoliar, despojar, invadir, dar golpes de Estado, entonces muchos de estos flujos migratorios tienen relación directa con el gobierno de Estados Unidos que no se hace cargo”, sostuvo Alina Duarte en esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire.

Duarte ahondó que por lo mismo Estados Unidos es directamente responsable de esto como lo es de la guerra contra el narcotráfico impulsada directamente en la Iniciativa Mérida por Estados Unidos, al tiempo que es el país con la mayor demanda en el consumo de drogas.

“Hay una relación directa de la que Estados Unidos no se hace responsable y podemos ir país por país para ver la responsabilidad de Estados Unidos y los grandes capitales que han venido a invadir territorios, pero en el tema de migración, específicamente las caravanas migrantes, ya existían y es el propio Donald Trump el que empieza a hacer de las caravanas una retórica”, comentó.

Trump amenazó este lunes con imponer nuevos aranceles a México, Canadá y China desde el día uno de su llegada a la Casa Blanca para “detener esta invasión de drogas, en particular del fentanilo, y de todos los extranjeros ilegales a nuestro país”. Lo cierto es que las amenazas de Trump no tienen sustento en la realidad.

Un análisis y una encuesta difundidos por el Pew Research Center revelan que a menos de dos meses de que Trump asuma la Presidencia de EU los más recientes números desarman su política antiinmigrante. De acuerdo con un sondeo realizado por el centro de investigación, después de alcanzar un récord a fines de 2023, el número mensual de encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes que cruzan a ese país desde México se ha desplomado en lo que va de 2024.

En cuanto a la pandemia de fentanilo, las cifras muestran que a la par de que en México se registraron cifras récord en los decomisos desde 2018 ha tenido lugar una reducción en las sobredosis por opiáceos en la Unión Americana. Un informe del pasado 13 de noviembre con base a datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) reveló que se ​​produjeron aproximadamente 97 mil muertes por sobredosis de opiáceos en EU en el período de 12 meses que terminó el 30 de junio, lo que representó una disminución de 14 por ciento respecto a las 113 mil muertes estimadas en el período anterior de 12 meses.

En ese sentido, la periodista Perla Velázquez anotó cómo el que Trump haga esta amenaza a varias semanas de iniciar su Gobierno se trata, en realidad, de una estrategia para sentar a sus socios a negociar:

“Al darlo a conocer dos meses antes de que él llegue a la presidencia tiene una respuesta totalmente política para ver de qué forma hace estas negociaciones, para ver de qué forma puede llegar a acuerdos, no solamente con México sino también con Canadá, Donald Trump termina diciendo los aranceles van a hacer para las dos naciones, para México y para Canadá”.

Meme Yamel sostuvo a su vez que el amague de Trump de imponer aranceles es la misma fórmula que utilizó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Gobierno. “En ese momento dijo que iba a imponer el 5 por ciento de los aranceles, fue en la renegociación del TMEC, cuando ya estaba el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador. Estaban negociando el tratado comercial y evitan la salida de Canadá. Entonces vemos exactamente el mismo argumento, es el mismo llamémosle berrinche, es exactamente la misma fórmula que utilizó Trump en el 2019”.

Yamel indicó que de materializar su amenaza en realidad iniciaría una guerra comercial completamente innecesaria. “Si lo vemos en términos más reales, aunque no la vamos a pasar bien en México, ellos tampoco e incluso creo que aún les impactaría más a ellos”.

La periodista explicó que si presiona a las empresas entre optar por un arancel o cambiar su producción a EU, en realidad lo que hará es colocarlas entre la espada y la pared. “El costo es gigantesco, muchas empresas preferirían pagar el 25 por ciento, pero qué pasaría, por ejemplo con los productos agrícolas”.

En ese sentido, Meme Yamel anotó que México tiene otras alternativas. “Las puertas no se nos están cerrando, no se nos cierran las puertas ante el mundo, incluso hay que ver hacia el sur, México no tiene las puertas cerradas”.

“El asunto es que nuestras economías, tanto la de México como la de Estados Unidos, están interconectadas, si le afecta a uno le afecta al otro, pero si volteamos a ver a quién le afecta más, muchas empresas dependen de la mano de obra mexicana y muchas de ellas son los que respaldan a Trump. ¿Entonces quiénes son los primeros que se van a quejar? Los que financiaron las campañas de Donald Trump, son los primeros que le van a brincar”, refirió.

Para Alina Duarte, las amenazas de Trump también tienen que ver directamente con el caos que existe con la autorización de EU a Ucrania de usar sus misiles contra Rusia, algo que se lo hereda directamente Joe Biden. “Esto de permitir el lanzamiento de misiles a territorios ruso pues obviamente no tiene Donald Trump forma de minimizar eso que está pasando y entonces creo que logra desviar la atención directamente hacia sus socios México y Canadá y en el caso de México pues evidentemente yo creo que es una respuesta bastante digna la de la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

“Yo creo que todavía a Trump no le cae el 20 de que Estados Unidos no tiene la misma posición, el mundo está cambiando, se fortalecen los Brics, el papel de China, el papel de Rusia. Entonces, yo creo que esto ya lo vimos y que va a haber negociación pero Trump tenía que desviar bastante la atención y obviamente pues pone a México contra las cuerdas y México yo creo que está contestando bastante bien”.

Alina, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/alina-perla-meme/