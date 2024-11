Silvia Pinal derrotó al Dictador al sacar de España la "Viridiana" de Luis Buñuel

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- La muerte de la actriz Silvia Pinal cierra un capítulo de la historia del entretenimiento en México. Aunque destacada televisión, radio y teatro, fue en el cine donde la diva alcanzó el estrellato, sobre todo cuando fue de la mano del español Luis Buñuel.

Silvia Pinal colaboró con el cineasta surrealista en tres de las varias que hizo Buñuel durante su estancia en México: El ángel exterminador, Simón del desierto y Viridiana, la más destacada de ellas, pues es donde protagonizó y fue acreedora a la Palma de Oro a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Sin embargo, fue gracias a la histrionisa que la película ha llegado hasta nuestros días.

Viridiana, con una trama polémica tanto para el franquismo español y la Iglesia católica, fue perseguida por dichos sectores para que no se proyectara. Sin embargo, fue la propia Silvia Pinal que salvó la cinta escondiendo los rollos de película en su abrigo para poder sacarla del país y huir a México con ella.

La historia del rescate se resume en eso, pero ¿cómo fue que Silvia Pinal dio con Luis Buñuel y ser la única actriz en la vasta cinematografía del español en colaborar en tres distintas ocasiones?

Todo comenzó con la llegada de Luis Buñuel a México. Nacido en Calanda, España, en 1900, para el momento en que pisó tierras mexicanas, ya era un nombre importante en la historia del cine. En los años veinte, dos de sus películas lo consagraron como uno de los cineastas más relevantes: Un perro andaluz (1928) y La edad de oro (1930). En ambos filmes, destacaba las posibilidades del cine como expresión artística, tratándose de la vanguardia surrealista el caso de ambas.

Sin embargo, muchos años después, su compatriota surrealista Salvador Dalí obligó su huida de España. El pintor había revelado en su autobiografía, La vida secreta de Salvador Dalí, que Buñuel era un hombre ateo y comunista.

Buñuel entonces se exilió en Estados Unidos. Su intención era viajar hacia París; sin embargo, el vuelo tuvo que hacer una escala en México, donde conoció al productor Óscar Dancigers, quien le ofreció su primera producción en nuestro país: Gran Casino (1947), protagonizada por Jorge Negrete.

La cinta fue un fracaso en taquilla, pero pasarían los años para que el trabajo de Buñuel en México rindiera frutos. Después hizo El gran calavera (1949) y Los olvidados (1950) siendo esta última uno de los mayores emblemas del cine mexicano.

Mientras Buñuel seguía su carrera en México, con cintas como Él (1953) y Nazarín (1959), Silvia Pinal conoció y posteriormente se casó con Gustavo Alatriste, actor, productor, escritor y director de cine.

Ella relata que ya conocía el trabajo de Buñuel, y estaba encantada con él, por lo que, cuando Alatriste le preguntó que qué podía darle como regalo, le dijo que quería una película con Buñuel.

"Cuando conocí su obra me encantó, me enamoré de su cine, de su humor negro, de su manera de ser y supe que no descansaría hasta ser dirigida por él y lo logré", relató la diva en Esta soy yo, su autobiografía. "Yo escogí a Buñuel, no él a mí", agregó.

La película Viridiana significó el regreso de Buñuel a España, pues fue ahí donde se filmó. Con un guion conjunto de Buñuel y Julio Alejandro basándose ligeramente en la novela Hamla de Benito Pérez Galdós, seguía la historia de una joven monja ferviente a su fe católica que, a punto de tomar sus votos finales, accede a una solicitud de su tío viudo para visitarlo; sin embargo, este intenta seducirla.

"Luis Buñuel's 'Viridiana' (1961) is an incredibly brutal movie about Religion & charity and it is incredibly anarchic. The bravery of Buñuel to tackle those subjects & circle around censorship and to have showed it in Franco's Spain is unmeasurable."

--- Guillermo del Toro pic.twitter.com/B0FULaZRxS

— DepressedBergman (@DannyDrinksWine) April 28, 2024