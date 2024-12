RADICALES ¬ El regreso de Trump exhibe el lado más miserable de Canadá y Trudeau

Las amenazas de Donald Trump para aumentar aranceles a México, Canadá y también a China, provocaron una serie de reacciones que dieron inicio a un juego de fuerzas triangulares para tratar de detener al Presidente electo de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tendría esta medida? ¿Quiénes son los principales perjudicados? ¿Cuál es el camino que debe de seguir México? Este es el tema de hoy en RADICALES.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos generará una serie de retos para México y Canadá, sus aliados comerciales en el T-MEC, pero además ha exhibido el lado más miserable del país encabezado por el Primer Ministro Justin Trudeau, plantearon Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

El pasado 25 de noviembre, Donald Trump amenazó nuevamente con imponer nuevos aranceles a México y Canadá y aumentar aún más los que actualmente su país aplica a los productos chinos. En una serie de publicaciones en su plataforma de redes sociales Truth Social el pasado lunes por la noche, Trump escribió que “el 20 de enero, como uno de mis muchos primeros decretos, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25 por ciento sobre todos los productos que ingresen a Estados Unidos”.

Esta medida, según Trump, permanecerá en vigor hasta que ambos países tomen medidas efectivas para detener el flujo de drogas y la migración ilegal.

Al respecto, Alejandro Páez indicó que Donald Trump es un personaje al que no hay que buscarle un razonamiento lógico, pues "es un animal con mucho instinto".

"No se nos olvide que él mide todo y las consecuencias que desata las mide también. Creo que es muy sencillo lo que él busca y al mismo tiempo es muy complicado. Donald Trump no quiere a Justin Trudeau, el otro hace todo lo que puede, son agachones los canadienses, el Gobierno y a las distintos fuerzas".

El periodista señaló que se debe analizar a detalle a Canadá, tanto en el ámbito político como sociedad, pues dijo, las amenazas del Presidente electo estadounidense provocaron un gran desorden en esta nación.

"Canadá amerita un gran análisis es un tema patético lo de Canadá, son gobiernos agachones, o sea, aparece el señor cara de naranja y haz de cuenta que se descabezó la política en Canadá, todos corriendo para su lado, haciendo cosas distintas".

Páez Varela recordó que tras la amenaza de aranceles, de manera inmediata Canadá comenzó a desmantelar laboratorios de droga y a aplicar acciones contra el tráfico de fentanilo, acciones que puedo haber realizado con mucha antelación para evitar la criss que enfrenta actualmente.

"Empezaron a descubrir laboratorios de fentanilo, tres, cuatro, laboratorios, enormes laboratorios de fentanilo, de repente empezaron a acordarse que efectivamente tienen una bronca de fentanilo cuando en las calles están llenos de zombies desgraciadamente, que es muy triste todo eso, pero están llenos de personas afectadas por el fentanilo, de consumidores crónicos de fentanilo que están cayéndose y a punto de morirse volteas y ves Canadá y dices 'wow o sea, si no llega Trump no se dan cuenta que se lo está cargando literalmente la chingada', tienen una sociedad penetrada por las drogas, tienen una sociedad profundamente hipócrita como el mismo Donald Trump le dice a Trudeau hipócrita. Tienen una sociedad hiper dependiente de los gestos de de Estados Unidos".

Y agregó: "¿Qué pasó en México en contraste? Puedes ser opositor de Claudia pero por lo menos volteas a Palacio Nacional y dices 'ahí están cocinando algo', hay una respuesta hay un proyecto, hay un Marcelo genera una estabilidad, hay un grupo de empresarios. Lo que pasa con Canadá, la sacudida que da Trump es una sacudida muy parecida a la que le dio Donald Trump al gobierno de Enrique Peña Nieto".

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar mencionó que Canadá tendría que mirarse en el espejo del sexenio mexicano de Vicente Fox Quesada.

"De 2000 a 2006 cuando estaba Vicente Fox, México se convirtió en un tapete absoluto de George Bush en muchas cosas incluso en algunas, que uno se quedaría pensando 'esto no beneficia nada porque recorremos esa ruta' y de todos modos el gran objetivo final que era la reforma migratoria no se logró. Entonces, cuál es el sentido de ejercer esa abyección absoluta".

El académico indicó que Trump es un personaje que suele escuchar lo que le conviene, lo cual no siempre es verdadero o legítimo y puso de ejemplo la más reciente conversación que mantuvo con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Trump tiene más o menos una línea similar así de actuar como si fuera una fiera desenjaulada que tiene las fauces abiertas y es capaz de doblegar a su entorno y dar zarpazos en la mesa. Da la impresión de que el tipo escucha lo que quiere escuchar, no lo que en realidad se dijo. En esta conversación con Claudia Sheinbaum dice: "ella me dijo que va a cerrar la frontera". Aquí lo que yo pienso es que el tipo sabe que no se dijo eso, pero necesita en este momento conservar esa legitimidad recién adquirida por haber ganado una elección y negociar con eso va a ser complicado, pero ahí hay una buena actuación de Claudia Sheinbaum".

Héctor Alejandro Quintanar pidió mirar con recelo la pirotecnia verbal de estos personajes como Trump, pues dijo, hay una serie de factores que limitan sus intenciones y no les permiten actuar como amenazan.

"Hay que mirar con mucho recelo a la pirotecnia verbal de estos personajes, no es que no sean personajes oscuros, no es que no sean personajes envilecidos, no es que no sean personajes dañinos, claro que lo son, pero pues ante todo son pirotecnia verbal, hay muchos otros factores que estos sujetos no consideran que pues le ponen límites a los a las pésimas intenciones que tienen. Yo creo que Canadá tendría que que aprender esta lección primero de mirarse al espejo de de Fox y también saber cómo lidiar con una con una bestia como es este sujeto".

En tanto, Álvaro Delgado coincidió en la idea de que Canadá debe hacer una análisis como Gobierno y sociedad pues atrás ha quedado la imagen de la nación que es vista como potencia mundial y pacificadora del mundo.

"Yo creo que Canadá debería empezar por verse primero al espejo a sí mismo, no solamente sus autoridades sino la propia sociedad canadiense y es importante no perder de vista porque ya no va a volverse a ver Canadá como solía verse, una sociedad pacífica o un país pacífico junto al norte de la potencia mundial, un poco los norteamericanos buena ondita, como los estadounidenses, sino los canadienses con la parte francófona y con la parte inglesa que todavía le rinden pleitesía a la realeza inglesa".

El periodista mencionó que el accionar de Canadá y Trudeau en contra de México ante las amenazas de aranceles de Trump muestra la verdadera cara de esta nación.

"Va a verse diferente porque en esta coyuntura en particular han sido ojetes, y hay que decirlo de esta manera, a pesar de que estuvieron a punto de ser echados del T-Mec hace seis años y que López Obrador intervino precisamente ante Trump para evitar ser expulsados, han exhibido una putrefacta condición moral".

Delgado señaló que México y Canadá no pueden ser comparados, pues sería una falta de respeto para los mexicanos ser equiparados con una sociedad hipócrita.

Tiene razón, un el Primer Ministro de Ontario que es una especie de gobernador de uno de los estados limítrofes con Estados Unidos cuando dice 'no nos comparen con México', efectivamente, si a él le parece una falta de respeto que se le compare con México, los más ofendidos debemos ser los mexicanos a juzgar por el tipo de sociedad que son, por la conducta tan hipócrita, que es una palabra que los define, pero es de ese tipo de sociedades o de personas que las que les gusta más la apariencia.

Recordó que Canadá es una sociedad que sí ha sido próspera también a costa de otros, para muestra las mineras que se instalaron en territorio mexicano y saquean los recursos.

Finalmente, Fabrizio Mejía coincidió con sus compañeros en que el Gobierno de Canadá es solo apariencia.

"Canadá es el país de la apariencia, en el primer periodo de Trudeau, porque siempre han sido los Trudeau. Muchas de las cosas que cubre Canadá con su buenondismo retórico tienen que ver con lo que realmente han hecho que no es una sociedad con la que estaríamos orgullosos de que nos comparara".

El escritor señaló que el trato de Canadá a México ha sido abusivo pues además de robarse los recursos naturales tambie´n han desplazado a pueblos originarios y causado gran devastación.

"Su trato con México pues ha sido absolutamente, digamos ojete, en el caso de las mineras, a cielo abierto canadienses que se asentaron en México por las concesiones que les dio Felipe Calderón, no solamente contaminaron, destruyeron zonas de pueblos originarios, invadieron terrenos etcétera, sino que se aliaron con grupos locales de la delincuencia organizada para que les cuidaran".

