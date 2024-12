VIDEO ¬ Laura Pausini sufre caída en concierto en Milán, pero se levanta y sigue show

Los Ángeles, 30 de noviembre (LaOpinión).- Laura Pausini sufrió una aparatosa caída durante una presentación en Milán, rápidamente, el video se volvió viral en las redes sociales. La cantante italiana, de 50 años, protagonizó un accidente mientras interpretaba una de sus icónicas canciones. Pausini tropezó con su elaborado vestido y terminó cayendo por unas escaleras del escenario.

Sin embargo, un hecho que sorprendió a todos fue la manera en la que manejó el incidente. Se levantó de inmediato y continuó su actuación como si nada hubiera pasado. Su equipo la asistió de inmediato, simulando que era parte del espectáculo.

Esta actitud fue ampliamente reconocida por sus seguidores, quienes, aunque preocupados, no tardaron en elogiar su entereza. Comentarios como “caer con estilo” y “una gran profesional, sigue como si nada” inundaron las redes, mostrando el apoyo incondicional de sus fans.

Pese a esto, también hubo críticas hacia el diseño del vestuario que llevaba esa noche, que muchos consideraron poco práctico para el escenario. “El vestido es muy complicado para bajar las escaleras”, “la salud es primero” y “que Dios la cuide” fueron algunos de los mensajes que evidenciaron tanto la preocupación como la admiración hacia la cantante.

Este episodio es un reflejo del carácter que ha definido la carrera de Laura Pausini. Desde su debut en 1993, la intérprete ha enfrentado numerosos desafíos en una industria dominada por hombres. Pausini no solo logró abrirse camino en ese contexto, sino que estableció un legado que la ha convertido en un referente mundial.

En sus primeros años, enfrentó prejuicios y actitudes que buscaban menospreciar su capacidad y talento. Pero, su determinación la llevó a tomar las riendas de su carrera. En una entrevista para El País, recordó:

“En mis primeros años el mundo de la música estaba lleno de hombres mayores, con currículos muy importantes, y a veces me intimidaban. Pero me enorgullece pensar que, incluso entonces, cuando había que tomar decisiones sobre mis canciones, me ponía bien cabrona”, dijo.