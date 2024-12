Biden indulta a su hijo Hunter: evita prisión por posesión de armas y evasión fiscal

Por Zeke Miller y Alanna Durkin Richer

Washington, 1 de diciembre (AP) — El Presidente Joe Biden indultó el domingo a su hijo, Hunter, evitándole que pueda enfrentar una sentencia de prisión por condenas federales de delitos graves relacionados con posesión de armas y evasión fiscal, dejando de lado sus promesas previas de no utilizar las facultades extraordinarias de la presidencia para beneficiar a miembros de su familia.

El mandatario había dicho previamente que no indultaría ni conmutaría la sentencia de hijo después de que fue declarado culpable en los dos casos en Delaware y California. La decisión se produce apenas unas semanas después de que Biden recibió sentencia por el caso relacionado con tenencia de armas de fuego y se declaró culpable por cargos fiscales, y menos de dos meses antes de la toma de posesión de Donald Trump.

Esto pone fin a una larga saga legal para el hijo del Presidente, quien reveló públicamente que era objeto de una investigación federal en diciembre de 2020, un mes después del triunfo electoral de su padre.

Durante una entrevista con ABC News en junio, mientras su hijo Hunter enfrentaba el juicio por el caso de armas en Delaware, Biden descartó un indulto o clemencia para su hijo.

Durante una entrevista con ABC News en junio, mientras su hijo Hunter enfrentaba el juicio por el caso de armas en Delaware, Biden descartó un indulto o clemencia para su hijo.

Biden descartó categóricamente un indulto o clemencia para su hijo en junio pasado, diciendo a los periodistas mientras su hijo enfrentaba juicio por tenencia ilegal de armas de fuego en Delaware: "“Me atengo a la decisión del jurado. Eso es lo que haré y no voy a indultarlo”.

Apenas el 8 de noviembre, la Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, descartó un indulto o clemencia para el hijo del mandatario, diciendo: “Nos han hecho esa pregunta varias veces. Nuestra respuesta sigue siendo la misma: no”.

En un comunicado emitido el domingo por la noche, Biden declaró: “Este día firmé un indulto para mi hijo Hunter”, asegurando que los procesos que enfrentó su hijo fueron por motivaciones políticas y un “error judicial”.

“Los cargos en sus casos surgieron únicamente después de que varios de mis opositores políticos en el Congreso los instigaron para atacarme y oponerse a mi elección”, subrayó Biden. “Ninguna persona razonable que analice los hechos en los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado sólo porque es mi hijo.”

