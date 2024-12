De 10 a 15 millones de dólares: EU eleva la recompensa por Oseguera, líder del CJNG

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 04 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un aumento en la recompensa que se ofrece por información que conduzca al arresto de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, el Departamento de Estado bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés) informó que la recompensa pasó de 10 a 15 millones de dólares —al rededor de 300 millones de pesos mexicanos—.

Además de la actualización de la cifra inscrita, el Gobierno estadounidense advirtió que "El Mencho", quien se encuentra fugitivo, ha sido acusado en Estados Unidos varias veces por tráfico de drogas desde 2017.

Today, @StateDept announces a reward increase of up to $15M for information leading to the arrest and/or conviction of CJNG leader Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, a/k/a “El Mencho.” Information regarding El Mencho should be reported to the DEA. https://t.co/6eU7cUoLEI pic.twitter.com/ukNisDTUyC

— US Dept of State INL (@StateINL) December 4, 2024