La Presidenta exige a gobernadorxs trabajar con sus Fiscalías para frenar impunidad

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a encabezar personalmente las mesas de seguridad estatales y trabajar con sus fiscalías para frenar la impunidad.

“La mayoría de las fiscalías son autónomas, pero ustedes también tienen comunicación son sus fiscales estatales y esta es una parte importante que tenemos que desarrollar conjuntamente para poder disminuir la impunidad, que finalmente es una tarea de los tres poderes, del Ejecutivo, de la Fiscalía con su autonomía; del Legislativo también y también del Poder Judicial que no puede hacerse a un lado de este proceso; y aquí no hay división política, no hay politiquería que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso”, dijo al encabezar su primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.