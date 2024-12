Harfuch y Rocha Moya encabezan mesa de trabajo para fortalecer seguridad en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa/Ciudad de México, 7 de diciembre (Río Doce/SinEmbargo).- A puerta cerrada y sin informar a los medios respecto a esta reunión, esta mañana, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), acudió a la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz que tuvo lugar en Sinaloa.

Según información proporcionada por el Gobierno del estado, el objetivo de la reunión fue la de “compartir los resultados de los operativos efectuados esta semana y detalles de la estrategia especial de seguridad para Sinaloa”.

En este encuentro participaron el Gobernador Rubén Rocha Moya, el General Guillermo Briseño Lobera, Comandante de la Tercera Región Militar; Porfirio Fuentes Vélez, Comandante de la Novena Zona Militar; Jorge Enrique Martínez Medina, Coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, Secretario de Seguridad Pública, y Feliciano Castro Meléndrez, Secretario General de Gobierno.

También asistió Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal del Estado; José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; Gonzalo Hernández Durazo, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa, y María Martina Salazar Rodríguez, Secretaria Técnica de la Mesa.

A través de redes sociales, el Gobernador Rocha Moya resaltó la disposición del titular de la SSPC "para trabajar de manera coordinada con las autoridades y corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno". Asimismo, reconoció el apoyo brindado por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Omar García Harfuch agradeció la invitación hecha por el Gobierno de Sinaloa y afirmó que se continuará con el trabajo coordinado en el estado por parte de las instituciones que conforman al Gabinete de Seguridad.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz se da días después de que fuera anunciado el viaje que García Harfuch reaizó a Sinaloa con el objetivo de discutir, junto al Gobernador Rocha Moya, los avances en materia de seguridad que se han registrado en la entidad.

Omar García Harfuch llegó a Sinaloa el pasado 3 de diciembre y un día después encabezó una reunión a la que asistieron el Gobernador Rubén Rocha Moya y la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Desde su llegada a la entidad realizó labores de análisis de la estrategia de seguridad, en medio de una pugna del crimen organizado registrada desde el 9 de septiembre y que ha dejado más de 500 muertos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que la violencia en Sinaloa no va a terminar de la noche a la mañana, pero hay una estrategia nacional que contempla el despliegue de tropas, cateos y la coordinación con el Gobierno estatal.

“Muchas veces no podemos evitar que hechos lamentables como homicidios, robos, etcétera, que ocurren (...) ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad? Más de una opinión o una declaración, es asegurarnos que la violencia disminuya. No es de la noche a la mañana, pero vamos a trabajar todos los días para que disminuya la violencia y no van a parar las acciones, como las de ayer (martes), como los decomisos que estamos haciendo, las acciones las vamos a incrementar para que disminuya la violencia con el único propósito de que la ciudadanía esté segura”, dijo en conferencia de prensa desde Culiacán.