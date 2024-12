Violencia en Sinaloa no bajará de la noche a la mañana, pero volverá la paz: Harfuch

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la violencia en Sinaloa no va a terminar de la noche a la mañana, pero hay una estrategia nacional que contempla el despliegue de tropas, cateos y la coordinación con el Gobierno estatal.

“Muchas veces no podemos evitar que hechos lamentables como homicidios, robos, etcétera, que ocurren (...) ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad? Más de una opinión o una declaración, es asegurarnos que la violencia disminuya. No es de la noche a la mañana, pero vamos a trabajar todos los días para que disminuya la violencia y no van a parar las acciones, como las de ayer (martes), como los decomisos que estamos haciendo, las acciones las vamos a incrementar para que disminuya la violencia con el único propósito de que la ciudadanía esté segura”, dijo en conferencia de prensa desde Culiacán.