Congresista crítico de México elogia al titular de SSPC por luchar contra fentanilo

Ciudad de México 6 de diciembre (SinEmbargo).- Las recientes medidas del Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad en contra del tráfico de fentanilo no han pasado desapercibidas en Estados Unidos. El congresista republicano Dan Crenshaw reconoció en un mensaje la labor de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

El político estadounidense destacó los resultados de un operativo realizado por las autoridades mexicanas el pasado 3 de diciembre a través de su cuenta en X, antes Twitter. El operativo culminó con el decomiso más grande de fentanilo en el país, asegurando más de una tonelada de la droga y deteniendo a dos personas.

En su publicación, Crenshaw calificó como "muy valientes" las acciones ejecutadas contra el tráfico de fentanilo por los cárteles en Sinaloa desde que Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia el pasado 1 de octubre.

Worth highlighting some very bold actions against the Sinaloa cartel’s fentanyl operation by Mexico since President Sheinbaum took power. And the new Secretary of Interior Security, Omar Harfuch, is the real deal.

This, plus Trump back in White House, means cartels may finally… https://t.co/kmVQS8GAWx

