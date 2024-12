Más de 2 mil miembros del Poder Judicial aún ganan más que la Presidenta de México

La Ministra Lenia Batres acusó al Poder Judicial por el desvió de 30 mil 342 millones 936 mil 442 pesos en sobresueldos a más de 2 mil trabajadores, también expuso cuánto ahorró en su primer año en la SCJN y defendió la independencia judicial en un evento al que acudieron, además de jueces y magistrados, senadores, políticos y exfuncionarios de Morena.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).— La Ministra Lenia Batres Guadarrama informó el lunes que en su primer año de trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ella y las personas que trabajan en su ponencia ahorraron 10 millones 904 mil 69 pesos al renunciar a prestaciones contrarias a la Ley Federal de Austeridad, también expuso que hasta el momento al menos 2 mil 377 funcionarios y funcionarias del Poder Judicial superan el tope máximo de remuneraciones que establece el Artículo 127 para que ningún servidor público gane más que la Presidenta de México, lo que, dijo, significaría un desvío de más de 30 mil millones de pesos en sobresueldos.

"Actualmente, 2 mil 377 personas funcionarias del Poder Judicial superan el tope máximo de remuneraciones dispuesto por el artículo 127 constitucional. En total exceden en 2 mil 167 millones 352 mil 603 pesos el límite constitucional. Si consideramos que desde hace 14 años se encuentra vigente este límite, podríamos asegurar que el Poder Judicial ha desviado 30 mil 342 millones 936 mil 442 pesos en sobresueldos autoasignados inconstitucionalmente para su alta burocracia", expuso durante la presentación de su primer informe de labores al que acudieron legisladores federales y locales de Morena, además de políticos como Jesús Ramírez, Coordinador de asesores de la Presidencia; Raúl Jiménez Vázquez, Consejero de la Presidencia, y el General Francisco Javier Almanza en representación de la Secretaría de Marina.

Batres detalló que ha devuelto 1 millón 377 mil 271 pesos en efectivo y no ha percibido prestaciones por 1 millón 761 mil 944 pesos por estar prohibidas por la Ley Federal de Austeridad Republicana, lo que representa un ahorro de 3 millones 139 mil 215 pesos. La Ministra agregó que las 79 personas que forman parte de su ponencia tampoco reciben prestaciones excluidas en la ley, como la contratación de seguros seguros privados de separación individualizada y de gastos médicos mayores, por lo que han ahorrado más de 6 millones de pesos.

"En total, desde que cada colaborador o colaboradora de la ponencia suscribió su contrato laboral, se han ahorrado por no recibir bonos que rebasan el límite de remuneración constitucional, 337 mil 60 pesos; por no recibir seguro de gastos médicos mayores, 1 millón 484 mil 389 pesos, y por no recibir seguro de separación individualizado, 6 millones 280 mil 463 pesos. Es decir, 7 millones 764 mil 853 pesos, que, sumados a los 3 millones 139 mil 215 pesos que he dejado de percibir, arroja un total de 10 millones 904 mil 69 pesos", mencionó desde el Museo de la Ciudad de México.

La semana pasada, informó que el Pleno de la SCJN aceptó extinguir fideicomisos y entregar su saldo a la Tesorería de la Federación, como estipula la Reforma Judicial aprobada en septiembre, para usar los recursos en la elección de personas juzgadoras prevista para 2025; en esa ocasión dijo que el monto significaría 7 mil 177 millones de pesos, pero hoy actualizó la cifra y dijo que asciende a 24 mil 757 millones 673 mil 636 pesos.

La Ministra Batres aceptó que ha hecho activismo para impulsar la reforma al Poder Judicial y, sin mencionar sus nombres, criticó a los ministros que viajaron a Estados Unidos para pronunciarse en contra, como el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz, quien acudió a la Escuela de Derecho de Harvard para hablar del proceso de elección judicial y causó risas entre estudiantes, lo que quedó consignado en un video que se compartió miles de veces en redes sociales en octubre; y el Ministro Javier Laynez Potisek, quien el mes pasado acompañó a juzgadores a la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde expusieron sus preocupaciones porque la reforma ponga en riesgo la independencia judicial y sus derechos laborales.

"Quienes me han acusado de hacer activismo con la Reforma Judicial, les respondo: Sí, he difundido donde he podido el diagnóstico de extralimitaciones que ha sobrepasado a este Poder Judicial de la federación, así como el contenido de la reforma deseable del Poder Judicial. Sin embargo, he transmitido esta información en comunidades mexicanas, no en Harvard ni en Washington, no para burlarme ni para buscar evitar el control de los excesos de este Poder Judicial buscando el respaldo de instancias internacionales. Únicamente, me he dedicado y me seguiré dedicando a difundir por qué era indispensable, urgente, una reforma al Poder Judicial y en qué consisten los cambios a los que debe dirigirse la reforma judicial en curso", mencionó.

La Ministra Lenia Batres argumentó que ha acudido a eventos en distintas entidades porque ha sido invitada por congresos locales, asociaciones de abogados, estudiantes de derecho, gobiernos municipales, estatales, así como universidades públicas y privadas, organismos empresariales y otros organizados por ciudadanos, viajes para los que, según dijo, no utilizó recursos públicos.

"En ningún caso he requerido gastos de viáticos, como reembolso de comidas u hospedaje. Y me encuentro muy lejos de generar los gastos que realizan los demás ministros. No he salido al extranjero".

Batres y juzgadores defienden independencia

Batres Guadarrama competirá en la elección judicial del próximo año para repetir en el cargo como Ministra, al igual que las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quien ha dicho que buscará la presidencia de la SCJN y en septiembre, cuando anunció que competirá, se describió como fundadora de Morena durante un mitin a favor de la reforma.

Además de ellas, políticos como Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón; Paula María García Villegas, magistrada e hija de la Ministra en retiro y Diputada morenista Olga Sánchez Cordero, así como Jaime Cárdenas Gracia, extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y quien acudió al informe de Lenia Batres, buscarán ser ministros en la Corte.

La Ministra Lenia Batres ha recibido críticas por parte de juzgadores, como la semana pasada, cuando el colectivo Artículo 41, que integra a mil 500 jueces, juezas, magistrados y magistradas federales, consideró en conferencia de prensa que ella está intentando limitar la independencia judicial, esto luego de que propuso al Pleno de la Corte pedirle al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) expedir un acuerdo para exhortar a juzgadores a sobreseer los procesos abiertos en contra de la reforma judicial, porque ya es un texto constitucional.

"Cabe que en dicho acuerdo se aperciba a las personas juzgadoras con las medidas que resulten procedentes, de acuerdo con la responsabilidad administrativa en la que incurrirían", señaló la ministra en la argumentación de la propuesta que fue rechazada.

Ayer se rechazó una propuesta que hicimos para que el Consejo de la Judicatura Federal exhortara a jueces de distrito para sobreseer los juicios de amparo contra la reforma judicial. Las multas que se imponen para el cumplimiento de suspensiones son un completo abuso de… pic.twitter.com/guvFf6TfXI — Lenia Batres (@LeniaBatres) December 4, 2024

En entrevista, Batres Guadarrama rechazó que esta solicitud apunta en riesgo la independencia judicial y defendió la necesidad de que el CJF interponga sanciones contra juzgadores que siguen admitiendo amparos contra la reforma judicial, dicten suspensiones y multas.

"Los que están actuando absolutamente de manera ilegal, inconstitucional, faltos a la mínima ética con la que debe comportarse un juez son este conjunto de jueces. No tendrían por qué quejarse de falta de independencia, más bien creo que ha faltado que las autoridades afectadas, por ejemplo, el INE, o el Consejo de la Judicatura Federal más bien interpongan y emitan sanciones contra este tipo de jueces. El INE no puede emitir sanciones contra los jueces, pero sí podría interponer las quejas, y el Consejo de la Judicatura Federal estaría obligadísimo a darle trámite a una queja por una resolución absolutamente inconstitucional, como son estas resoluciones que están tomando indebidamente y de manera muy abusiva ahora ya después de aprobada la reforma judicial y la reforma de supremacía constitucional este tipo de jueces", mencionó.

La Ministras ha asistido en los últimos meses a eventos organizados por militantes de Morena. Hoy, cuestionada sobre si esto suma a las críticas por poner en duda su independencia como juzgadora, al igual que el haber sido acompañada por políticos de ese partido en su informe de labores, respondió que también ha recibido invitaciones de políticos de otros partidos y seguirá asistiendo porque se trata de exponer temas de relevancia nacional.

– ¿Qué le diría a las personas que han hecho cuestionamientos sobre el riesgo de la independencia judicial por su asistencia, por ejemplo, a eventos relacionados con políticos de Morena y que hoy también vimos a varios? –se le preguntó.

–Cualquier tipo de evento donde se hable de este tema, de la democratización del poder judicial, más bien tengan la certeza que voy a acudir y no por eso me convierto ni en nada que tenga la identidad de quienes me invitan, pero creo que es muy importante que se extienda, que se difunda, que se conozca qué es lo que se está resolviendo y también qué pensamos las personas juzgadoras, ni que fuéramos de cristal. Podemos salir y podemos opinar, y yo creo que deberíamos todas hacerlo –planteó.

En el mismo sentido, Jesús Ramírez mencionó que es "discutible" que se ponga en riesgo la independencia de juzgadores cuando, dijo, está como antecedente el que no cuestionaron decisiones o reformas impulsadas por otros expresidentes.

"Esta crítica que hacen los ministros y jueces, magistrados y muchos comentócratas, políticos de la oposición de que se está poniendo en riesgo o en duda la neutralidad, la imparcialidad del Poder Judicial, es algo que pues es una cosa discutible. Nunca oímos esos comentarios cuando Zedillo destituyó a todos los ministros e incluso les dio a quienes no merecían una jubilación millonaria, tampoco escuchamos cuando el Poder Judicial avaló la política de seguridad de Felipe Calderón, tampoco escuchamos nada cuando el Poder Judicial calló ante violaciones a derechos humanos muy graves o ante delitos de lesa democracia como los fraudes electorales, tampoco vimos a la Suprema Corte o a los ministros alterados o un poco agitados o cuestionando el Poder Ejecutivo cuando ordenó la represión directa de movimiento sociales como los de 68", dijo el exvocero de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Rigoberto Almanza Rico, Juez de distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, calificó como "natural" el que políticos de Morena respalden a la Ministra Lenia Batres porque comparten su ideología, también consideró que no tienen fundamentos las críticas a la pérdida de independencia judicial y, en cambio, la reforma permite que más gente sepa cómo funciona el Poder Judicial y participe, tanto con candidaturas y como electores.

"Yo creo que el movimiento Morena precisamente ha buscado y ha peleado por causas sociales, lo vemos con las pensiones para adultos mayores y tanta cantidad de ejemplos que podemos poner, yo creo que el apoyo es natural. Es natural que venga la gente que apoya a estas causas sociales, que apoya a la Ministra Lenia, que compartimos la misma ideología, una justicia social, mayor representatividad, responsabilidad democrática, y es natural que estemos presentes quienes compartimos todos estos principios, estos ideales, y los que no comparten estos ideales pues seguramente no quieren estar aquí presentes porque tienen otra intenciones", comentó.

Óscar García Vega, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno distrito en Pachuca, Hidalgo, consideró que la forma en la que serán electos las y los juzgadores no determina si serán o no independientes, al igual que si asisten o no a eventos donde acuden políticos de Morena.

“El método de elegirnos es muy distinto a la independencia judicial, la independencia judicial tiene que ver con nuestra atribución de facultad que tenemos para resolver libremente, sin presiones externas, sin dejarnos llevar por poderes fácticos que puedan influir nuestras determinaciones y yo creo que eso seguirá dependiendo individual de cada uno de nosotros, conducirnos con esa independencia y autonomía judicial”, expuso.

A la presentación del informe de labores de la Ministra Lenia Batres también asistieron Mario Joaquín Zepeda, director de Incorporación, Recaudación e Inversiones del ISSSTE; María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Diego Alberto Hernández Gutiérrez, Delegado de la Secretaría del Bienestar en la Ciudad de México; Nancy Núñez Reséndiz, Alcaldesa de Azcapotzalco, y Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente Municipal de Nezahualcóyotl,

De igual forma, acudieron las y los senadores morenistas Aníbal Ostoa Ortega (Campeche), Beatriz Silva Torres (Querétaro), Nancy Sánchez Arredondo (Baja California), Martha Lucía Mícher Camarena (Guanajuato), también los diputados federales Leonel Godoy Rangel y Julio César Rivera; la Diputada local y hermana de la Ministra Batres, Valentina Batres, además de Rafael Barajas ”El Fisgón”, Presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena.

Entre los exfuncionarios que asistieron destaca Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, y María Estela Ríos González, exconsejera Jurídica del expresidente López Obrador.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada/ Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.